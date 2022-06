WM-Auftakt für Anne Borchers aus Leps

Anne Borchers startet mit ihrem neuen Bike, einer Fantic XXF 250, in die neue Saison. Auch ihr Helm, ein LS2, ist neu. Zum Auftakt reist sie zum ersten WM-Rennen in das italienische Montova. Dort hofft sie auf einen guten Start.

Leps - Die lange Zeit des Leidens und des Wartens auf den Start der neuen Saison ist am Wochenende vorbei. Bei Anne Borchers ist das Glück nach dem Verletzungspech in der vergangenen Serie jedoch längst wieder zurück. Sie ist wieder fit und sie hat ein neues Motorrad. Alles passt und diese positiven Gegebenheiten möchte sie nun zum ersten WM-Rennen ins italienische Manotova zum „MXGP of Lombardia“ mitnehmen.