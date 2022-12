Foto: vs

der kaufmänische Leiter des FCM hat mit einer guten Nachricht das Jahr 2022 beendet und zugleich die Hoffnung auf eine bessere Rückrunde in dieser Saison geschürt. Alexander Wahler macht das Geld frei, um Transfers in der Winterpause zu ermöglichen. Was nicht erst mit dem verletzungsbedingten Ausfall des unglücklichen Luca Schuler wichtig wurde. Das Stichwort musste für die Verantwortlichen schon zuvor lauten: Blau-Weiß benötigt einen Angreifer.