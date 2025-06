Hand aufs Herz: Wer hätte gedacht, dass fünf erwachsene Frauen irgendwann wirklich einen gemeinsamen Termin finden? Zwischen Ferienbeginn, Familienurlauben und Schwiegermutters Geburtstag sah der WhatsApp-Chat mit meinen Freundinnen irgendwann aus wie eine Excel-Tabelle in freier Wildbahn: Umfragen, Abstimmungen, Budget?

Doch siehe da: Nach drei Mondphasen und gefühlten 847 Sprachnachrichten haben wir es tatsächlich geschafft. Datum steht, Flüge sind gebucht, die „Wer hat noch Platz im Koffer?“-Diskussion ist beendet – Spoiler: niemand. Hauptsache, wir landen gemeinsam unter derselben Sonne und nicht wieder nur im Video-Call.

Und ehrlich: Genau darum geht es doch. Um das selten gewordene Gefühl, Zeit füreinander zu haben. Denn manchmal muss man den Kalender mit Freundschaft anfüllen, statt mit Terminen.

Also: Der Mädels-Urlaub hat den Chat verlassen. Und wenn uns die Fluggesellschaft am Gate doch wieder auseinanderreißt, weil wir zu geizig waren, zehn Euro für gemeinsame Sitzplätze auszugeben, dann ist das zum Glück nur für ein paar Stunden.

Ich wünsche Ihnen also einen sonnigen Start ins Wochenende,

Alina Bach

Was der Tag bringt:

Konzert: Ein Abend mit Depeche Mode in der MDCC Parkbühne in Magdeburg? Forced To Mode ist ein Berliner Trio, das seit 2011 Depeche-Mode-Songs live interpretiert, vor allem aus den ersten 15 Schaffensjahren der Originalband. Beginn des Konzerts ist heute um 19 Uhr, Karten gibt es ab circa 45 Euro.

Ausstellung: In einer Ausstellung an der Hochschule Magdeburg-Stendal nehmen Studierende der Sozialen Arbeit Straßenkunst ins Auge. Die Ergebnisse können heute unter dem Titel „Es lebe der Sprühling“ in der Bibliothek der Hochschule in der Breitscheidstraße 2, Haus 1 bis 19 Uhr besichtigt werden.

Theater: Theater ohne festes Skript erwartet Besucher heute Abend im Kulturzentrum „Guck mal!“ (Babelsberger Str. 9). Dort findet ein Improvisationstheaterabend statt. Beginn ist um 19.30 Uhr, das Ende gegen 21.30 Uhr. Das Publikum kann den Verlauf des Abends mit beeinflussen.