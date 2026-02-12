diese halbe Stunde am Abend ist heilig. Endlich sitzen wir alle am Tisch. Die Teenager erzählen von Schule und Training, reden durcheinander, es gibt Zwischenrufe ... Wir bräuchten eine Geschäftsordnung wie im Bundestag: zwei Minuten Redezeit, Ordnungsruf bei Abschweifung und Koalitionsverhandlungen über den letzten Löffel Tomatensalat.

Kurzum: Es ist schön. Auch weil ein striktes Handyverbot gilt. Eigentlich. Was aber, wenn die eigene Mutter – also Omi – beim Enkel anruft, weil sie Hilfe braucht? Eine moralische Zwickmühle. Sie möchte nach Merseburg. Welchen Zug soll sie nehmen? Und wie kommt sie überhaupt zum Bahnhof?

Der Sohn stellt auf laut, wischt über sein Display und übernimmt den Bahnservice. 14 Uhr, Bahnsteig 3. Mit welcher Bahn? – Die 7 dauert zu lang. Detailberatung am Küchentisch. Ich werfe ein: Mutti, wir essen gerade. Aber wer das Wort hat, gibt es nicht freiwillig ab. Am Ende ist das Essen kalt, aber Omi bestens informiert. Ich staune: Digital kann den Kindern eben niemand das Wasser reichen. Das weiß auch Omi.

Ich bin Jessica Quick und habe zwei Kinder - 13 und 15 Jahre alt.

Diese Woche verlosen wir 10×4 Tickets für die Lichterwelten in Halle sowie das Kinderbuch "Alexander" von Ferdinand von Schirach. Wir drücken fest die Daumen!

Sprachentwicklung: Beatboxing kann die Sprache von Kindern stärken? Das haben Forscher der Uni Halle rausgefunden

Bildung I: Herzdruckmassage statt Mathe? In Sachsen-Anhalt wird diskutiert, ob Erste-Hilfe-Kurse fest in den Lehrplan gehören

Bildung II: Schockierende Zahlen - so oft kommt Rechtsextremismus an Schulen in Sachsen-Anhalt vor

Vorsicht beim Einkauf: Wegen Asbestgefahr und ruft Action in Sachsen-Anhalt Spielzeug zurück

Essstörung: Wie du die Krankheit bei deinem Kind erkennst und was dann zu tun ist

Stiftung Warentest: Kinderzahnpasta unter der Lupe – diese sechs Produkte fallen durch

Auch Milchzähne brauchen Fluorid, um vor Karies geschützt zu werden. (Foto: Andreas Gebert/dpa)

Medien: Die Diskussion ums Social-Media-Verbot hält an. Ein Experte rät statt zum Verbot zum Dialog

Erinnerst du dich noch an die Sommerferien in der DDR? Diese Urlaubsorte prägten eine ganze Generation

Theo (2) sieht im Bilderbuch ein Schwein an einer Leine und wundert sich:

„Eigentlich befestigt man doch Hunde daran.“ Theo (2)

In Halle möchte ein Schulleiter in Halle auch als Rentner seine Expertise einbringen

In Bernburg hat ein Familiencafé eröffnet - was „El Sol Latino“ zu bieten hat

In Mansfeld-Südharz arbeitet das Team der Jugendfreizeiteinrichtung trotz Personaleinsparung ehrenamtlich weiter

In der Börde lernen Kinder in der Schule, Gefühle zu erkennen und Stress vorzubeugen

Im Harz ist Emersleben auf dem Weg zu einem neuen Spielplatz

Auch im Harz überlegt die Stadt Falkenstein, wie sie Familien zurückholt

Auf einen Blick: Winterlinge in Ostrau, magische Filmmusik von Harry Potter und ein Malwettbewerb zum Kindersommerstück mit Jim Knopf - Hier sind deine Tipps übersichtlich von Nord nach Süd!

Wusstest du, dass Schloss Ostrau im Saalekreis auch Filmkulisse war? Mit der „Set-Caching“ Mission „Rette mit Zitterbacke die Klassenfahrt“ kannst du den Ort ganz neu entdecken. Ein Ausflug lohnt schon wegen der Winterling-Tagen vom 21. Februar – 15. März. (Foto: X Filme Creative Pool GmbH )

Und so wird das Wetter: Wir haben es bald geschafft. Schon am Wochenende klettern die Temperaturen endlich in den zweistelligen Bereich.

Da lohnt sich auch ein Spaziergang: Fünf Routen für eine schöne Tour in Sachsen-Anhalt

Finale bei den Lichterwelten im Bergzoo Halle! Wir verlosen: 10×4 Tickets

Nur noch wenige Tage hast du die Chance, die magischen Lichterwelten im Bergzoo Halle zu besuchen. In sieben verschiedenen Themenwelten kannst du unter dem Motto "Fantasy Island" im Lichtermeer abtauchen und deiner Fantasie freien Lauf lassen.

Mehr als 1000 handgefertigte Lichtfiguren gibt es auf dem zwei Kilometer langen Spaziergang zu entdecken. Diese wurden aufwendig von chinesischen Laternenkünstlern gefertigt und leuchten nur noch bis 1. März. Du hast nun die Gelegenheit für einen Last-Minute-Besuch - und das auch noch kostenlos! Dafür verlosen wir 10×4 Tickets, für jeweils zwei Erwachsene und zwei Kinder.

Nur noch bis 1. März laufen die magischen Lichtwelten, nutzt also eure Chance und stattet den Figuren einen kostenlosen Besuch ab. (Foto: Steffen Schellhorn)

Möchtest du gewinnen? Dann schick uns bis zum 25. Februar eine E-Mail mit dem Betreff "Lichterwelten". Achtung: Wir geben deinen Namen an der Veranstalter, damit er dich auf die Gästeliste setzt. Hier findest du unsere Datenschutzerklärung.

Und wir legen noch einen drauf: Gewinne das neue Kinderbuch "Alexander" von Ferdinand von Schierach

Nur einem Kind traut man wirklich zu, frei von Vorurteilen zu sein. Das Buch erzählt von Alexander, einem Jungen, der beauftragt wird, nur "gute Gesetze" zu erfinden. Dabei kommt er nach und nach den Prinzipien der Demokratie auf den Grund. "Alexander" ist Schirachs erstes Kinderbuch, voll mit liebevollen Illustrationen.

Und das Beste? Das Buch erscheint am 25. Februar: Mit etwas Glück bist du einer oder eine der Ersten, die es lesen dürfen. Wir drücken die Daumen!

Haltet dieses Buch als eine der Ersten in den Händen! (Foto: Penguin Verlag)

Möchtest du gewinnen? Dann schick uns bis zum 25. Februar eine E-Mail mit dem Betreff "Alexander". Hier findest du unsere Datenschutzerklärung. Vergiss deine Adresse nicht.

