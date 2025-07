Das baut die Polizei in Prester / Schule freut sich über Preis

man soll sich im Leben auch über die kleinen Dinge im Alltag freuen. Angesichts von täglich nervender Brückenmisere und überraschender Elbufer-Sperrung oder plötzlichen Baustellenstopps, weil Personal fehlt, fällt einem das nicht leicht. Irgendwie hat man das Gefühl, Magdeburg bricht zusammen. Nur noch schlechte Nachrichten.

Deshalb hier mal eine gute: Der Verkehr in der Innenstadt hat sich leicht entspannt. Zu danken haben wir dafür denen, die die großen Ferien für Schüler erfunden haben. Weil die mit ihren Eltern jetzt im Urlaub sind, geht es beispielsweise auf der Maybachstraße morgens in Richtung Innenstadt viel schneller als sonst voran.

Zudem lernen wir noch etwas: Wussten Sie aus den Stegreif, wer Maybach war? Ich konnte mir da auch nur mit einem Blick auf unsere eigene Straßennamenserie helfen und weiß jetzt zu berichten: Albert von Maybach (1822-1904) war einst ein preußischer Minister - und auch zuständig fürs Eisenbahnwesen. 1921 wurde er deshalb mit dem Straßennamen in Bahnhofsnähe geehrt. Ob heutige Chefs der Deutschen Bahn mit einer solchen Ehre mal noch rechnen dürfen, lasse ich mal offen - so wie es die Maybachstraße derzeit für Autos Richtung Innenstadt ist.

Tipps für den Tag

Am Morgen: Vorsicht am Elbufer mit dem Fahrrad. Auf dem Schleinufer Höhe Fürstenwall ist der Radweg auf unbestimmte Zeit gesperrt.

Am Mittag: Schattiges und angenehmes Plätzchen suchen bitte. Das geht beispielsweise auf dem Ulrichplatz mitten in der Stadt am Springbrunnen. Gastronomie ringsum gibt es außerdem genug.

Am Abend: Die River Rats, Musiker aus Frankreich und Deutschland, gastieren heute mit ihren selbstgeschriebenen Songs auf Französisch, Englisch und Spanisch und mit ihrer musikalischen Mischung aus French Swing, Balkan Grooves , World Chanson ab 20 Uhr im Moritzhof.