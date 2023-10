Titel im Landesmaßstab und zwei Top Ten-Plätze in Deutschland

trüben. - Die Reiter der Silent Corner Westernreit- und Fahrgemeinschaft aus Trüben waren in dieser Saison überaus erfolgreich und kehrten mit etlichen Titeln heim.

Sie reisten nach Berlin-Birkholz, wo die Landesmeisterschaften (LM) Berlin-Brandenburg und Sachsen-Anhalt ausgetragen wurden. Die Landesmeister-Titel werden nur in der Leistungsklasse (LK) 1 vergeben. Die Sportler, die in den darunter liegenden LK starteten, ermittelten die Landesbes-ten.

Bei LM abgeräumt

Bea Nitze ging in der LK 3A (A=Erwachsene) an den Start. In der Disziplin Western Horseman-ship gelang es ihr, auf ihrem Haflinger „Arius“, der der Zucht von Karsten Mielchen und Rüdiger Willnow entstammt, den Titel Landesbeste zu erringen.

Helena Gabriel startete mit ihrem Tinker „Rosi“ gleich in drei Disziplinen, im Trail, im Ranch Riding und im Ranch Rail. Sie gehört der LK 2B (B=Jugendliche) an. Bei der LM besteht die Ausnahme, dass Starter der LK2 in der LK1 antreten dürfen. Helena hatte Erfolg. Sie wurde in allem drei Disziplinen Landesmeisterin.

Ihre Schwester Vivien Gabriel hatte in der LK 4/5B auch Erfolg. In der Disziplin Showmanship at Halter, eine geführte Disziplin, wo das Pferd an der Hand vorgestellt wird, konnte sie ebenfalls mit „Rosi“ überzeugen und sich mit dem Titel Landesbeste belohnen.

Ebenfalls Landesbeste und zwar gleich in zwei Disziplinen, in der Western Pleasure und im Western Ranch Rail, wurde Helena Specht. Sie konnte sich mit ihrem Quarterhorse-Wallach „QT Hot too Trott“, genannt „Captain“, in der LK 4B sehr gut präsentieren.

Für zwei Landesmeister-Titel sorgte Helene Heyer gemeinsam mit ihrem Appaloosa Wallach „Freckles“ in der LK 1A. Das Reiter-Pferd-Paar überzeugte in den Disziplinen Showmanship at Halter und Western Horsemanship.

Am erfolgreichsten war Trainerin Andrea Rongelraths-Ganzer (LK 2), die mit ihrer jungen Stute der Quarterhorse Pleasure-Linie „Fancy Kruzin“ in der LK 1 in der Junior Western Pleasure startete (hier dürfen nur Pferde bis sechs Jahre mitmachen). Gemeinsam errang das harmonierende Reiter-Pferd-Paar den Landesmeister-Titel. Alle Landesmeister erhielten personalisierte Schärpen.

Da beide auch im Junior-Trail mit Platz zwei überzeugten, hatten sie die halbe Qualifikation für die Deutsche Meisterschaft (DM) in der Tasche.

Riesige Herausforderung

Der Vize-Landesmeister wird in Sachsen-Anhalt nicht geehrt, sondern erhält automatisch die halbe DM-Qualifikation. Für einen Start bei der DM muss man sich auf AQ-Turnieren qualifizieren und entsprechende Punkte vorweisen. Im Trail sind es beispielsweise 65 Punkte. Bei den AQ-Turnieren konnte sich Andrea Rongelraths-Ganzer die Quali für die Pleasure erreiten. In ihrer Lieblingsdisziplin Trail reichte es jedoch nicht. Da es ihr Ziel war, bei der DM im Trail zu starten, nahm sie an einem weiteren Turnier in Sachsen teil. Ihre Hartnäckigkeit wurde belohnt, denn dort schaffte sie die nötigen Punkte und durfte an der DM teilnehmen.

Bei der DM im Pferdesport- und Turnierzentrum im ostbayrischen Kreuth wartete auf die Pferde eine riesige Herausforderung, denn die Umgebung im trichterförmigen Parcours war sehr ungewohnt. „Die vielen Menschen und auch die Anzeigetafeln mit LED lenkten sehr ab. Und mein Pferd war dann auch sehr kribbelig“, erzählte die Trübenerin. Sie meisterte die Aufgabe dennoch mit ihrer Stute, die sie im Dezember 2022 gekauft hat, mit ihr aber aufgrund einer Verletzung erst seit März diesen Jahres trainieren konnte, sehr gut.

Zunächst überlegte sie allerdings, ob sie ihr Pferd, das auf dem Abreiteplatz gar nicht wollte und eine „Vollkrise“ hatte, vom Start zurückziehen sollte. Doch dann wurde sie von ihrer Stute überaus positiv überrascht: „Sie war ganz entspannt und es hatte alles super geklappt“, freute sich Andrea Rongelraths-Ganzer über den geschafften Finaleinzug, denn „damit hatte ich überhaupt nicht gerechnet“. Bei einer Konkurrenz von 48 Startern – insgesamt waren zirka 600 Pferde bei der DM – musste sie dazu unter den ersten Zwölf sein. Das schafften beide mit Rang acht.

Hoch anspruchsvolles Finale

Den hoch anspruchsvollen Final-Trail hatte die Pferd-Reiter-Kombination erst in Kreuth trainiert. „Doch die in engen Wendungen liegenden Galoppstangen stellten an uns höchste Anforderungen und funktionierten einfach nicht.“

Bronzene Pferdemedaille

Doch im Finale war „Fancy“ erneut ganz souverän und beide freuten sich am Ende als Neunte über einen Top Ten-Platz. Dafür erhielt sie eine schwarz-rot-goldene Schleife.

Schon im Vorfeld errang sie mit ihrer „Fancy“ in dieser Saison auf AQ-Turnieren sechs erste und drei zweite Plätze in der Pleasure. Für diese Erfolge sammelte das Reiter-Pferd-Paar viele Leistungspunkte und wurde nach nur einer Saison mit der Bronzenen Pferdemedaille ausgezeichnet.

Ebenfalls für die DM qualifiziert hatte sich Leonie Wildenhain mit ihrem „Leo“ in den Disziplinen Western Horsemanship, Ranch Riding und Trail in der LK 1A. Sie hatte zwischen 80 und 100 Konkurrenten in einer Disziplin und platzierte sich stets im ersten Viertel. Nur 17 Starter kamen ins Finale. „Auch ihr Pferd war sehr aufgeregt und schon die Teilnahme war eine super Leistung“, lobte ihre Trainerin.

LK3-Award für Dominique

Ebenso nahm Dominique Finger an der DM teil. Sie erritt mit „Leo“ auf C-Turnieren in Sachsen-Anhalt die meisten Punkte. Dafür erhielt sie den LK3-Award in der Disziplin Western Horsemanship und war in dieser Disziplin für die DM qualifiziert, wo sie mit Platz neun die nächste Top Ten-Platzierung sicherte.