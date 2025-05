es gibt das Phänomen der Hunde und mit ihren namenlosen Menschen. Was ich damit meine? Unsere Wilma ist ein echter Türöffner. Oder besser: Leinenöffner. Denn wer mit Hund unterwegs ist, bleibt selten allein. Plötzlich kenne ich all die anderen Vierbeiner in unserer Nachbarschaft: Oskar, die Promenadenmischung. Puschkin der Pudel, Bella, die kleine Diva. Dackel Loki, mit dem Napoleonkomplex und Benny, der sich immer über alles und jeden freut.

Wir sehen uns fast täglich. Morgens im Klosterbergegarten, nachmittags am Mückenwirt oder abends im Buckauer Labyrinth. Und wir, die Menschen am anderen Ende der Leine, plaudern dabei ganz selbstverständlich.

Aber hier kommt der seltsame Teil: Ich kenne die Hunde – aber ich habe keine Ahnung, wie ihre Menschen heißen. Wirklich keine. Für mich ist da nur „Oskars Herrchen“, „Bellas Frauchen“ oder „die mit dem Dackel“. Unsere Gespräche kreisen um Futter, Fellpflege oder läufige Zeiten – aber nie um Namen. Es ist, als ob wir unsere Identität an der Leine abgegeben hätten.

Und vielleicht ist das auch okay so. Vielleicht geht es beim Gassigehen gar nicht darum, Visitenkarten auszutauschen, sondern darum, sich in diesem ganz eigenen Mikrokosmos der Hundemenschen einfach zu begegnen – auf Augenhöhe, mit Kacki-Beutel in der Tasche und Herz an der Leine.In diesem Sinne wünsche ich allen namenlosen Hundefeunden und auch Ihnen, liebe Leser, einen guten Start in die Woche.Es grüßt SieKarolin Aertel

Das hat Magdeburg heute zu bieten

Improvisation trifft auf Performancekunst: Das Duo Mondolettosottoilcorvo präsentiert im Rahmen der Konzertreihe „Jazz in der Kammer“ gemeinsam mit Fabrizio Spera und Fine Kwiatkowski das Programm „Laute Stille“. Ab 20 Uhr verschmelzen im Forum Gestaltung (Brandenburger Straße 9/10) im ersten Set Klangwelten zu einem reinen Konzerterlebnis. Im zweiten Set tritt der Tanz hinzu – und verändert, was vorher nur zu hören war.

Swing-Tanzen: Die Magdeburger Swing-Community lädt zum Tanz in die Scheune des Moritzhofs, Moritzplatz1. Ab 19.30 Uhr startet der Abend mit einem Schnupperkurs – ideal für Neulinge und Wiedereinsteiger. Ab etwa 20.15 Uhr beginnt das freie Tanzen. Ob mit Schwung oder ganz entspannt: Hier heißt es „Let’s Hop!“

Gemeinsam singen: Um 18 Uhr trifft sich der „Für alle Chor“ im Netzwerk Freie Kultur am Breiten Weg 30. Mitmachen kann jeder – ganz ohne Vorkenntnisse, Vorsingen oder Leistungsdruck. Unter der Leitung von Christina Paul entsteht ein Chor, der auf Mitbestimmung und Freude am gemeinsamen Singen setzt. Einfach vorbeikommen und reinschnuppern.!