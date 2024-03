Event im Wandel der Zeiten

Laufsport: „50. Frühlingslauf“ startet am 20. März im Zerbster Jahnstadion. Hans Güth startet den Lauf zum 50. Mal – eine Zeitreise über 50 Jahre aus seiner Sicht, 2. Teil: Der Charakter.

Etliche Jahre wurde der Frühlingslauf im Zerbster Schlossgarten ausgetragen. So auch im Jahr 2015, wo sich viele Kinder aus den Schulen beteiligten. Vielleicht erkennen sich die Kids, die nun fast erwachsen sind, wieder?

zerbst/hgü/sza. - Die Leichtathleten des TSV Rot-Weiß Zerbst laden zum „50. Frühlingslauf“ ein. Der Jubiläumslauf wird in diesem Jahr im Zerbster Jahn-Stadion durchgeführt.

Hans Güth, der den Lauf vor 50 Jahren startete und für den dieses Jubiläum etwas ganz Besonderes ist, erinnerte sich an die Anfänge des Laufes. Heute lesen Sie Teil 2.

Änderung des Charakters

Im Laufe der Jahre änderte sich der Charakter des Laufes mehrfach. Je nach Startort war die Veranstaltung Straßen-, Wald-, Gelände- oder meistens Crosslauf. Startorte waren der Schlossgarten, der Parkplatz vor dem Stadion, die Brücke an der Lindauer Straße am Ortsausgang Zerbst Richtung Strinum, der Waldweg an der Buschmühle dann wieder der Schlossgarten und nun im Stadion. Der Termin – immer um den jährlichen Frühlingsanfang – blieb konstant. Oft gab es nur zwei Streckenlängen, die Drei- bzw. Fünf-Kilometer-Distanzen.

Bei Crossläufen im Schlossgarten und am und im Stadion wurden und werden Altersklassen-gerechte Streckenlängen angeboten. Die Teilnehmerzahlen hielten sich bei den meisten Läufen in Grenzen. Sie schwankten zwischen 70 und 35.

Wertungslauf im Regio-Cup

Von 1995 bis 2017 gehörte der Lauf zu den Wertungsläufen im Zerbster Regio-Cup, welcher leider durch verschiedene Gebietsreformen, in welchen z.B. Roßlau und Leitzkau aus dem Kreisgebiet ausgegliedert wurden, an Bedeutung verlor und letztendlich nicht mehr durchgeführt wurde.

Erst in den Jahren nach der Gebietsreform, als der Lauf auch als Kreismeisterschaft im Crosslauf gewertet wurde und über Sportfreundin Anne Handrich für die Schulen des Zerbster Umfeldes eine besondere Wertung erfolgte, verbuchten die Organisatoren recht große Teilnehmerfelder, besonders im Kinder- und Jugendbereich.

Frauenpower – auf Dauer

Helga Güth, Bärbel Glöckner, Andrea Schulze, Doris Scherz, Anne Handrich und einige andere Frauen waren oft bei den Läufen dabei und unterstützten. Für sie schrieb Hans Güth folgende Verse:

„Als Veranstalter werden zu oft nur die Männer genannt. Das ist, ehrlich gesagt, bei uns Leichtathleten irrelevant. Männer sollten öfter fragen - im Vertrauen: Was wären wir ohne unsere lieben Frauen?

Diese wirken, wie man sagt, im Hintergrund. Ihr Tun ist sehr wichtig, damit läuft alles rund. Einige Frauen sind schon beim Vorbereiten aktiv, sorgen dafür, dass möglichst geht nicht allzu viel schief. Einnahmen und Ausgaben werden koordiniert, denn ohne Finanzen heute nichts funktioniert.

Laufanmeldungen liegen meistens in ihren Händen. Das ist ohne Sachkenntnis kaum zu stemmen. Startlisten werden zusammengestellt – daneben wird kassiert für die Starts das Geld. Bei der Auswertung führen oft die Frauen Regie – Fehler dürfen dabei passieren nie!

Zeiten zuordnen, Urkunden schreiben, das Schreiben des Protokolls gilt es vorzubereiten. Selber können sich die Frauen kaum erfreuen am Geschehen, nur selten besteht für sie die Möglichkeit, zuzusehen.

Gesagtes gilt für viele Läufe des ehemaligen Regio-Cups und den Zerbster Rolandlauf, wo unsere Frauen halfen auch. Einige Damen waren als Helfer öfter als hundert Mal dabei! Sie machen darum aber nicht viel Geschrei. Oft organisieren Muttis von Kindern des Vereins einen Kuchenbasar – Selbst gebackener Kuchen, der schmeckt wunderbar.

Das ist nicht selbstverständlich und für den Verein nicht einerlei, es trägt zur Steigerung des Niveaus einer Veranstaltung bei. Der Verkaufserlös kommt den Kindern immer dann zugute, wenn eigene Wettkampfunkosten stehen zu Buche. Darum möchte ich nicht versäumen - Danke zu sagen für die Unterstützung und Hilfe in den vergangenen Jahren!“

„Ein Dankeschön geht an viele Sportfreunde, die uns jahrelang die Treue hielten, an alle Helfer beim Vorbereiten, Durchführen und Auswerten der Läufe. Ohne Helfer wäre Vieles nicht möglich gewesen“, sprach Hans Güth seinen Dank aus.

Die gesamte Ausschreibung finden Sie auf der Homepage des TSV unter: https://tsv-rot-weiss-zerbst.de/ausschreibung-50-zerbster-fruehlingslauf