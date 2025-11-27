der Zwölfjährige, der bald 13 wird, will nicht mehr zu den Kleinen gehören. Oder wie sonst soll ich seine Feststellung verstehen, er sei ja bald ein Teenager: „Weil es doch thirteen heißt.“ Klare Ansage.

Aber dann, neulich, Mansfeld, Luthers Elternhaus, Mitmach-Ausstellung zum Bauernkrieg: Im Museum stürzen sich der Zwölfjährige und sein gleichaltriger Cousin auf eine Art überdimensionales 3D-Puzzle. Aus den Bausteinen sollen sie die Figur der Heiligen Barbara wieder zusammenflicken, die Plünderer eines Klosters zerstört haben. Mit Feuereifer sind die beiden dabei – und im Handumdrehen wieder die Kinder, die sie nicht mehr sein wollen.

Fortsetzung später auf dem Parkplatz vor dem Schloss: Wie lässt sich die Eisschicht auf der Pfütze knacken? Reicht kräftiges Treten oder braucht es einen Stock? So könnte es bleiben. Doch auf der Rückfahrt hängen die angehenden Teenager dann doch wieder vor ihren Handys. Altersgerecht.

Ich bin Alexander Schierholz und habe zwei Kinder, 12 und 17 Jahre alt.

In unserem Familiennewsletter findest du:

Themen rund ums Familienleben in Sachsen-Anhalt,

Ausflugstipps in unserer Region und ein

Gewinnspiel

Perfekt für den Nikolausstiefel: Diese Woche verlosen wir das Kartenspiel "Kugelblitz".

Was Familien in Sachsen-Anhalt interessieren könnte

Familienrecht: Mutter aus Dessau erleidet eine Fehlgeburt in der 14. Woche – und plötzlich greift ein Gesetz, das bisher kaum jemand kennt

Geburt über den Wolken?: Einsatz am Flughafen Leipzig/Halle - Frau bekommt im Flugzeug plötzlichen Wehen

Fakenews: „Mama, gibt es den Weihnachtsmann wirklich?“ – Wann Eltern die Wahrheit sagen sollten (und wann lieber nicht)

Der sieht doch echt aus? In Magdeburg steht der Weihnachtsmann zur Eröffnung des Weihnachtsmarktes vergangene Woche auf dem Balkon des Rathauses. (Foto: Foto: Klaus-Dietmar Gabbert/dpa)

Adventskalender 2025: Wie Eltern dieses Jahr den Advent stressfreier gestalten – und Kinder trotzdem staunen

Notfall: Weihnachtsstern, Mistelzweig und Stechpalme bringen Adventsstimmung ins Zuhause. Allerdings: Sie bergen Gefahren für kleine Kinder. Was Eltern beachten sollten.

Urlaubsplanung 2026: Haben Familien in den Ferien Vorrang? Was Eltern jetzt unbedingt wissen sollten

Plötzlich Schnee in Sachsen-Anhalt: So klappt der Kauf von Winterschuhen für Kinder auf den letzten Drücker

Winterurlaub: Mehr als 800 Euro für drei Tage Skispaß: Das müssen Familien in den Alpen teilweise hinlegen, zeigt ein Vergleich des ADAC. Wo es deutlich günstiger ist und welche Tipps den Geldbeutel noch schonen.

KINDERMUND: Was Kinder so Lustiges von sich geben ...

Lily (5) erklärt im Kindergarten, als was ihr Papa arbeitet:

„Mein Papa ist ein Spekulatius. Der verdient ganz viel Geld an der Börse.“ Lilly (5)

Halle I: Schnell nochmal den Bergzoo besuchen, denn die Elefantenherde verlässt überraschend schon bald Zoo Halle. Das hat Gründe.

Halles Elefantenherde wird schon bald den Bergzoo verlassen. (Foto: Steffen Schellhorn)

Halle II: Tolle Aktion zur Vorbereitung aufs wahre Leben – Neuntklässler lernen in ihrer Projektwoche die Realität der ersten eigenen Wohnung

Halle III: Kinder treffen Senioren - Was bei diesen Begegnungen passiert, verändert mehr, als man denkt

Halle IV: Dutzende Jugendeinrichtungen in Halle vor dem Aus und Die Situation um die freien Träger von Kinder- und Jugendhilfe in Halle ist nach wie vor angespannt. Die Zeit drängt

Eisleben: Theater kommt mit Stücken direkt ins Klassenzimmer der Förderschule

Naumburg: Was Familien auf dem Weihnachtsmarkt wirklich zahlen müssen - Wir haben mitgerechnet

Stendal: Grundschule droht Rechtsstreit mit der Stadt aufgrund von Lehrermangel

Magdeburg I: Zwei Assistenzärztinnen haben fast zeitgleich entbunden - mit einer Überraschung am Ende

Elisabeth und Isabella Luise sind zwei Mädchen, die eine ganz besondere Geschichte mit ihren Müttern in Magdeburg erlebt haben. (Foto: Klinikum Magdeburg)

Magdeburg II: Es fehlen Pflegefamilien – trotz großem Engagement stoßen Stadt und Pflegeeltern an ihre Grenzen

Spaß und Kultur mit den Kids: unsere Tipps für Familien

Auf einen Blick: Konzerte, Theater, Weihnachtsmärkte: Das ganze Land ist im Weihnachtsfieber. Hier sind die spannendsten Ausflugtipps für Familien in Sachsen-Anhalt von Nord nach Süd!

So wird das Wetter zum ersten Advent: Eine schwache Warmfront bringt zum Ende des Novembers noch einmal herbstliche Temperaturen mit sich

Ho, ho, ho - die Weihnachtsmärkte haben geöffnet: Eine Übersicht zu Öffnungszeiten, Orten und Angeboten der verschiedenen Märkte 2025 haben wir hier für euch zusammengestellt.

In Halle sind auf dem Weihnachtsmarkt die Rentiere Rudi und Finni dabei. (Foto: Stadtmarketing Halle)

Weihnachtsmarkt in Magdeburg: Alle wichtigen Infos und Termine

Weihnachtsmarkt in Stendal: Alle wichtigen Infos und Termine

Weihnachtsmarkt in Halle: Lichterglanz in Halles „guter Stube“ - der Weihnachtsmarkt ist eröffnet und hat einige Neuerungen parat (mit Video)

Schnee im Harz: Endlich wieder rodeln - Das sind die schönsten Rodelpisten

Außerdem haben wir noch diese Tipps:

Weihnachtsrevue im Steintor Halle: Darauf können sich die Besucher bei „Herr Fuchs, Felix und das ewige Weihnachtswunder“ in Halle freuen (mit Video)

Am Freitag feiert die Weihnachtsrevue im Steintor Premiere. In diesem Jahr dreht sich alles um „Herr Fuchs, Felix und das ewige Weihnachtswunder“. (Foto: Steffen Schellhorn)

Advent in Halle: Glühwein, Punsch und Werkstatt - Was der Advent im Stadtmuseum bietet

Advent in Naumburg: Festliche Höfe öffnen in Naumburg ihre Tore - Was geboten wird und was zu beachten ist

Magdeburg: Ein Sheriff, eine aufmüpfige Bande, ein König und eine Menge Stühle – „Robin Hood“ feiert Premiere. Zu sehen ist das Weihnachtsmärchen 2025 im Opernhaus

Geminiden 2025: Falls eure Kinder das noch nicht kennen: Sachsen-Anhalt erwartet einen spektakulären Sternschnuppenregen - Wann er zu sehen ist

Neue Eventarena „Findora“ im Saalekreis: Avatar-Wald und Mario-Kart-Feeling: Am Samstag (22.11.2025) ist Eröffnung

Nordmanntanne, Blaufichte und Co.: Hier können Familien ihre Weihnachtsbäume fällen - ein Überblick

Perfekt für den Nikolausstiefel: Gewinne dieses Kartenspiel!

Jetzt wird’s richtig rasant – und ein bisschen nervenaufreibend. Denn bei „Kugelblitz – Das Kartenspiel“ heißt es: zugreifen, schneller sein als die anderen und im besten Fall auch noch die richtigen Karten erwischen.

Ob ihr nun versucht, mit 6 + 4 + 9 auf die 19 zu kommen oder ob ihr erst rot, dann grün und schließlich gelb schnappen müsst – eines ist sicher: Es wird hektisch. Alle Spieler greifen gleichzeitig (und nur mit einer Hand!) in die Tischmitte. Passt die Karte nicht? Zack, wieder umdrehen. Passt sie doch? Schnell sichern, bevor jemand anderes sie klaut!

Das Ergebnis: ein flottes Spiel zum Bibbern, Jubeln und ein bisschen Ärgern. Denn manchmal fehlt für den Rundensieg nur eine einzige Karte – und genau die lässt sich dann ewig nicht blicken. Kennt man ja.

Für Reaktionsschnelle: Kugelblitz – Das Kartenspiel, erschienen bei Noris. 2 bis 4 Spieler, ab 6 Jahren, ca. 10 Minuten, ca. 10 Euro. (Foto: Noris)

Wir verlosen drei Exemplare von „Kugelblitz – Das Kartenspiel“. Möchtest du gewinnen? Dann schick uns bis zum 3. Dezember eine E-Mail mit dem Betreff "Kugelblitz". Vergiss nicht, deine Anschrift mit dazuzuschreiben! Hier findest du unsere Datenschutzerklärung.

Viel Glück – und viel Spaß beim nächsten Familien-Spieleabend!

Wir wünschen einen wundervollen ersten Advent!

Euer Team aus der Eltern-Ecke

Hat dir unser Newsletter gefallen? Dann sag es gern weiter. Hier geht's zur Anmeldung: Newsletter „Eltern-Ecke: Was geht in Sachsen-Anhalt“ abonnieren