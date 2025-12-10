nur noch drei Wochen, dann ist 2025 Geschichte. Alle Jahre wieder freue ich mich im Dezember auf mein Jahreshoroskop fürs neue Jahr. Und was soll ich sagen: Es hat mir verraten, dass es beruflich super läuft und ich in der Liebe aufblühe. Gleichzeitig soll ich dringend Stress vermeiden und endlich lernen, vernünftig mit Geld umzugehen.

Als Widder bin ich ja ehrgeizig, leidenschaftlich und stur. Da haben die Sterne nicht unrecht. Ich nehme die Prognose für 2026 sportlich. Erfolg auf ganzer Linie? Da bin ich dabei. Eine neue Liebe? Warum nicht? Weniger Stress und sparsamer leben? Einen Versuch ist es wert.

Wenn mir das Universum schon mal die Sterne zu Füßen legen will, bin ich dabei. Und falls das kommende Jahr wider Erwarten nicht mein astrologischer Durchbruch wird, kann ich damit auch leben. Die Sterne haben ja alle Jahre wieder die Chance, sich neu zu erfinden. Ich ja angeblich auch.

Ich wünsche Ihnen einen stressfreien Mittwoch. Vielleicht nutzen Sie ja auch schon einmal die Gelegenheit, in ihrem Jahreshoroskop nachzulesen, wie die Sterne 2026 für Sie stehen.

Herzliche Grüße

Sabine Lindenau

Was der Tag bringt

Musikalische Lesung: Schauspielerin Suzanne von Borsody ist heute mit dem Duo Feliz im Opernhaus zu Gast. Ihre musikalische Lesung unter dem Titel „Tannen lächeln elektrische Liebe“ beginnt um 19.30 Uhr.

Vernissage: Zwischen Erinnerung und Gegenwart eröffnet die Magdeburger Fotografin und Grafikerin Kirsten Mengewein heute eine Ausstellung, in der Märchenmotive in neuer Form erscheinen. Ihre Werke sind in der Hausärztlichen Praxis von Heidekatrin Wittler zu sehen.

Adventskonzert: Das Landespolizeiorchester Sachsen-Anhalt gibt heute sein Adventskonzert im Alten Theater am Jerichower Platz. Beginn ist um 18 Uhr.