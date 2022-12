Albinmüller-Turm bekommt einen neuen Fuß

bei der geplanten Ansiedlung des US-Chipriesen Intel in Magdeburg geht es voran. Die Landesregierung drückt aufs Tempo. Noch in diesem Monat sollen nach dem Wunsch von Ministerpräsident Reiner Haseloff (CDU) die archäologischen Arbeiten beginnen. Die Landesarchäologen stehen bereits in den Startlöchern.