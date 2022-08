FCM: Aufsteigerduell beim 1. FC Kaiserslautern ziehen - jetzt oder nie

Bekanntlich gibt es in der 2. Bundesliga drei Aufsteiger, die sich in der neuen Spielklasse zurechtfinden wollen und müssen - um sportlich zu bestehen: den 1. FC Magdeburg (drei Punkte, Platz 16), Eintracht Braunschweig (ein Punkt, Platz 18) und den 1. FC Kaiserslautern. Der letztgenannten Mannschaft gelang dies bislang mit Abstand am Besten. Der FCK, bei dem die Elbestädter am Sonntag ab 13.30 Uhr gastieren, sammelte zehn Zähler in den ersten fünf Partien. Und räumte dabei bereits den einen oder anderen Kontrahenten aus dem Weg oder punktete zumindest, gegen die sich der FCM schwertat und nichts holte. Hannover 96 (gewann gegen Blau-Weiß mit 4:0) besiegte Kaiserslautern mit 2:1. Holstein Kiel (gewann gegen Blau-Weiß mit 2:1) knüpften die Pfälzer beim 2:2 zumindest einen Zähler ab. Im Duell mit St. Pauli (gewann gegen Blau-Weiß mit 3:0) behielt Kaiserslautern beim 2:1 ebenfalls die Oberhand.