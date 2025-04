Was geht in Sachsen-Anhalt?

wenn das erste Kind auf die Welt kommt, machen sich Eltern viele Sorgen. Deutlich entspannter wird es beim zweiten oder sogar dritten Kind. Neulich erwähnte eine Erzieherin beim Abholen der Kleinen aus der Kita, sie habe Sand gegessen. Scheinbar war das Backen an der Matschküche etwas ausgeartet.

„Gut, dann braucht sie weniger Abendbrot“, meinte die Große nur salopp. Zustimmendes Nicken meinerseits. Nun wird meine Schwester bald das erste Mal Mama – und sieht dem entspannt entgegen. Denn die Wahrheit hinter dem Leben mit Kindern ist im Prinzip simpel:

Die Tage bestehen in der Regel daraus, sie aus dem Bett zu lotsen, wenn sie nicht rauswollen, um sie dann wieder zurückzulocken, wenn sie nicht reinwollen. Dazwischen gibt es eine Menge Kitzeln, Kuscheln und ganz viel Ermahnen zum Trinken, Aufräumen, Händewaschen, Lernen, und sich die Haare nicht wieder mit Acrylfarbe anzumalen.

Ich bin Kristina Reiher und habe zwei Kinder, 4 und 8 Jahre alt.

Niko Kappe ist Lehrer und seit mehr als fünf Jahren als Video-Creator auf TikTok aktiv. (Foto: Lewis Jones)

Was bringt ein Handy-Verbot an Schulen? Wer sich belesen mag: Diesmal gibt's die Ratgeber-Lektüre "Generation TikTok" von Niko Kappe zu gewinnen. Das Interview zu seinem Buch könnt ihr hier lesen.

Was Familien in Sachsen-Anhalt interessieren könnte

Koalitionsvertrag 2025: CDU, CSU und SPD versprechen viel – doch halten sie ihr Wort auch, wenn es um Familien, Bildung und Kinderrechte geht? Experten wie Nathalie Klüver und das Deutsche Kinderhilfswerk sehen Licht und Schatten.

Snacks für Kinder: Die Lieblings-Tierkekse retten manchmal die Stimmung des Nachwuchses. Ein Marktcheck zeigt aber: In Sachen Nährstoffe ist bei vielen Produkten Luft nach oben.

Im Kinderzimmer ist es selten aufgeräumt. Um Streit vorzubeugen, sollten sich Familien besprechen, wer wofür zuständig ist. (Foto: Dpa)

Kreatives Chaos: Als Familie zusammenzuleben, ist nicht immer ganz einfach. Vor allem dann nicht, wenn man unterschiedliche Auffassungen vom Aufräumen hat. Wie lässt sich das in den Griff bekommen? Expertinnen geben Tipps.

Systemsprenger unterwegs in Sachsen-Anhalt: Roman ist ein „Systemsprenger“. Fast 200 Einrichtungen haben ihn abgelehnt. Das Jugendamt hat den Jungen jetzt auf eine 800 Kilometer lange Wanderung geschickt. Unterwegs mit einem Kind, das die Gesellschaft überfordert.

Helfer-Netzwerk für Kinder im Landkreis Börde: Schnell können Kinder in Situationen kommen, die sie allein nicht meistern können. Deshalb möchte Verena Römer in Wolmirstedt einen Kinderrettungsschirm spannen. Wer macht mit?

Mundhygiene in Weißenfels: In immer mehr Kindereinrichtungen im Burgenlandkreis werden keine Zähne mehr geputzt – auch und vorrangig in Weißenfels. Wie das Rathaus das begründet und ein Zahnarzt das bewertet.

Aufatmen! Puppentheaterfestival in Halle findet doch statt: Wegen gestrichener Gelder stand das Puppentheaterfestival "Ulrichs Hoftheater" vor dem Aus. Nun wurde eine Lösung gefunden. Doch das Konzept soll zukünftig überarbeitet werden.

Schüler nutzen VR-Brillen im Unterricht. (Foto: Dpa)

Digitalisierung in Sangerhausen: An der Pestalozzischule in Sangerhausen im Landkreis Mansfeld-Südharz werden Schüler bald mit VR-Brillen im Unterricht arbeiten. Wie die Jugendlichen von den neuen technischen Möglichkeiten profitieren könnten.

Entbindung im Jerichower Land: Marie-Luise Plantikow und Max Syring sind glückliche Eltern eines gesunden Jungen geworden. In der Burger Helios Klinik fühlten sie sich liebevoll umsorgt. In Zerbst wäre es aber um einiges leichter.

Mehr Grundschüler in Halberstadt: Das Schuljahr ist noch nicht zu Ende, doch das neue steht bereits vor der Tür. Für die Jahrgänge 2018/19 wird der 9. August zum Meilenstein. Dann steht die Einschulung auf dem Plan. Doch wie viele Kinder in Halberstadt betrifft das?

Magdeburger retten Clowns: Das Magdeburger Zirkusmuseum übernimmt nach dem Aus von Deutschlands größter Clown-Ausstellung in Leipzig deren Fundus und zeigt ausgewählte Exponate ab Mai 2025. Start ist ein großer Zirkusaktionstag.

KINDERMUND: Was Kinder so Lustiges von sich geben ...

Elenor (4) wundert sich:

"Mama, warum kochst du immer für uns und nicht Papa?" Elenor (4)

Schwester Helena (8) weiß es:

"Weil wir noch weiterleben wollen.“ Helena (8)

Spaß und Kultur mit den Kids: unsere Tipps für Familien

Ostern: Noch ist schulfrei – und zudem lockt das Osterfest nach draußen. Wer die Restferienzeit für einen Besuch im Wernigeröder Wildpark Christianental nutzt, kann dort Neues entdecken. Zu den Silberfüchsen und dem erst wenige Tage alten Hasennachwuchs gesellen sich noch ein zwei weitere Tiere.

Ach übrigens: In der ganzen Region wird das Oster-Wochenende bunt! Hier gibt es die besten Tipps für Veranstaltungen und Ausflüge am Osterfest.

Leuchtendes Magdeburg: Nach Lichterwelt und Lumagica gibt es im Elbauenpark Magdeburg eine neue Lichtershow. Die Volksstimme machte den Test, ob sich ein Besuch lohnt.

Um diese Zeit finden in vielen Regionen die traditionellen Osterfeuer statt. (Foto: dpa)

Elf Geheimtipps der Redaktion: Wir haben günstige Ausflugsziele für die ganze Familie in Sachsen-Anhalt und Sachsen während der Osterferien und darüber hinaus zusammengetragen.

Such-Aktion: Im Wittenberger Tierpark wird der Ostermontag, also der 21. April, zum Erlebnis für Groß und Klein. 100 goldene Eier sind auf dem Gelände versteckt – und wer sie findet, wird belohnt. Neben süßen Überraschungen warten auch tierische Neuigkeiten und eine ganz persönliche Botschaft von Tierpflegerin Lisa Krautschick.

Egal ob Zelt, Bungalow, Wohnmobil oder Campervan: Im Frühling startet die neue Campingsaison. Wir stellen die schönsten und familienfreundlichsten Campingplätze in Sachsen-Anhalt vor.

Im Freizeitpark Belantis in Leipzig locken zahlreiche Fahrgeschäfte. (Foto: dpa)

Action in den Freizeitparks: Von wilden Achterbahnfahrten und Schaukeln über tierische Begegnungen bis hin zu süßen Erdbeer-Erlebnissen, wir geben acht Tipps, was es wo in Mitteldeutschland Neues und Spannendes zu erleben gibt.

Outdoor am See: Angeln ist mehr als nur ein Hobby – es stärkt Geduld, Konzentration und die Naturverbundenheit von Kindern. Die Redaktion entdeckt für Familien die schönsten Angelgewässer in Sachsen-Anhalt, und erklärt, ab wann Kinder selbst angeln dürfen. Dazu gibt es Tipps für den perfekten Familienausflug am Wasser!

Zeit zum Schwimmen: Die Sonne kommt raus, es wird wärmer. An diesen Orten kann man in Sachsen-Anhalt jetzt schon ins Wasser springen. Außerdem gibt's weitere Infos zu den Freibädern von Arendsee bis Zeitz.

Die Sonderausstellung Lego-mobil wird im Jahrtausendturm in Magdeburg gezeigt. (Foto: Dpa)

Kurz und knackig: Hier verraten wir, was Familien mit Kindern am Wochenende vom 18., 19. bis zum 20. April in Sachsen-Anhalt zwischen Halle, Magdeburg und Dessau unternehmen können.

Offene Werkstatt in der KinderDomBauhütte

Von Ende April bis Anfang Oktober findet jeden zweiten Samstag, je nach Wetter, die mobile „Offene Werkstatt“ im Kreuzhof des Naumburger Domes oder in den Räumlichkeiten der KinderDomBauhütte statt. Die Materialkosten betragen je nach Projekt 2 bis 3 Euro. An diesem Samstag können Klein und Groß Osterkarten besticken.



Datum: 19. April 2025, 10-17 Uhr, KinderDomBauhütte

Das Erdmännchen-Duo "Jan & Henry" ermittelt wieder: Diesmal im Haus Auensee in Leipzig. (Foto: Veranstalter/ Theater Lichtermeer)

Abenteuer mit "Jan & Henry" im Haus Auensee

in Leipzig

Sie kennen und lieben die Geräusche aus dem Haus über Ihnen. Eines Tages zieht ein neuer Hausmeister ein. Von da bleiben viele der geliebten Geräusche aus. Jan und Henry gehen der Sache detektivisch auf den Grund…



Das Theater Lichtermeer bringt erstmals mit „Jan und Henry“ eine bekannte TV-Serie auf die Bühne. Das Schauspiel-Ensemble tritt am 19. April in Leipzig im Haus Auensee auf.



Datum: 19. April 2025, 15 Uhr (Einlass: 14 Uhr), Haus Auensee

Geführte Tour durch das Opernhaus Halle

Schon mal von der Bühne aus in den Zuschauerraum geblickt? Möglich ist das, und einiges mehr, an diesem Samstag in der Oper Halle. Bei einer circa anderthalbstündigen Tour durch das Gebäude begeben sich die jungen und alten Besucher auf die Suche nach dem Phantom der Oper, sie lassen sich von Maskenbildnerinnen zeigen, wieviel Handarbeit im Knüpfen einer Perücke steckt und hören spannende Geschichten der dortigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter über deren Arbeitsplatz. Bitte beachten: Aufgrund der baulichen Gegebenheiten steht kein Personenaufzug zur Verfügung.



Datum: 19. April 2025, 15-16.30 Uhr, 12+, Oper Halle

Höhlentheater "Titanic" im Harz

Am 14. April 1912 um 23:40 Uhr, ca. 500 Meilen vor der Küste

New Yorks, geschieht das Unvorstellbare. Der damals größte Passagierdampfer der Welt rammt einen Eisberg und versinkt innerhalb weniger Stunden in den eisigen Fluten des Nordatlantik.



Das Stück "Titanic" spielt an diesem Samstag erneut vor spektakulärer Kulisse: in der Baumannshöhle im Harz. Bitte an warme Kleidung und ein Sitzkissen denken!



Datum: 19. April 2025, 14.30-15.30 Uhr, Baumannshöhle

Ostern im Freilichtmuseum Diesdorf

Am Ostersonntag lädt das Freilichtmuseum Diesdorf zu einem bunten Museumsfest für die gesamte Familie ein. Gemeinsam geht es auf Ostereiersuche, Marktstände mit regionalem Kunsthandwerk verbreiten Frühlingsstimmung und alte Handwerkstechniken werden an diesem Tag vorgeführt. Um 14 Uhr verzaubert das Gastspiel „Sei ein Frosch“ des Theaters der Altmark Museumsgäste ab drei Jahren.



Datum: 20. April 2025, 10-17 Uhr, Freilichtmuseum Diesdorf

In der Stadt "Halle an Salle" lernen Kinder eigentlich die ganze Zeit: jedoch auf ihre Weise und spielerisch. Denn dort gilt: Kinder haben das Sagen! (Foto: Anna Kolata)

Helfende Hände für die Kinderstadt "Halle an Salle" gesucht!

Wenn vom 13. Juni bis 19. Juli 2025 wieder Kinder die Stadt regieren, braucht es viele helfende Hände: Für Vorbereitung, Durchführung sowie Auf- und Abbau der diesjährigen Kinderstadt unter dem Motto "Dein, mein, unser 'Halle an Salle'!" werden engagierte Unterstützerinnen und Unterstützer ab 15 Jahren gesucht.



Ob (Berufs-)Schülerinnen, Studierende, Praktikanten, Auszubildende, Berufseinsteigerinnen oder Ruheständler – willkommen sind alle, die sich ehrenamtlich engagieren möchten. Wer Freude an der Arbeit mit Kindern, Organisationstalent, Kreativität oder handwerkliches Geschick mitbringt, kann sich tageweise, wochenweise oder über einen längeren Zeitraum einbringen.



Infoveranstaltungen für Interessierte:

24. April 2025, 17-19 Uhr, Werkraum Bühnen Halle, Schulstraße 2

15. Mai 2025, 17-19 Uhr, nt-Schaufenster, Große Ulrichstraße 51



Wer sich schon vorher melden möchte, schreibt an: mitmachen@kinderstadt-halle.de

"Jazz for Kids" in Merseburg

Der einst grimmige Butzemann hat sein Herz geöffnet und präsentiert am 29. April ein jazziges Musikprogramm für Kinder. Inspiriert von einem alten Liederbuch voller heiterer Melodien, hat er gemeinsam mit seinen musikalischen Freunden ein buntes Konzert auf die Beine gestellt. Mit dabei: die Sängerinnen Antje Brömme und Mirjam Borghardt, die Oboistin Anne Venske und weitere Musiker an Gitarre, Bass und Schlagzeug.



"Jazz for Kids" ist Teil des 20. Festivals "Women in Jazz".

Datum: 29. April 2025, 10 Uhr (Einlass: 9.30 Uhr), Ständehaus Merseburg

Kinderuni in Leipzig startet ins Sommersemester

Die Kinderuni Leipzig lädt auch im Sommersemester 2025 wieder Juniorstudierende zwischen 8 und 12 Jahren zu ihren Vorlesungen ein. Die Vortragsreihe findet im Audimax am Campus Augustusplatz statt und bietet eine Reise durch unterschiedliche Themen aus Wissenschaft und Forschung.



Zum Auftakt steht am 16. Mai eine interaktive Lesung der Ärztin und Kinderbuchautorin Dr. Milena Bartels aus ihrem Buch „Kiezkinder – wir mischen mit!“ auf dem Programm. Gemeinsam mit den Kindern und Mitarbeitenden der Stabsstelle Chancengleichheit, Diversität und Familie der Universität Leipzig wird diskutiert, wie vielfältig Familien und Städte heute sind.



Zur Anmeldung geht's hier.



Datum für die erste von fünf Vorlesungen:

16. Mai 2025, 17-18 Uhr, 8-12 Jahre, Audimax Leipzig

25. Schülertheatertreffen in Halberstadt

An drei Tagen voller Theater haben die Theater AGs, Theatergruppen, Jugendclubs und Tanz AGs der Region die Möglichkeit, ihre Stücke vom 26. bis zum 28. Mai auf ausgewählten Bühnen in Halberstadt zu präsentieren. Als Rahmenprogramm erwartet die Besucher spannende Workshops. Gezeigt werden sowohl fertige Stücke als auch Probeneinblicke und Auszüge aktueller Inszenierungen mit einer Länge von mindestens 20 Minuten.



Datum: 26.-28. Mai 2025, Harztheater

Diesmal gibt's das Buch "Generation TikTok" von Niko Kappe zu gewinnen:

Lust auf 224 Seiten geballte Medienkompetenz? Pointiert und faktenorientiert analysiert Lehrer und Bildungs-Tiktoker Niko Kappe die Verbindungen zwischen digitalen Medien und unserer Gesellschaft. Dabei räumt er mit tiefsitzenden Vorurteilen auf und nimmt differenziert Bezug auf brandaktuelle Entwicklungen.

"Generation TikTok" ist damit auch ein Gegenentwurf zu den oft angstgetriebenen Veröffentlichungen der vergangenen Jahre. Es ist vielmehr ein Aufruf, sich endlich mit den tiefgreifenden Veränderungen auseinanderzusetzen, die Künstliche Intelligenz und digitale Medien auf unsere Art zu denken und handeln und auf unser Zusammenleben haben!

Das Buch zeigt, dass es eine Kindheit ohne Smartphone nicht mehr gibt und auch nicht geben muss. Es zeigt auch, dass unsere Angst vor Technologie echte Medienkompetenz verhindert – und, dass kritisches Denken die wichtigste Medienkompetenz ist.

Niko Kappe ist Lehrer und seit über fünf Jahren als Video-Creator auf TikTok aktiv. Er kennt die Plattform wie kaum ein anderer und war mit seiner Expertise bereits Interviewpartner bei der Tagesschau, dem Deutschlandfunk und zahlreichen weiteren News-Formaten.

Das Smartphone aus dem Leben der Kinder verbannen? Keine gute Idee, findet Lehrer, Tiktoker und Buchautor Niko Kappe. (Foto: Goldegg-Verlag)

"Generation TikTok - Keine Angst vor Social Media und KI. Wie wir unsere Kinder in die digitale Zukunft begleiten" von Niko Kappe, erschienen im Goldegg-Verlag, 224 Seiten, 20 Euro,

ISBN: 978-3-99060-477-9

Möchtest du das Buch gewinnen? Dann schick uns bis zum

23. April 2025 eine E-Mail mit dem Betreff "TikTok". Hier findest du unsere Datenschutzerklärung.

Schöne Ostern und frühlingshafte Grüße aus der Eltern-Ecke!

