Magdeburg. - was mein Kollege am Wochenende im Nordpark gefunden hat, hat mich zunächst nicht verwundert. Schließlich verliert jeder mal einen Schlüsselbund, ein Schmuckstück, ein Handy oder wie dieser Unglücksrabe eben seine Brille. Doch je länger ich darüber nachdachte, desto absurder kam mir die Situation vor.

Schließlich kenne ich die meisten Brillenträger so: Morgens werden sich als allererstes die Gläser aufgesetzt und bis es am Abend wieder ins Bett geht, bleiben sie auch da. Darüber, wie diese Brille auf dem Rasen des Nordparks gelandet ist, kann ich also nur mutmaßen. Vielleicht ist sie dem Träger bei den derzeitigen Temperaturen vor Schweiß von der Nase gerutscht. Vielleicht hat er sie aber auch gegen eine Sonnenbrille getauscht und diese mit Blick auf die kommenden Tage gleich angelassen.

Wie dem auch sei: Meinem Kollegen stellte sich die Frage, was er jetzt mit dem Fundstück macht. Ich würde ja mittels einer Anzeige versuchen, den Besitzer zu finden. Ohne seine Brille würde er diese aber vermutlich eh nicht entziffern können. Also doch zum Fundbüro trampeln? Das ist meist gar nicht nötig, denn über www.magdeburg.de kann online oder per Post ein Formular versendet werden. Bis sich der Besitzer gemeldet hat, darf die Fundsache dann Zuhause aufbewahrt werden.

Eine schöne Woche wünscht Ihnen

Johanna Flint

Veranstaltungs-Tipps für den Dienstag

Konzert: Die Generalmusikdirektorin Anna Skryleva verlässt nach sechs Jahren das Theater Magdeburg. Zum Abschluss der Konzertsaison nimmt sie daher mit einem Wunschkonzert Abschied: Skryleva hat Ausschnitte aus ihren Lieblingsproduktionen zusammengestellt, die sie in Magdeburg dirigiert hat. Daraus hat das Publikum eine Auswahl getroffen. Die Veranstaltung im Opernhaus, Universitätsplatz 9., beginnt um 18 Uhr. Karten sind online ab 10 Euro erhältlich.

Kabarett: In ihren über 20 Jahren auf der Bühne haben Sebastian und Tobias Hengstmann viele interessante Kollegen in ganz Deutschland kennengelernt. Einige von ihnen holen die Kabarettisten auf die Sommerbühne im Magdeburger Technikmuseum. Bei „Hengstmanns Comedy Nacht“ können die Zuschauer sich auf Sara Karas, Christine Zeides, Rob Gryzzly und Der Tod freuen. Die Veranstaltung beginnt um 20 Uhr in der Dodendorfer Straße 65. Karten sind online ab 23,10 Euro erhältlich.

Führung: Spannende Einblicke gibt es bei einer Führung durch das Stasi-Unterlagen-Archiv. Dort erfahren die Teilnehmer, wie die Mitarbeiter gearbeitet haben, wie die Unterlagen aussahen und was in den Akten stand. Zudem besteht die Möglichkeit, einen Antrag auf Akteneinsicht oder Fragen zur Bearbeitung der Anträge zu stellen. Die Veranstaltung findet in der Georg-Kaiser-Straße 7 statt und beginnt um 17 Uhr. Der Eintritt ist frei.