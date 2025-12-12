alles wird digitaler. Egal ob die Kommunikation, die Art sein Konto zu verwalten oder den Einkauf zu erledigen. In großen Teilen finde ich das auch gut, vieles davon erleichtert den Alltag und erspart Papier. Bei einer Sache bin ich aber gerne noch analog: Bei der Terminplanung. Ich habe einen Terminkalender aus Papier, sowohl für meine privaten als auch für meine beruflichen Termine. In meinem Kalender auf dem Smartphone findet man kaum etwas über mich und meine Pläne. Für mich ist der Papierkalender einfach übersichtlich, ich kann noch etwas zusätzlich notieren und habe ihn auch immer dabei.

Von einigen Menschen aus meinem Umfeld werde ich dafür auch mal belächelt. „Das Handy habe ich immer dabei, du musst den Kalender zusätzlich schleppen“, ist das Argument, das ich immer höre. Theoretisch einleuchtend, praktisch mag ich es anders trotzdem lieber. Ein schöner Planer ist übrigens auch ein gutes Weihnachtsgeschenk für Menschen, die ähnlich ticken.

Kommen Sie gut in den Freitag.

Liebe Grüße

Lena Bellon

Das hat Magdeburg heute zu bieten

Konzert: Das Weihnachtsoratorium von Johann Heinrich Rolle erklingt heute ab 19.30 Uhr in der St.-Andreas-Kirche in der Büchnerstraße 17. Die Solopartien übernehmen Christina Germolus (Sopran), Anna-Maria Tietze (Alt), Robert Sellier (Tenor) und Matthias Vieweg (Bass). Der Abend lenkt den Blick auf ein zentrales Werk Rolles, dessen Musik in Magdeburg eine lange Tradition hat.

Museum: Das Technikmuseum Magdeburg präsentiert auf 2.000 Quadratmetern eine Sammlung zur Technik- und Industriegeschichte. Über as Jahr verteilt kommen immer wieder neue und spannende Stücke in die Sammlung. Zahlreiche Maschinen bieten Einblicke in die Industrie, die Luft- und Raumfahrt sowie das traditionelle Handwerk. Dampfmaschinen, Transmissionsanlagen und historische landwirtschaftliche Geräte vermitteln eine Vorstellung davon, wie im 19. Jahrhundert gearbeitet und gelebt wurde. Historische Fahrzeuge, darunter auch Feuerwehrfahrzeuge, wecken Erinnerungen an die DDR-Zeit. Das Technikmuseum befindet sich in der Dodendorfer Straße 65. Geöffnet hat es dienstags bis sonntags sowie feiertags von 10 bis 17 Uhr.

Adventsmarkt im Stadtteil: Ottersleben stimmt sich auf Weihnachten ein. Der Weihnachtsmarkt öffnet heute um 17 Uhr auf dem Eichplatz seine Tore. Natürlich ist der Weihnachtsmann höchstselbst dabei. Am Samstag hat der Markt mit verschiedenen Ständen, Musik und Unterhaltung bereits um 11 Uhr geöffnet. Ab 18.30 Uhr wird der Glühweinkönig gesucht.

Schon abgestimmt? Wir suchen wieder die „Magdeburger des Jahres 2025“. Hier können Sie alle zehn Kandidatinnen und Kandidaten sehen und für Ihren Favoriten abstimmen.