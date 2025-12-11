was haben Rothensee, Alt-Olvenstedt, Salbke, Sudenburg und die Altstadt gemeinsam? In allen diesen Magdeburger Stadtteilen lässt es sich nicht nur gut leben, sondern auch ebenso gut feiern.

In der Weihnachtszeit wird das besonders deutlich. Denn vom Mini-Weihnachtsmarkt mit wenigen Buden, aber mit ganz viel Liebe organisiert, bis hin zu den professionell veranstalteten Budenzaubern wie auf dem Alten Markt oder am Fürstenwall lässt sich festhalten: Wer die Vorweihnachtszeit mit einem Besuch auf einem Markt verbinden will, der findet in Magdeburg unschwer ein passendes Angebot.

Möglich ist das aber nur, weil in allen Fällen engagierte Veranstalter dafür sorgen, dass von A wie Apfelringen bis Z wie Zauberwald Spiel, Spaß und Atmosphäre geschaffen werden.

Deshalb an dieser Stelle einen ganz herzlichen Dank an all die vielen, vielen Weihnachtswichtel, die sich in der Vorbereitung ins Zeug legen und sich in den Buden die Beine in den Bauch stehen, damit wir in Weihnachtsstimmung kommen.

Einen schönen vorweihnachtlichen Tag wünscht Ihnen

Rainer Schweingel

Das bringt der Tag

Bummeln: Der Budenzauber und ums Rathaus ist heute von 11 bis 21 Uhr geöffnet.

Tanzen: Im „Flowerpower“ legen Dienstag bis Sonntag DJs auf. Geöffnet ist im Breiten Weg 252 jeweils ab 19 Uhr. Diesen Sonntag beginnt um 17 Uhr die Ü-60-Party "Let's rock again".

Ansehen: Ein Schimmel namens Nikolaus, der Hund Kasperle und eine von der Eule Rosalie bewachte Schmuckschatulle bilden den vertrauten Rahmen für den Film "Drei Haselnüsse für Aschenbrödel", der am Donnerstag, dem 11.12.2025, um 18 Uhr im OLi Kino Magdeburg, Olvenstedter Straße 25a, gezeigt wird. Der tschechisch-deutsche Märchenklassiker gehört im Dezember zur festen Donnerstagsreihe des Kinos und kehrt auch am 18.12.2025 zurück.