Alarm an diesem Magdeburger See

also, ähm, wenn Sie sich jetzt wundern, warum ich so merkwürdige Formulierungen verwende, dann liegt das tatsächlich einzig und allein daran, dass ich nämlich auf ein Thema zu sprechen kommen will, das Ihnen durchaus schon einmal untergekommen ist: Füllwörter. Jene Buchstaben-Aneinanderreihungen, die auch wir Journalisten gern mal verwenden, wenn eine Zeile noch zu luftig aussieht.

Wie ich darauf komme? Vor wenigen Tagen wurde eine Liste der beliebtesten Füllwörter veröffentlicht. Basis für eben jene waren Analysen von Videos und Podcasts lokaler Nachrichtensender aus den 15 bevölkerungsstärksten Städten Deutschlands. Ganz vorn steht tatsächlich das kleine Wort „also“, gefolgt von „ganz“ und „sehr“. Wenn ich da manchmal reinhöre, hätte ich fast mit „ähm“ gerechnet. Das kam immerhin auf Platz 9.

Es heißt gemeinhin, dass Menschen, die viele Füllwörter nutzen, als unsicher gelten. Darum kurz und knapp: Ich wünschen Ihnen einen angenehmen Dienstag!

Herzliche Grüße, Sabine Lindenau

Was der Tag bringt

Konzert: „Die Udo Jürgens Story - Sein Leben, seine Liebe, seine Musik!" ist der Dienstagabend im Magdeburger Amo in der Erich-Weinert-Straße 27 überschrieben. Beginn ist um 20 Uhr. Die mehrfach ausgezeichnete Film- und Theaterschauspielerin Gabriela Benesch, eine enge Freundin der Familie Jürgens, und Alex Parker, einer der bekanntesten Udo-Jürgens-Interpreten, nehmen ihre Gäste mit auf eine musikalische Zeitreise.

Vortrag: In der Wissensreihe ist am 5. März ab 19.30 Uhr Eric Standop zu Gast im Theater in der Grünen Zitadelle im Breiten Weg 8a. Er spricht über das Gesichtlesen.

Film: In diesem Jahr beginnen die Frauenaktionstage in Magdeburg am 5. März im Kulturzentrum Moritzhof am Moritzplatz 1 mit der Filmvorführung „Gondola“. Beginn ist um 17.30 Uhr.