frei nach dem alten Seemannsspruch: „So ein Schietwetter, es regnet ja gar nicht!“ versuche ich, doch häufiger vom Auto aufs Rad umzusteigen – eben auch bei nicht so schönen Aussichten. Mein Kompass ist ganz klar: unser wunderschöner Dom.

Von Alteingesessenen habe ich diese Regel gelernt: Siehst du die Magdeburger Domtürme schön klar selbst aus der Ferne, droht kein Unwetter. Verschwinden sie aber im dicken Dunst, kann es schnell ungemütlich werden.

Für diesen Fall habe ich nachgebessert: neue Handschuhe, Regencape, Nässeschutz für die Schuhe. Denn: Ein paar Kilometer sind es schon bis rein in die Innenstadt zur Arbeit. Dabei habe ich meinen Kompass – unseren Dom – immer fest im Blick. Ich liebe diesen Anblick!

Natürlich macht es mehr Spaß, wenn die Domtürme himmelblau, nur mit ein paar Schäfchenwolken eingerahmt sind und freundlich grüßen anstatt im Nieselgrau zu verschwinden. Aber klar: Nur Schönwetter ist nicht. Mal sehen, wie mein Kompass mich weiter durch die Herbstzeit lotst. Noch bin ich frohen Mutes.

Und was ist Ihr persönlicher Kompass? Was es auch ist: Behalten Sie ihn immer fest im Blick ...

Was der Tag bringt

Tanz: Die Weltmeisterschaften im Breakdance sowie die Weltcups im Hip Hop, Inklusion und Popping werden von Freitag bis Sonntag in den Magdeburger Messehallen ausgetragen. Über 600 Tänzer aus 20 Nationen werden an den Start gehen. Tickets gibt es an der Tageskasse.

Kaiser-Otto-Fest: Noch bis Sonntag machen Gaukler, Spielleute und Barden rund um den Dom Magdeburgs Stadtgeschichte erlebbar. Das beliebte mittelalterliche Spektakel öffnet bis 5. Oktober jeweils von 11 bis 23 Uhr und am 6. Oktober 11 bis 20 Uhr. Tagestickets kosten im Vorverkauf zwischen 8 und 10 Euro (zzgl. VVK-Gebühren), Dauerkarten zwischen 20 und 25 Euro (zzgl. VVK-Gebühren). Für Kinder bis 12 Jahre ist der Eintritt frei. Die Tickets sind unter anderem im Medienpunkt der Volksstimme, Goldschmiedebrücke 17, erhältlich.

Außer Betrieb: Die Fähre in Westerhüsen, die zur Kreuzhorst übersetzt, musste aufgrund eines Hochwasserschadens an einer Verankerung vorzeitig in die Winterpause gehen. Die Fähre zwischen Buckau und Stadtpark bleibe planmäßig im Einsatz, erklärten die Magdeburger Verkehrsbetriebe.