Was geht in Sachsen-Anhalt

ich hatte eine recht exakte Vorstellung von unserem Frühjahrs-Urlaub an der Ostsee: Da liege ich am Strand, eine Zeitung in der Hand, doch der Blick ruht auf den Wellen. Der fast einjährige Knirps buddelt derweil friedlich im Sand. Alle sind entspannt. Betreuungsbedarf? Minimal. Nun, da hab’ ich wohl ein paar Dinge unterschätzt. Da wäre zum einen die Fähigkeit des Sohnemanns, mit seinen Wurstfingerchen wirklich jeden ekligen Zigarettenstummel, jedes versiffte Taschentuch in näherer Umgebung aus den Dünen zu pulen. Ach ja, und die Sonnencreme! Kaum zwei Minuten sitzt das Kind am Strand, schon ist es paniert wie ein Schnitzel. Und die öden Körnchen sind offenbar weniger spannend, als ich dachte. Es spielt sich eben besser mit Papa – der dann die Creme-Sand-Panade von seinem Pulli kratzen darf. Nach jedem Strandeinsatz heißt es also: Ab in die Wäsche, Kind wie Klamotten. Aber einen bleibenden Eindruck hat der erste Kontakt mit dem weiten Wasser beim Kind offenbar doch hinterlassen. Kaum wieder zu Hause werde ich gefragt: „Maaa?“ Ich übersetze mal: zum Meer?

Ich bin Max Hunger und habe ein einjähriges Kind.

In unserem Familiennewsletter finden Sie Themen rund ums Familienleben in Sachsen-Anhalt, Ausflugtipps und ein Gewinnspiel. Heute verlosen wir das Sachbuch "Lieben und lieben lassen" von Saskia Michalski.

Was Familien in Sachsen-Anhalt interessieren könnte

Babynamen-Ranking: 2022 nannten Eltern in Sachsen-Anhalt ihre neugeborenen Kinder besonders gern Hanna und Mateo. Welche Vornamen waren vergangenes Jahr am beliebtesten?

Im Einklang? Familie und Job zu vereinbaren, ist nicht immer leicht und stressfrei. Wie Väter den Wunsch nach reduzierter Arbeitszeit in die Tat umsetzen.

Berufliches und Privates: Drinks nach Feierabend und witzige Memes in der Chatgruppe: Freundschaften auf der Arbeit sind für viele etwas Gutes. Trotzdem kann die Work-Life-Balance darunter leiden. Wie Eltern Grenzen setzen.

Geld sparen: Wer heiratet, schwebt auf Wolke sieben. An so irdische Dinge wie Versicherungen denken die wenigsten. Doch oft lässt sich mit einem Versicherungscheck bares Geld sparen.

Anorexie, Bulimie oder Binge-Eating: Wenn jemand an einer Essstörung leidet, fühlen sich Angehörige und Freunde oft hilflos und trauen sich nicht, die Erkrankten anzusprechen. Sollten sie aber, sagt eine Therapeutin. So nämlich.

Faktencheck: In sozialen Netzwerken verbreitet sich ein gefährlicher Trend: Schwangere werden dazu aufgefordert, für die Gesundheit ihres Kindes unbehandelte Milch zu trinken. Was sagen Experten dazu?

Am Mama-Sein zweifeln: Unsere Autorin Saskia Heinze fühlte sich auf das erste Babyjahr gut vorbereitet. Dann kam das Kind – und mit ihm eine Fürsorgearbeit, die nicht permanent glücklich machte. Hier schildert sie ihre Erfahrungen – und damit ist sie nicht allein.

Erziehung: Weder Junge noch Mädchen? Wie Eltern Kindern Geschlechtervielfalt vermitteln können, erklärt Saskia Michalski regelmäßig einem Millionen-Publikum – und jetzt auch in einem Buch.

Gesellschaft: Der Anteil der Menschen, die in einer Familie mit Kind leben, sinkt in Deutschland. Er betrug vergangenes Jahr mit

49 Prozent weniger als die Hälfte, wie das Statistische Bundesamt mitteilt.

Die ersten Erdbeerpflanzen bringen Schulgärtner, Eltern und Sponsoren gemeinsam in die Hochbeete. (Foto: Falk Rockmann)

Kleingärtner-Nachwuchs: Dank großen Engagements von Eltern, Schule und Sponsoren dürfte der Schulgarten der Staßfurter Uhland-Grundschule im Salzlandkreis bald zum kleinen Paradies werden.

Freude und Frust: Schulsozialarbeit im Landkreis Wittenberg wird es auch weiterhin geben, das ist die gute Nachricht. Die schlechte lautet: Projektstatus und damit Befristung bleiben bestehen.

Familien für Tiere gesucht! Über 160 Hunde, Katzen und Co. warten auf ein liebevolles Zuhause. Das Tierheim in Schartau bei Burg (Jerichower Land) wünscht sich mehr Empathie im Umgang mit Tieren. Mehr dazu auch im Video.

Erwischt! Sachbearbeiterin der Naumburger Uta-Schule im Burgenlandkreis hebt über 40-mal für private Zwecke Geld vom Schulkonto ab. Wegen Betrugs wurde sie nun zu einer Bewährungsstrafe verurteilt.

Ein Kind zu bekommen, kann das schönste und zugleich herausforderndste im Leben von Müttern und Vätern sein. Auf welche Hilfsangebote Eltern in Halle zurückgreifen können.

KINDERMUND: Was Kinder so Lustiges von sich geben ...

Elias, 4 Jahre alt, grübelt:

"Mama, wo habt ihr eigentlich Oma und Opa kennengelernt?" Elias (4)

Kultur mit den Kids: unsere Ausgehtipps für Familien in Sachsen-Anhalt

Auch am kommenden Wochenende gibt es in Sachsen-Anhalt viele interessante Veranstaltungen für Familien. Wir zeigen einige Ausgehmöglichkeiten für Groß und Klein: Wo ist was los, neben Magdeburg und Halle?

Im Elbauenpark sind Kinder den Fischen auf der Spur. (Foto: Andreas Lander)

Von Magdeburg bis Naumburg: Welche sechs Abenteuer Kinder und Jugendliche in den Pfingstferien in Sachsen-Anhalt erleben können.

Internationaler Museumstag: Am Pfingstsonntag locken zahlreiche Mitmach-Aktionen in die Museen des Landes. Hier kommen unsere sieben Favoriten.

Ritter, Handwerker und Gaukler im Harz: Über Pfingsten lockt ein großes Mittelalterspektakel auf die Burg und Festung vor den Toren Blankenburgs. Was es dort alles zu erleben gibt.

Sommerferien am Steinbruchsee in Pretzien: Auch in den kommenden Sommerferien bietet die Tauchbasis am Steinbruchsee in Pretzien im Salzlandkreis wieder ihr Ferienlager für Kinder und Jugendliche an.

Freizeit-Tipp aus der Niederen Börde: Ferien im Badeland, Kino und Elbauenpark – in den Pfingstferien sind für Kinder und Jugendliche verschiedene Angebote vorgesehen. Was die Heranwachsenden erwartet.

Kindertag in Wolmirstedt: Das Bildungs- und Freizeitzentrum (BFZ) plant in Wolmirstedt im Landkreis Börde zum 1. Juni ein großes Programm mit vielen Gästen und Überraschungen. Und auch sonst wird Kindern im Sommer viel geboten.

Im Erlebnistierpark Memleben feiern Seeräuber zu Pfingsten ein Piratenfest. (Foto: Veranstalter)

Piratenalarm im Erlebnistierpark Memleben

Zu Pfingsten entern Käpt’n Schluck und seine Meute im Erlebnistierpark Memleben (Burgenlandkreis) das Gelände. Offensichtlich hat ihnen ein Papagei geflüstert, dass die neue Piratenrutsche eröffnet werden soll. Jeweils 13 Uhr heuert Schluck kleine und große Seeräuber für seine Schatzsuche an. Dann geht’s los! Ist der Schatz in Opa Willis Bauernhof versteckt? Oder bei den Alpakas in der Themenwelt Südamerikas? Wahrscheinlich haben sich die Erdmännchen aus Afrika den Schatz längst unter die Pfoten gerissen. Oder die charmanten Bennettkängurus halten ihn vor. Wie auch immer: Kinder kommen bei der Party piratensicher auf ihre Kosten – und können sich obendrein mit Käpt’n Schluck bei einem Fotoshooting ablichten lassen. Die allerkleinsten Gäste sind zudem in der Villa Kunterbunt willkommen, der lustigsten WG Sachsen-Anhalts. Dort freuen sich Minipigs, Schafe oder Laufenten über liebevolle Streicheleinheiten.

Datum: 18.-20. Mai, 10-17 Uhr (Einlass bis 15 Uhr), Erlebnistierpark Memleben

Erste Hilfe für Teddy und Co. in der Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg

Auch in diesem Jahr findet wieder eine „Große Teddyklinik“ statt, organisiert von Studierenden der Medizinischen Fakultät der Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg. Bereits zum 15. Mal erhalten Kinder die Möglichkeit, ihre kranken Kuscheltiere von Medizinstudierenden in einem kleinen Zeltkrankenhaus auf der Wiese des Wohnheims Fermersleber Weg 23 in Magdeburg behandeln zu lassen.



Mit der Teddyklinik soll Kindern die Angst vor dem Arztbesuch genommen werden, indem sie mit ihren Plüschtieren in der Rolle der Eltern den Ablauf eines Arztbesuches durchlaufen. „Die Kinder können somit spielerisch verschiedene Untersuchungen und angehende Ärztinnen und Ärzte kennenlernen und zukünftig hoffentlich ohne Angst die Kinderärztin oder den Kinderarzt besuchen“, erklärt Medizinstudentin Christin Große die Idee hinter dem Projekt. Mehr als 700 Kinder aus Kitas in ganz Magdeburg sind für das Projekt bereits angemeldet. Eine offene Sprechstunde für alle „bedürftigen“ Kuscheltiere ist am Mittwoch von 14.30 bis 16.30 Uhr geplant.

Datum: 17. Mai, 8.30 Uhr-14 Uhr, Teddyklinik Magdeburg

Auazipan hilft immer - Hunderte Kinder im „Teddybären-Krankenhaus“ in Halle erwartet: Zum 20. Mal laden Medizinstudenten ins „Teddybären-Krankenhaus“ ein. Viele Termine sind ausgebucht, aber es gibt zwei freie Sprechstunden.

Pfingstbasteln im Kloster Michaelstein

Wer Lust und Laune hat, kann in die Kloster-Werkstatt Michaelstein kommen und das Bastelangebot, nach Entrichtung des Museumseintritts, in Anspruch nehmen. Gebastelt wird ein Suppenbrunzer! Zu Pfingsten war es Tradition, eine Kugel mit einer Taubennachbildung zur Mittagszeit über den Suppentopf zu hängen. Die Taube galt seit jeher nicht nur als Symbol des Friedens, sondern auch als Symbol für den Heiligen Geist, der zu Pfingsten ausgesandt wurde. Der Dampf schlug sich an der Kugel nieder, kondensierte und in Form von Wassertropfen wurde die Suppe mit dem Heiligen Geist erfüllt. In der Werkstatt wird eine Origami-Taube gebastelt und in eine Plexikugel eingesetzt, die als schönes Deko-Element mit nach Hause genommen werden kann. Offenes Angebot, keine Voranmeldung nötig.

Datum: 19. Mai, 11-16 Uhr, Kloster Michaelstein

"Wie Dilldapp nach dem Riesen ging" auf der Puppenbühne in Dessau

Kinder und Familien können sich auf ein Wiedersehen mit dem trotteligen Dilldapp und seinem Konterpart Kalle auf der Puppenbühne des Alten Theaters freuen. Im Puppenspiel „Wie Dilldapp nach dem Riesen ging“ ist Dilldapp ein Bäckersjunge, der eigentlich nur einen Korb voll Zimtsterne verkaufen sollte. Doch als er die Prinzessin trifft, erzittert die Erde und sein Korb fällt zu Boden. Der Dilldapp hat zwar nicht allzu viel im Kopf, aber sein Herz ist dafür umso größer. Und er versteht sofort, dass es nur für die Prinzessin schlägt. Noch viel größer als sein Herz ist aber der Riese, der alle 150 Jahre aufwacht und die Erde zum Beben bringt. Und weil der König Angst um sein Leben hat, muss der Dilldapp erst einmal den Riesen besänftigen. Auf dem Weg trifft er eine eigensinnige Schnecke, ein ratloses Perlhuhn und einen optimistischen Igel und weiß zunächst nicht, ob diese Gefährten Gefahr bedeuten oder seine Rettung. Doch nur, wenn er es schafft, den Riesen zu befrieden, dürfen die Prinzessin und der Dilldapp ihre Hochzeit steigen lassen.



Tankred Dorsts klassische Heldenreise ist mit ihrem Personal und dessen waghalsigen Abenteuern der Märchenwelt entlehnt, doch die Geschichte ist mit trockenem Witz und modernem Tempo erzählt. Inszeniert von Christian Sengewald.

Datum: 20./26. Mai, 15 Uhr, 6+, Anhaltisches Theater, Puppenbühne

Ferienwerkstatt im Kloster Jerichow

Aus Alt mach Neu! Statt sie wie sonst einfach wegzuwerfen, werden in der Upcycling-Werkstatt des Kloster Jerichows leere Milchkartons gefaltet und so geschnitten, dass sie am Ende als praktische Geldbörsen weiterverwendet werden können. Aber natürlich nicht, ohne sie vorher noch mit bunten Blüten- und Pflanzenmotiven zu verzieren! Und da eignet sich natürlich der schöne Klostergarten als Inspiration für die Kunstwerke am besten! Obacht: Begrenzte Teilnehmerzahl, telefonisch anmelden unter: 039343/285.

Datum: 22. Mai, 10-13 Uhr, für 8- bis 12-Jährige, Kloster Jerichow

Mit der Kräuterfrau durch Wittenberg

Unter dem Motto „Was wächst denn in der Stadt?“ ziehen Kinder beim Ferienangebot der LutherMuseen am 23. Mai durch Wittenberg. Dabei entdecken sie ab 10 Uhr mit einer Kräuterfrau heimische Wildkräuter und erfahren viel über die Bedeutung und Verwendung von Pflanzen. Am Ende werden leckere Dinge hergestellt.

Datum: 23. Mai, 10-11.30 Uhr, Augusteum Lutherstadt Wittenberg

Mit Stift und Block durch Eisleben

Die Stadt Eisleben verändert sich immer wieder. Dort, wo vor

500 Jahren ein Schloss stand, steht heute eine Schule. Viele Windmühlen, die das Stadtbild prägten, gibt es nicht mehr. Teilnehmer am Workshop können in der Lutherstadt Motive entdecken und mit dem Stift festhalten, was ihnen an dieser Stadt gefällt. Begleitet wird der Workshop von der Künstlerin Ines Zimmermann, die viele Tipps zur praktischen Umsetzung der eigenen Kreativität gibt.

Datum: 22./23. Mai, 16.30-ca. 19.30 Uhr, für Erwachsene und Familien, Luthers Sterbehaus Eisleben

Im Technikmuseum Magdeburg gibt es ein Ferienprogramm für Schulkinder. (Foto: Technikmuseum Magdeburg/Frank Ehrhardt)

Ferienprogramm im Technikmuseum

Magdeburg

Familienführung:

Die Höhepunkte der Ausstellung werden in einem Rundgang gezeigt. Auch die Maschinen werden in Betrieb genommen und vorgeführt. So kann man beispielsweise eine Dampfmaschine von 1862 in Aktion sehen.

Datum: 21. Mai, 11 Uhr, Technikmuseum Magdeburg

Offene Druckwerkstatt:

Experten erklären, wie man früher gedruckt hat. Sie zeigen auch, wie man Buchstaben gesetzt hat und lassen die Teilnehmer selbst auszuprobieren.

Datum: 23. Mai, 14-16 Uhr, Technikmuseum Magdeburg

Die Ferienprogramme im Technikmuseum Magdeburg sind kostenfrei. Es ist lediglich der Museumseintritt zu zahlen. Keine Anmeldung erforderlich.

Ferienaktionen in der KinderDomBauhütte

in Naumburg

Hereinspaziert in die Welt der Uta! In den Ferien nehmen Kinder den Naumburger Dom als Welterbe einmal ganz genau unter die Lupe und tauchen ein in das faszinierende Schaffen der Bauhütten des 13. Jahrhunderts. Zuerst erkunden sie gemeinsam mit Museumsprofis den Dom und erforschen dabei Kunstwerke aus fast 1.000 Jahren Geschichte. Anschließend schlüpfen die Kinder selbst in die Rolle des Glasers, Steinmetzes, Baumeisters oder Handwerkers und lassen ihrer Kreativität freien Lauf. In den Pfingstferien gibt es folgende Angebote:



Was schillert da so bunt?

Die jungen Teilnehmer schauen sich die bunt leuchtenden Fenster des Doms an und begeben sich anschließend in die Glaswerkstatt. Dort wird schillerndes Glas geschnitten, gebrochen und geschliffen, um einen eigenen Anhänger zu kreieren. Eine Anmeldung über den Besucherservice ist unbedingt erforderlich!

Datum: 22. Mai, 10-12 Uhr, KinderDomBauhütte

Hoch hinaus! Domtürme entdecken

Über 200 Stufen müssen überwunden werden, um den Nord-West-Turm des Doms zu erklimmen. Doch bevor die Aussicht von oben genossen werden kann, gilt es noch, ein paar knifflige Aufgaben zu lösen. Eine Anmeldung über den Besucherservice ist unbedingt erforderlich!

Kosten: 24. Mai, 10-12 Uhr, 8+, KinderDomBauhütte

Und noch etwas: Jedes Kind erhält einen Domhütten-Pass, der bei jedem Besuch abgestempelt wird. Für sechs Stempel gibt es eine kleine Überraschung.

Stadtwerke laden zum Familienfest

in Bad Dürrenberg

Blumen, Blüten, Pflanzenpracht: Die Landesgartenschau in

Bad Dürrenberg verspricht nicht nur als „grüner Hingucker“ ein absolutes Highlight zu werden. Dafür sorgen nach eigenen Angaben auch die Stadtwerke Halle. Zusammen mit ihren Tochterunternehmen EVH und Havag sowie dem Stadtmarketing Halle laden sie am 2. Juni zum großen Familienfest auf das Laga-Gelände ein. Dort gibt es ein unterhaltsames Familienprogramm mit spannenden Aktionsständen.

Datum: 2. Juni, 10-18 Uhr, SWH-Familientag auf der Landesgartenschau

Linolschnitt im Bauhaus Dessau

Im Workshop "Linolschnitt" wird unter der Leitung Katrin Zicklers allen Teilnehmern ab 14 Jahren der Linolschnitt nahe gebracht – nicht so wie früher in der Schule, sondern eher experimentell. Erprobt wird die Anwendung der verlorenen Platte, der Stempeldruck und Monotypien. Das ermöglicht, mit vielen Farben zu arbeiten und sich in der Fläche auszuprobieren. Es entstehen Muster – streng und abstrakt oder floral. In Reihung gedruckt, ergibt sich vielleicht ein Geschenkpapier. Die Teilnahme ist kostenfrei.

Datum: 8. Juni, 11-14 Uhr, 14+, Bauhaus Dessau

"Aktion Zuckertüte" auf dem Marktplatz Halle

„Aktion Zuckertüte“ startet wieder: Die Arbeiterwohlfahrt (Awo) ruft wieder zur Unterstützung von Schulanfängern auf. Donnerstags und freitags (im Juni) wird zwischen 14 und 18 Uhr auf dem Marktplatz in Halle für die „Aktion Zuckertüte“ Schulmaterial gesammelt. Gedacht ist es für Kinder, die Awo-Kitas in Neustadt und auf der Silberhöhe besuchen.

Datum: 10./11. Juni sowie 17./18. Juni, Awo Halle-Merseburg, Marktplatz in Halle (vor Galeria Kaufhof)

Taschenlampenführung in der Baumannshöhle

Mit Taschenlampe und Helm ausgestattet durch die Harzer Höhlen: die Kinder-Taschenlampenführung ist ein ganz besonderes Highlight in den Rübeländer Tropfsteinhöhlen. Unter fachkundiger Leitung geht es nur im Schein der Taschenlampe tief hinein ins „Reich der Finsternis“. In einem rund einstündigen Erlebnisrundgang tauchen Kinder und ihre erwachsenen Begleitpersonen in den sagenhaften und einzigartigen Naturerlebnisraum Höhle ein. Vermittelt wird nicht nur alles Wissenswerte über Tropfsteine, deren Entstehung sowie tierische Höhlenbewohner, sondern darüber hinaus das Bewusstsein für einen ganz besonderen Naturraum.

Datum: Immer samstags sowie am 21./23. Mai jeweils um

9 Uhr (Treffpunkt 8.55 Uhr), 5+, Baumannshöhle

Schülerinnen und Schüler können bei der Kinderuni in speziell für sie gestalteten Veranstaltungen Neues lernen. (Foto: Uni Halle/Maike Glöckner)

Vorlesungszeit in der Kinderuni Halle startet!

Ab in den Hörsaal, ab ins Museum: Die Kinderuni der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg (MLU) startet am 3. Juni. Schülerinnen und Schüler der Klassen 1 bis 6 können an diesem Tag drei Stunden lang experimentieren, Vorlesungen besuchen oder an kleinen Exkursionen teilnehmen.



Wie funktioniert eine Computertastatur? Welche Persönlichkeit habe ich? Wie sah der tropische Regenwald vor 45 Millionen aus? Mit diesen und weiteren spannenden Fragen beschäftigt sich die Kinderuni der MLU in diesem Jahr. Je nach Klassenstufe können die Kinder zwischen verschiedenen Themen und Angeboten wählen. Zum "Studienabschluss" erhalten die Schulkinder ein Teilnahmezertifikat.



Die Teilnahme an der Kinderuni der MLU ist kostenlos. Anmeldungen sind noch bis zum 29. Juni möglich.

Datum: 3. Juni (weitere Termine: 10./17. Juni), Klassen 1 bis 6,

9-12 Uhr, MLU.

Rätselraten im Panometer Leipzig

Ab dieser Woche können sich interessierte Besucher auf neue Führungen durch die Ausstellung zu Yadegar Asisis 360°-Panorama „Die Kathedrale von Monet“ im Panometer Leipzig freuen. An diesem Samstag lädt die Familienführung “Wahr oder Falsch?“ um

10.30 Uhr zum Mitraten ein. In dieser kurzweiligen Führung kommen alle kleinen und großen Rätseldetektive auf ihre Kosten und prüfen die teilweise absurd klingenden Fakten des Gästeführers auf ihren Wahrheitsgehalt: Ein großer Spaß für Jung und Alt. Eine vorherige Anmeldung ist nicht erforderlich.



Mit dem 360°-Panorama „Die Kathedrale von Monet“ führt der Berliner Künstler Yadegar Asisi die Besucher in die Zeit des Impressionismus. Er zeigt die französische Stadt Rouen Ende des

19. Jahrhunderts als historische Stadtansicht und zelebriert die beeindruckende Kathedrale der Stadt in vielfältigen Farbnuancen, Schattierungen und Lichteinfällen. Das Besondere: Das Panorama wurde von Asisi erstmals komplett in Öl auf eine ca. 6 x 2 Meter große Leinwand gemalt, bevor es hochauflösend digitalisiert, vergrößert und für das Panometer in einer Größe von 110 x 32 Metern gedruckt wurde.

Datum: jeden Samstag, 10.30-11.15 Uhr, 8+, Panometer Leipzig

Und hier gibt's was zu gewinnen: das Sachbuch "Lieben und lieben lassen" von Saskia Michalski über Zwischenmenschlichkeit und Schubladendenken.

Saskia Michalski ist 30 Jahre alt, non-binär und Expert:in für queere Themen rund um Geschlechtsidentität, Sexualität und diverse Beziehungsformen. In den vergangenen Jahren ist Saskia zu einem der bekanntesten Gesichter der queeren Community in Deutschland geworden. Nach dem Studium in Ernährungs- und Sportwissenschaften begann die Reise auf Social Media mit Personal Coaching und persönlichen Einblicken in die polyamore Lebensweise – und Saskia ging innerhalb kürzester Zeit viral. Bis heute begeistert der liebevoll aufbereitete Inhalt Millionen von Menschen auf verschiedenen Kanälen. 2019 gründeten Saskia und Lui Michalski eine Agentur zur Beratung für Unternehmen und leisten zusammen Aufklärungsarbeit.



Im Buch "Lieben und lieben lassen – Gefühle passen in keine Schublade“ schafft es Saskia Michalski, mit Empathie und Humor queere Inhalte auch für diejenigen zugänglich zu machen, die damit bisher kaum Berührungspunkte hatten.



"Lieben und lieben lassen – Gefühle passen in keine Schublade“: Saskia Michalski, Piper, am 3. Mai erschienen, 18 Euro, 304 Seiten

Liebe ist wie ein Farbspektrum. Man kann auf viele verschiedene Arten Liebe empfinden, sagt Saskia Michalski. Gerade ist ihr Buch "Lieben und lieben lassen" erschienen. (Foto: Piper)

Wir verlosen das Buch "Lieben und lieben lassen" von Saskia Michalski: Schreiben Sie bis zum 22. Mai eine

E-Mail mit dem Betreff „Lieben lassen“ und vergessen Sie Ihre Adresse nicht. Hier finden Sie unsere Datenschutzerklärung.

Bleiben Sie weiterhin dabei!

Liebe Grüße aus der Eltern-Ecke.