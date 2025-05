es blüht und summt in der Stadt. Zwar kamen auch ein paar dicke Wolken auf am Wochenende und zum Wochenstart, aber die Stadt ist grün. Auf meinem Balkon beobachte ich daher gerne, wenn die Bienen herumfliegen oder wenn die Käfer krabbeln. Passend zur Jahreszeit ist heute auch Weltbienentag. Die UN-Generalversammlung möchte damit hauptsächlich auf die akute Gefährdung der Honig- und Wildbienen und ihres Lebensraums hinweisen.

In Magdeburg kann man in diesen Tagen auch gut die vielen Blühwiesen beobachten, die für die Bienen angelegt wurden. Wer selbst noch etwas beitragen will, kann beim Bepflanzen des Balkons, des Fensterbretts oder des Gartens darauf achten, was besonders bienenfreundlich ist.

Das Glück in meinem Beruf ist, dass ich oft schon mit Imkern zu verschiedenen Themen gesprochen habe und so die Infos aus erster Hand bekomme. Seit einem Interview pflanze ich daher immer Lavendel und empfehle das auch jedem. Sieht schön aus, riecht gut und ist für unsere summenden Freundinnen gut.

Das steht in Magdeburg an:

Passend zum Weltbienentag: Im „einewelt haus“ in der Schellingstraße 3–4 steht heute ab 17 Uhr das Ziel "Leben an Land" im Fokus. Das Treffen findet im Rahmen des SDG-Clubs statt, einer regelmäßig organisierten Reihe der Fachstelle "Weltoffen. Solidarisch. Dialogisch.", die sich mit den 17 Zielen für nachhaltige Entwicklung der Vereinten Nationen beschäftigt. Anlässlich des Weltbienentags steht der Rückgang der Wildbienen und deren Bedeutung für Ökosysteme im Mittelpunkt. Im Rahmen des Treffens soll eine Wildbienenallianz ins Leben gerufen werden, die konkrete Maßnahmen erarbeitet und Aufgaben verteilt, die individuell umsetzbar sind. Der Eintritt ist frei.

Kunst: In der Sudenburger Feuerwache in der Halberstädter Straße 140 werden unter dem Titel „Paintbox“ Aquarelle von Lorenz Wühler gezeigt. Die Ausstellung umfasst verschiedene Werke, die unterschiedliche Aspekte und Techniken der Aquarellmalerei thematisieren. Der Zugang zur Ausstellung ist bis zum 12. Juni 2025 jeweils dienstags und donnerstags zwischen 11 und 17 Uhr sowie im Rahmen von Veranstaltungen möglich.

Für die ganze Familie: Im Jahrtausendturm Magdeburg wird eine umfangreiche Sammlung technikorientierter Lego-Modelle präsentiert. Die Exponate stammen aus der Sammlung von Axel Duschek und zeigen verschiedene Fahrzeugmodelle, darunter klassische Rennwagen sowie komplexe Konstruktionen mit Motoren, Getrieben und Lenkmechanismen. Die Ausstellung legt den Fokus auf die ingenieurtechnischen Aspekte der Modelle und zeigt detailreiche Nachbildungen realer Fahrzeuge. Geöffnet hat der Jahrtausendturm Dienstag bis Sonntag von 10 bis 18 Uhr. Er befindet sich im Elbauenpark.