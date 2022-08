FCM: Der Ruf nach Stabilität vor dem Duell in Paderborn

Foto: vs

War das jüngste Remis-Spektakel in Kaiserslautern ein Befreiungsschlag für den FCM? Ja und Nein! Die Offensive hat sich dank eines leidenschaftlichen Moritz-Broni Kwarteng ein wenig Frust von der Seele geschossen. Das dürfte Cheftrainer Christian Titz die Gewissheit gegeben haben, dass seine Philosophie vom Angriffsfußball auch in der zweiten Liga funktionieren kann. Doch bleibt aktuell das Problem Abwehrarbeit die Baustelle des 51-Jährigen. 17 Gegentreffer in sechs Partien sind schlichtweg zu viel.