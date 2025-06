Ärger an dieser Ringauffahrt / Rettung für Mittelalterprojekt naht

das Wetter hält immer wieder Überraschungen parat, auch wenn man es schon ein paar Jahrzehnte erlebt. So ging es mir beim jüngsten Gewitter. Auf der Autofahrt vom Hauptbahnhof in Richtung westlicher Stadtgrenze erwischte mich ein solches.

Im Auto ist das nicht weiter schlimm, aber dafür besonders interessant. Der Wind peitschte am Fenster vorbei. Die Regentropfen prasselten besonders eindrucksvoll aufs Autodach. Und der Donner grollte. So weit, so normal während eines solchen Wetters.

Beim Blick auf die Instrumententafel des Autos wurde ich dann doch Meter für Meter überrascht. Die Temperaturanzeige fiel nämlich binnen sechs Minuten von heißen 31 Grad Celsius auf angenehme 19 Grad. Satte zwölf Grad Temperaturunterschied auf mehr oder weniger einen Schlag - das gibt's eigentlich sonst nur beim Blick in den Kühlschrank. Oder eben bei einem Gewitter, wenn man eine Temperaturanzeige im Blickfeld hat. Wieder was gelernt. Donnerwetter.

Einen gewitterfreies, schönes Wochenende wünscht Ihnen

Rainer Schweingel

Das bringt das Wochenende

Verkehr: Es gibt tatsächlich noch gute Nachrichten: Die Sudenburger Wuhne zwischen der Fichtestraße und Otto-Richter-Straße ist vorzeitig wieder frei befahrbar. Die Jordanstraße ist bereits seit ein paar Tagen nicht mehr gesperrt. Auch durch die Annastraße geht es wieder.

Abendspaziergang: Keine Karten fürs ausverkaufte Musical auf dem Domplatz, aber trotzdem ein Auge und Ohr voll mal mitnehmen? Dann einfach abends ab 21 Uhr ganz unauffällig auf dem Domplatz herumschlendern und Addams Family lauschen. Viel Spaß

Baden: Die Übersicht verloren, welche Frei- und Strandbäder zwischen Personalmangel und Blaualgen-Befall trotzdem gerade geöffnet haben? Hier gibt es die ultimative Info, damit Sie die Badehose nicht umsonst einpacken.