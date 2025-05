So geht es nach dem Wohnhausbrand in der Altstadt weiter | Hier eröffnet in der City eine neue Bar

Tennis spielen ist wie Radfahren: Das verlernt man nicht. Was mir mein damaliger Trainer schon in Jugendzeiten vermittelt hat, kann ich auch Jahrzehnte später nicht leugnen. Ich habe in den vergangenen zwei Jahren nur selten zum Schläger gegriffen, hatte irgendwo zwischen Doppelfehlern und Netzrollern den Spaß am Spiel verloren.

Nun bin ich zurück auf dem roten Sand, der früher für mich die Welt bedeutet hat. Natürlich sind die ersten Bälle im Netz oder Aus gelandet. Doch es wird zusehends besser. Und es gibt sogar noch ein paar Dinge, die ich heute noch genauso gut beherrsche wie damals: den Ball vor dem Aufschlag zwölf Mal aufprallen lassen, um meinen Gegner zu ärgern; meckern, wenn mein Gegenüber Mondbälle schlägt; fluchen, wenn sich ein fieser Sliceball meines Spielpartners viel zu kurz hinterm Netz in den Sand bohrt und ich ihn nicht erlaufen kann. An meinen technischen Kompetenzen arbeite ich. Das braucht Geduld. Auch etwas, woran ich arbeiten muss.

Was der Tag bringt

Offene Bühne: All zwei Wochen gibt es im „Nachdenker“ in Nachbarschaft des Olvenstedter Platzes eine „Open Mic Night“ – eine Nacht des offenen Mikrofons. Heute ab 20 Uhr ist es wieder soweit. Gefragt auf der Kleinkunstbühne sind Musik, Poetry-Slam und Comedy.

Lesung: Autorin Lucy Fricke stellt heute ab 20 Uhr im Moritzhof, Moritzplatz 1, ihren aktuellen Roman „Das Fest“ vor. Im Mittelpunkt der Geschichte steht der Filmregisseur Jakob, der an seinem 50. Geburtstag auf sein scheinbar gescheitertes Leben blickt.

Führung: Heute ab 15 Uhr steht eine thematische Stadtführung durch den Nordpark in Magdeburg an. Stadtführer Dirk-Henning Luckhardt vermittelt dabei geschichtliche Hintergründe und Besonderheiten des Geländes.