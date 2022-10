FCM in Sandhausen: Nicht nachgeben, sondern nachlegen

Glück muss man sich erarbeiten, was zuweilen allerdings eine ziemlich lange Zeit in Anspruch nehmen kann. So gesehen wurde die große Geduld des 1. FC Magdeburg zuletzt mit dem 1:0-Erfolg gegen den SSV Jahn Regensburg, dem dritten Saisonsieg in der 2. Bundesliga, endlich belohnt. So groß der Jubel, so groß die Erleichterung. Für den Augenblick. Denn nach zehn der 34 Spieltage gilt für Aufstiegs- wie Abstiegskampf: Alles nur eine Momentaufnahme.