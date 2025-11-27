In Magdeburg fehlen Pflegefamilien – trotz großem Engagement stoßen Stadt und Pflegeeltern an ihre Grenzen.

Magdeburg. - Pflegefamilien in Magdeburg leisten Großes – Tag für Tag. Sie schenken Kindern, die oft schon zu viel erlebt haben, ein Zuhause, Geduld und ein Stück Normalität. Doch während sie im Alltag zwischen Hausaufgabenhilfe und Fußballtraining jonglieren, kämpft die Stadtverwaltung an anderer Front: mit Fachkräftemangel, steigenden Anforderungen und zu wenigen Pflegestellen. Das Lagebild der Pflegefamilien liest sich ein bisschen wie ein Familienspiel, bei dem ständig ein Spieler fehlt.