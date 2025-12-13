kleine Gesten entfalten mitunter große Wirkung. Einen Beleg dafür lieferte gestern eine Kollegin. Die kam vom Termin zurück und hatte nicht nur eine spannende Story mitgebracht – sondern auch: KUCHEN! Ich wiederhole gern noch einmal KUCHEN!

Falls es Ihnen jetzt genauso geht wie mir gestern und sich bei Ihnen eine Mischung aus Glücksgefühl, Vorfreude und Dankbarkeit über diese tolle Idee einstellt, dann tun Sie es doch einfach mal meiner Kollegin nach: Bringen Sie in der kommenden Woche für die Kollegen mal ein keines Leckerli außer der Reihe mit: Einfach so, ohne Anlass. Und Sie werden sehen: Sie hatten nie dankbarere Kollegen als im Moment des Kuchenauspackens.

Falls sie es bis dahin nicht aushalten, dürfen Sie gern auch heute schon mal üben in der Familie. Denen wird’s nicht anders gehen, wenn plötzlich Mohn- oder Apfelkuchen oder weihnachtliches Gebäck auf dem Tisch steht.

Ganz in diesem Sinne: Ihnen allen einen süßen Tag. Ich hatte ihn schon gestern.

Rainer Schweingel

Das bringt das Wochenende

Verkehr: Am heutigen Sonnabend wird mit großem Verkehrsaufkommen in der Innenstadt gerechnet. Der FCM spielt um 13 Uhr in der Avnet-Area gegen Holstein Kiel. Dazu gibt es ab 10 Uhr am Ulrichshaus einen Fanmarsch Richtung Stadion aus Anlass des 60. Gründungsjahres des FCM. Obendrein werden viele Besucher zum Einkaufen und auf dem Weihnachtsmarkt erwartet.

Pferde: Cavalluna gastiert mit dem Programm "Tor zur Anderswelt" am 13. und 14. Dezember 2025 in der Getec-Arena Magdeburg. 56 Pferde, internationale Reiterinnen und Reiter sowie eine hochkarätige Tanzkompanie erschaffen eine Welt aus Musik, Licht und Bewegung. Vorstellungen finden am Samstag, 13. Dezember, um 14 und 19 Uhr sowie am Sonntag, 14. Dezember, um 13 und 17.30 Uhr statt.

Träume: Der Traumzauberbaum und Josefine, die Weihnachtsmaus, kehren am 13. Dezember 2025 um 16 Uhr als Familienmusical ins AMO Magdeburg in der Erich-Weinert-Straße 27 zurück. Die Bühnenfassung nach Reinhard Lakomy und Monika Ehrhardt erzählt von jenem besonderen Weihnachtsmorgen, an dem der Traumzauberbaum hoch oben in der himmlischen Wolke erwacht.