morgens das Haus mit einem Kleinkind zu verlassen, ist ganz schön stressig. Puh! Alles dann auch noch pünktlich zu schaffen, scheint eine schier unmögliche Aufgabe. Sicherlich kann man ja einfach früh genug aufstehen – Sätze, die ich mir dachte, als ich weder Kind noch Verständnis für abgehetzte Eltern hatte. Nun musste ich lernen, dass der Nachwuchs es spielerisch schafft, den besten Zeitplan zunichte zu machen. Meine 2,8-jährige Tochter etwa ist morgens – nennen wir es – meinungsambivalent. Eine Hose? Ja! Oder nein. Lieber ein Kleid! Aber nicht das, was Mama ausgesucht hat. Und, oh Schreck, die Puppi ist nicht gewickelt... Wenn endlich alle angezogen sind, die Haare gekämmt und das Kuscheltier gefunden ist, kann es doch losgehen, oder? Nein. Ihr fällt noch etwas ein: „Wir müssen noch in unseren Kleidchen tanzen und uns damit drehen!“ Bei allem Stress und Zeitdruck: So eine morgendliche Tanzeinlage entschleunigt ungemein. Ich werde sie künftig im Zeitplan berücksichtigen.



Ich bin Aline Kauper und habe eine 2,8-jährige Tochter.

Heute verlosen wir das Buch "So wollte ich mein Kind nicht zur Welt bringen!" von Lena Högemann.

Sicher von A nach B: Den Terminplan ihrer Kinder einzuhalten, kann für Eltern und andere Bezugspersonen ganz schön stressig werden. Worauf Sie beim Fahrdienst für den Nachwuchs achten sollten.

Kinderkrankentage: Ist das Kind krank und braucht Betreuung, müssen sich berufstätige Eltern beim Arbeitgeber abmelden. Aber wer braucht eigentlich eine Krankschreibung: Kind oder Eltern?

Gewalt im Kreißsaal: In ihrem Buch schreibt unsere Autorin Lena Högemann über selbstbestimmte Geburten, ihre eigenen traumatischen Erfahrungen und wie sich Frauen vor Übergriffen in Kliniken schützen können.

Spielen und ein wenig toben: Das sollten kleine Kinder zu Hause am besten ohne Gefahr können. So vermeiden Eltern Verletzungsfallen in der Wohnung.

Rein ins Nass: Das Kind soll schwimmen lernen. Doch in welchem Alter ist es sinnvoll, den Nachwuchs für einen Anfänger-Schwimmkurs anzumelden?

Weite Wege durch Schließung: Für eine Stunde Schwimm-Unterricht müssen manche Grundschüler aus Staßfurt im Salzlandkreis ab sofort einen ganzen Tag auf Reisen gehen, um ins Ballhaus nach Aschersleben zu kommen.

Heimatgeschichte für Familien: Der Fundort nahe Genzien in der Altmark war nur mit modernster Technik zu ermitteln. Geschichtsschätze aus einer anderen Arendseer Region sind ab Anfang Mai in einer Ausstellung zu sehen, die sich auch an Familien richtet.

Zum Treffen der Löttge-Nachfahren kamen etwa 60 Gäste nach Buchwitz, wo der Ursprung der Familie ist. (Foto: Marco Heide)

Treffen der Generationen: Im Dorfgemeinschaftshaus in Buchwitz in der Altmark trafen sich mehr als 60 Nachfahren von Fritz und Hedwig Löttge. Viele leben noch heute in der Region.

Einige Defizite: Die Schuleingangsuntersuchungen bestätigen die Trends der Vorjahre in Mansfeld-Südharz. Wie viele Kinder einen Förderbedarf aufweisen.

Mobilität: Freie Fahrten mit dem Babyticket sollen im Landkreis Mansfeld-Südharz bleiben. Der Kreisausschuss bestätigte die Verlängerung des Billetts für frisch gebackene Eltern. Für das Jahr 2023 sind insgesamt 8.210 Fahrten registriert worden. Was das Ticket den Kreis kostet.

Ärger im Hort: Zwei Mitarbeiter im Hort Plötzky (Salzlandkreis) sind von der Arbeit freigestellt worden. Sie sollen ihre Aufsichtspflicht verletzt haben. Jetzt kämpfen Eltern in einer Petition dafür, dass sie wieder arbeiten dürfen. Was ist überhaupt passiert?

Diebstahl: Die Familie Weisheit, Besitzer des Circus Maximus, wurde während einer Vorstellung in Magdeburg bestohlen. Der Schaden beläuft sich auf mehrere zehntausende Euro. In einem Gespräch erzählen sie, wie es jetzt für sie und den Zirkus weitergehen soll (mit Video).

„An die Beete - fertig - los“ heißt es hier für Paulina (2) mit ihrer Mama Peggy Zeising, Maxim (3) und Aliyna (1) mit Erzieherin Lisa Brendel. (Foto: Maik Schumann)

Supergesund: Evangelische Kindertagesstätte in Polleben im Landkreis Mansfeld-Südharz ist erneut als „Gesunde Kita“ ausgezeichnet worden. Worauf in der Einrichtung Wert gelegt wird und was die Eltern hier besonders schätzen.

Strukturwandel vorantreiben: Angehende Architekten und Landschaftsarchitekten der Hochschule Anhalt haben Kleinpaschleben im Landkreis Anhalt-Bitterfeld erkundet. Sie wollen das Familienzentrum beleben.

Kita-Beiträge: Die höheren Beiträge für die Kinderbetreuung sind in Saale-Wipper bisher nicht beschlossen. Warum es für den Verbandsgemeindebürgermeister als Alternative nur Steuererhöhung gibt.

Benefizaktion: Eine Vorschuleinrichtung erhält 2.203 Euro für neue Spielgeräte. Das Wittenberger Benefizteam verliert gegen die „Energiekonzepte Deutschlands“ aus Leipzig klar.

KINDERMUND: Was Kinder so Lustiges von sich geben ...

Luisa, elf Jahre, sucht nach Lücken in der Schulordnung:

"Wenn ich mal Mama bin, darf mein Kind an zwei Tagen in der Woche mit Jogginghose in die Schule." Luisa (11)

Auch am kommenden Wochenende gibt es in Sachsen-Anhalt viele interessante Veranstaltungen für Familien. Wir zeigen einige Ausgehmöglichkeiten für Groß und Klein: Wo ist was los, neben Magdeburg und Halle?

Wegen Corona und Bauarbeiten konnte die Walpurgisnacht mehrere Jahre nicht auf dem Hexentanzplatz in Thale stattfinden. Jetzt geht es aber wieder los. (Foto: dpa)

Walpurgis im Harz: Die Walpurgisnacht findet nach vier Jahren Pause wieder auf dem Hexentanzplatz in Thale statt. Auch in der Innenstadt wird gefeiert. Was auf dem Programm steht und worauf Besucher achten sollten.

Indoor-Spielplatz "Gravity": Vor rund zweieinhalb Jahren hatte der Indoor-Freizeitpark „Gravity“ im Günthersdorfer Shoppingcenter Nova als „Deutschlands größter Hüpfpark“ eröffnet. Nun ist der Betreiber insolvent. Was die Gründe sind und wie es weitergeht.

Kindergeburtstag im historischen Klassenzimmer: Das Museum Haldensleben im Landkreis Börde bietet neben umfangreichen Ausstellungen auch pädagogische Projekte für Kinder an. Einige von ihnen sind noch weitgehend unbekannt.

Manche Hexen nehmen nicht den Besen, sondern die Dampflok durch das Mansfelder Land. (Foto: Veranstalter)

Mit dem Zug zum Walpurgisfeuer durch das Mansfelder Land

Wer glaubt, zu Walpurgis fliegen die Hexen auf ihren Besen zum Blocksberg, dem heutigen Brocken, hat sich wohl geirrt. Denn, so Marco Zeddel vom Verein der Bergwerksbahner: „Die moderne Hexe fährt Zug! Lassen Sie sich auf ein Hexentreiben ein und fahren Sie gemeinsam mit allerlei Hexenvolk zum Walpurgisfeuer.“ Der geisterhafte Dampfzug zieht seine dunklen Wagen ab 20 Uhr durchs Mansfelder Land. Am Walpurgisfeuer am Eduardschacht wird den Besuchern ein teuflisch gutes Hexengulasch zubereitet und es gibt natürlich die eine oder andere alkoholische Spezialität, wie das „Mansfelder Hexenblut“.

Datum: 30. April, 20 Uhr Start ab Benndorf, Anmeldung erwünscht telefonisch unter 034772 27640 (Bürozeiten Mo.-Fr. von 7 bis

14 Uhr), Mansfelder Bergwerksbahn e.V.

Walpurgissause am Josephskreuz bei Stolberg

Am Vorabend des 1. Mai treffen sich die Hexen und Teufel, in der Nacht der Nächte, auf dem Großen Auerberg. Gestartet wird am Josephskreuz ab 18 Uhr (Einlass ab 16.30 Uhr) mit einem musikalischen Vorprogramm. Außerdem werden die schönsten kleinen Hexen und Teufelchen in ihren Kostümen prämiert.



Wer nicht so gut zu Fuß ist, kann den Kleinbus-Shuttle der VGS Südharz in den Zeiten 18 bis 20.30 Uhr ab Forsthaus Auerberg zum Josephskreuz nutzen. Rückfahrten sind ab Josephskreuz zum Forsthaus Auerberg am Programmende von 22 bis spätestens

23.30 Uhr möglich. Auch ein großer Bus der VGS Südharz verkehrt zusätzlich ab Stolberg, ab Haltestelle Bahnhof und Haltestelle "Am Markt/Ecke Kaltes Tal" (jeweils 18 und 19 Uhr), bis zum Forsthaus Auerberg. Rückfahrten ab Forsthaus Auerberg, zurück an die beiden Haltestellen in Stolberg (22 Uhr und 23.30 Uhr).



Ab 21 Uhr erwartet die Besucher ein sagenhaftes Programm: die Walpurgis-Geschichte, wie sie wirklich war, mit Humor und Witz, dem Zauberlehrling, Hexenmeister, Oberteufel Urian und den Hexen Grünelda, Miranda, Ariadne, Runa, Magna und Celeste.

Datum: 30. April, 18-23 Uhr, Josephskreuz am Großen Auerberg

Magischer Nachmittag im Landesmuseum für Vorgeschichte in Halle

Die ganze Familie ist an diesem Sonntag von 15 bis 17 Uhr ins Landesmuseum für Vorgeschichte in Halle (Saale) eingeladen. Bei einem „Magischen Spielenachmittag“ werden am Stammsitz der Himmelsscheibe von Nebra in der Sonderausstellung „Magie – das Schicksal zwingen“ eigene Orakelfische hergestellt. Um eine frühzeitige Anmeldung wird gebeten, telefonisch unter: 03 45/5247-375, -361, -465.

Datum: 28. April., 15-17 Uhr, Landesmuseum für Vorgeschichte in Halle (Saale)

Willkommen auf der Streuobstwiese im Südharz!

Wie wäre es mit einer Führung über die Streuobstwiese mit der ganzen Familie? An diesem Sonntag, ab 10 Uhr, führen Karin Rost und Mitarbeiter des Biosphärenreservates Karstlandschaft Südharz durch die besonderen Landschaften. Für das leibliche Wohl für Groß und Klein ist zwischen 11.30 und 12.30 Uhr gesorgt.

Datum: 28. April, 10-15 Uhr, Streuobstwiese am Parkplatz Bauerngraben zwischen Roßla und Agnesdor

Noch freie Plätze bei der Malteser Jugend in Halle

Die Malteser Jugend in Halle bietet Gruppenstunden für Kinder an. Dafür gibt es noch freie Plätze. Für 9- bis 11-Jährige werden dienstags sowohl spielerische, kreative als auch kindgerechte Erste-Hilfe-Inhalte angeboten. Dabei werden Werte wie Hilfsbereitschaft, Teamwork und Verantwortung vermittelt. Um das Angebot kennenzulernen, können Kinder an Schnuppergruppenstunden teilnehmen. Anmeldungen telefonisch unter 01511/5873484.

Datum: jeden Dienstag, Malteser Jugend in Halle/ Kindergruppe, Gemeindehaus der Moritzkirche

Golferlebnis-Tag am Hufeisensee in Halle

Unter dem Vereins-Motto "Golf für (H)alle" bietet sich Golffreunden und allen, die es werden wollen, am 27. April von 10 bis 16 Uhr die Gelegenheit den Sport, die Anlage und die Clubmitglieder kennenzulernen – und obendrein attraktive Preise zu gewinnen.

An drei Stationen erhalten die Besucher praktische Einblicke in den Golfsport und dürfen sich am Abschlag, Chippen und Putten probieren. Ein kinderfreundlicher Übungsparcours lädt auch die Kleinsten zum Golfen ein, wenn sie nicht gerade die Hüpfburg erobern. Zur Stärkung gibt es für alle Teilnehmer kalte Getränke von der Bar und heiße Würstchen vom Grill, solange der Vorrat reicht.

Den Höhepunkt des Tages bildet die Verlosung: Ein Preisausschreiben sichert jedem Teilnehmer die Chance auf attraktive Gewinne.

Datum: 27. April, 10-16 Uhr, Golfpark am Hufeisensee

"Pit & Poldi" in Dessau

Kinder ab 5 Jahren dürfen sich erneut auf eine Begegnung mit der uralten Theater-Ratte Poldi und der vagabundierenden Maus Pit im Großen Haus in Dessau freuen. Beim „Pit & Poldi“-Familienkonzert begeben sich die beiden beliebten Nagetiere auf eine Entdeckungsreise in die Welt der klassischen Musik und lernen die Magie des Orchesters kennen. Auf spielerische Weise kommen hier die Anhaltische Philharmonie und das Puppentheater zusammen und bieten ein abwechslungsreiches Musikprogramm mit Kompositionen von Mozart, Beethoven, Bartók, Debussy, Bernstein bis hin zu ABBA-Songs.

Datum: 28. April, 15 Uhr und am 29. April um 10 Uhr sowie am 5. Mai um 16 Uhr, 5 +, Anhaltisches Theater

Am Thementag "Heißes Eisen bei den Germanen und Römern" entsteht in Salzwedel ein ganz spezieller Ofen. (Foto: Johann-Friedrich-Danneil-Museum Salzwedel)

Schmieden wie bei den Römern in Salzwedel

Der erste Thementag der Saison am 1. Mai dreht sich in der Langobardenwerkstatt in Zethlingen im Altmarkkreis wieder ganz um die Herstellung und Verwendung von Eisen, Bronze und Co. Eingeladen sind alle interessierten Kinder, Familien und Erwachsene beim Schmieden und Metallgießen selbst mitzumachen. Für die Schmiedeesse und den Rennofen muss der Blasebalg betätigt werden, um genug Hitze entstehen zu lassen. Anhänger aus Zinn, Pfeilspitzen und Messer aus Eisen und vieles mehr sollen da entstehen und mit etwas Glück holt der Schmied am Ende des Tages eine große Eisenluppe aus dem Rennofen. Für das leibliche Wohl sorgen wieder germanische und römische Köstlichkeiten, die auf offenem Feuer und im Lehmbackofen zubereitet werden.

Datum: 1. Mai, 11-17 Uhr, Langobardenwerkstatt Zethlingen, 10 +, Johann-Friedrich-Danneil-Museum Salzwedel

Kartenverkauf für die Weihnachtsrevue am Steintor in Halle startet!

Seit über 30 Jahren verzaubern Hartmut Reszel, Paul D. Bartsch und das Team vom Tanzzentrum No. 1 mit der legendären Weihnachtsrevue um Herrn Fuchs zehntausende Zuschauer aller Generationen. In diesem Jahr dreht sich alles um „Herrn Fuchs, Felix und die Weihnachtsprinzessin“. Der Kartenverkauf für die Revue, die ab 22. November ins Steintor nach Halle einlädt, startet am 3. Mai um 10 Uhr.

Datum: Ticketvorverkauf am 3. Mai, ab 10 Uhr

Letztmalig "Die Liebe zu den drei Orangen" auf der Opernbühne in Magdeburg

Zum letzten Mal ist die Familienoper „Die Liebe zu den drei Orangen“ in der Regie von Anna Bernreitner in Magdeburg zu sehen. Gleichzeitig handelt es sich auch um den letzten Termin dieser Spielzeit mit Audiodeskription. Dabei ermöglicht das Theater Magdeburg Blinden und Sehbeeinträchtigten mittels Tastführung und Live-Beschreibung die Operninszenierung noch intensiver mitzuerleben.



Worum geht's? Der wehleidige Prinz hat nichts zu lachen. Also werden alle Hebel der Unterhaltungskunst in Bewegung gesetzt, denn in diesem Märchenlabor ist nicht nur die gute Stimmung, sondern auch die Thronfolge in Gefahr, nach der im Hintergrund bereits andere lechzen. Durch den Fluch einer Hexe führt im Heilungsprozess des Prinzen schließlich kein Weg mehr an drei verzauberten Orangen vorbei.

Datum: 28. April, 18-20.20 Uhr, 10 +, Opernhaus Bühne, Theater Magdeburg

Der Kinderchor des Harztheaters ist Teil der Aufführung „Hänsel und Gretel“. (Foto: Ray Behringer)

Vorsingen für den Kinderchor am Harztheater

in Halberstadt

Am Harztheater soll es wieder einen Kinderchor geben, der sich regelmäßig trifft und musiziert. Alle Kinder und Jugendliche zwischen 7 und 18 Jahren, die Lust an Musik und Theater haben, sind herzlich eingeladen, mitzumachen. In fröhlicher Atmosphäre wird unter der Leitung von Chordirektorin Julija Domaševa auf hohem musikalischem Niveau gearbeitet. Die Krönung der Chorarbeit ist die Mitwirkung an hauseigenen Musiktheaterproduktionen oder ein eigenes kleines Konzert. Das zwanglose Vorsingen findet an diesem Samstag um 10 Uhr im Chor-Saal des Harztheaters statt. Vorkenntnisse sind nicht notwendig!

Datum: 27. April, Treffpunkt ist 9:50 Uhr am Kammerbühneneingang

Und hier gibt's was zu gewinnen: das Buch "So wollte ich mein Kind nicht zur Welt bringen!" von Lena Högemann mit hilfreichen Tipps für (werdende) Eltern.

Lena Högemann, Jahrgang 1982, ist Journalistin, Podcasterin und Expertin für selbstbestimmte Geburten. Als Autorin berichtet sie in ihrem kürzlich erschienenen Sachbuch über die Krise der Geburtshilfe. Denn fast die Hälfte der Gebärenden macht belastende Erfahrungen im Kreißsaal. Das bedeutet: Eingriffe werden über ihren Kopf hinweg entschieden, sie erleben psychische und physische Gewalt, Vernachlässigung und Fremdbestimmung. Meist werden die Betroffenen danach mit diesem verstörenden Erlebnis alleingelassen. Högemann fragt, wie Schwangere sich schützen und Mütter das Geschehene verarbeiten können. Die Autorin hat selbst eine traumatische Geburtserfahrung gemacht. Sie erklärt, was sich in der medizinischen Geburtshilfe ändern muss, und verbindet Berichte Betroffener mit wertvollen Tipps für Eltern nach der Geburt und Menschen, die Eltern werden wollen.



„So wollte ich mein Kind nicht zur Welt bringen! Was Frauen für eine selbstbestimmte Geburt wissen müssen“: Lena Högemann, Ullstein-Verlag, 22,99 Euro, ISBN: 9783550202759

Im Buch "So wollte ich mein Kind nicht zur Welt bringen!" können sich (werdende) Eltern hilreiche Tipps anlesen. (Foto: Ullstein Verlag)

Wir verlosen das Buch "So wollte ich mein Kind nicht zur Welt bringen!" von Lena Högemann: Schreiben Sie bis zum 1. Mai eine

E-Mail mit dem Betreff „Selbstbestimmte Geburt“ und vergessen Sie Ihre Adresse nicht. Hier finden Sie unsere Datenschutzerklärung.

Bleiben Sie dran und herzliche Grüße aus der Eltern-Ecke!