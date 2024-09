Classic-Kegel-Bundesliga: SKV Rot Weiß Zerbst erwartet am Samstag um 13 Uhr den TSV Breitengüßbach. Kapitän Timo Hoffmann erwartet eine Leistungssteigerung.

Gipfeltreffen am Schützenplatz

zerbst. - Am 3. Spieltag der Bundesliga steht gleich ein Gipfeltreffen an. Der Serienmeister vom SKV Rot Weiß Zerbst erwartet am Samstag um 13 Uhr seinen Verfolger TSV Breitengüßbach. Auch dieses Spiel wollen die Rot-Weißen „natürlich gewinnen“, sagte Kapitän Timo Hoffmann. Doch vor allem möchte er „die Qualität im Spiel steigern“. Das müssen seine Männer nun anpacken, um wieder geschlossener zu agieren.

Die Gäste haben keine Zu- oder Abgänge zu verzeichnen, deshalb werden sie mit der bekannten Mannschaft antreten. Sie konnten, ebenso wie die Zerbster, einen perfekten Saisonstart hinlegen. Beim Aufsteiger Geiseltal Mücheln siegten sie 7:1 und gegen den nächsten Aufsteiger, SC Regensburg, gewannen sie, wie die Zerbster, 6:2. Gerade im Heimspiel trumpften Marco Scheuring mit 701 und Christopher Wittke mit 698 Kegeln auf. Nun wollen sie auch auf den Bahnen im „Stadtwerke Kegelsportcenter“ überzeugen und den Zerbstern möglichst viele Satz- und Mannschaftspunkte abnehmen. Und dies wollen die Rot-Weißen verhindern.

Mit dem Spiel der Vorwoche war der Zerbster Teamchef Timo Hoffmann nicht zufrieden. Er erwartet am Samstag vor allem, dass „die schlechten Phasen deutlich weniger werden“. „Und wir müssen die Drucksituationen wesentlich mehr für uns entscheiden“, fügte er an.

Und diese Drucksituationen wird es geben, das weiß der Neudrossenfelder aus den vergangenen Begegnungen. „Breitengüßbach hat gute Spieler in seinen Reihen und auf unseren Bahnen passieren immer wieder Drucksituationen. Und wir müssen die engen Sachen dann auch für uns entscheiden“, erwartet er. Und natürlich muss die Zerbster Mannschaft – auch in Hinblick auf den anstehenden Weltpokal-Wettbewerb im Oktober – wieder geschlossener agieren. Eine spezielle Hausaufgabe hatte Timo Hoffmann seinen Männern nicht mitgegeben, denn er weiß, dass sie selbst wissen, was zu tun ist.

Dies wollen sie nun am Samstag unter Beweis stellen und vor allem die Qualität im Spiel steigern und wieder geschlossener agieren.

Der 3. Spieltag und zweite Heimspieltag wird präsentiert von MSP Müller Steuerberater Partnerschaftsgesellschaft Zerbst.