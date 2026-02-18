Im Haldensleber Professor-Friedrich-Förster-Gymnasium lernen Schüler, Gefühle zu benennen und eigene Stärken zu entdecken. Mit einem bunten Gefühlsdiagramm und einfachen Methoden lernen sie, schlechte Gefühle zu bewältigen.

Achtsamkeit in der Schule: Kinder lernen, Gefühle zu erkennen und Stress vorzubeugen

Bunte Gefühlsdiagramme zeigen die Schülerinnen und Schüler der Klasse 5b des Professor-Friedrich-Förster-Gymnasiums stolz in die Höhe.

Haldensleben - Wie nehme ich meine Gefühle wahr und ordne sie am besten ein? Das sollen die Fünftklässler des Professor-Friedrich-Förster-Gymnasiums bei einem ganztägigen Workshop für psychische Gesundheit lernen. Mithilfe eines bunten Gefühlsdiagramms sollen die Schüler ihre Emotionen identifizieren, benennen und kommunizieren.