Checklisten sind ein bewährtes Mittel gegen Vergesslichkeit und Aufschieberitis. Ob Einkaufszettel, To-do-Liste oder Reiseplanung – sie helfen zu strukturieren und organisieren.

Gerade jetzt zur Urlaubszeit tun sie wahrlich gute Dienste. Auf den Erinner-mich-Zetteln zu finden sind zumeist Aufgaben wie Blumengießen, Mülleimer ausleeren und Stand-by-Geräte abstellen.

Ein Checkpunkt wird jedoch gern vergessen – den Wecker auszustellen.

So wie es meine Nachbarn versäumt haben. Sie sind dieser Tage in ihrem wohlverdienten Urlaub und verlieren vermutlich keinen Gedanken an einen Wecker. Ich dagegen werde täglich zu nächtlicher Stunde von ihrem geweckt.

Versuchte ich mich anfangs noch dagegen zu wehren, gebe ich mich inzwischen geschlagen. Der Wecker hat einen längeren Atem – genau genommen 60 quälende Minuten lang. Da hilft auch kein Kissen auf den Ohren. Der Wecker macht seinen Job und holt mich aus dem Bett.

Daher denken Sie vor Urlaubsantritt an ihre Nachbarn und erweitern ihre Checkliste um den Punkt: Wecker ausstellen!

Ihr Nachbar wird es ihnen danken.

Herzliche GrüßeIhre Karolin Aertel

Was der Mittwoch bringt

Tanzen: Home sweet home heißt es heute in der Insel der Jugend in der Maybachstraße 8. Ab 18 Uhr kann zu den Beats von Rawley draußen getanzt werden. Der Eintritt ist frei.

Meditation: Im Arya Tara, dem Buddhistisches Meditationszentrum in der Porsestraße 17 in Buckau kann heute mit Mönchen und Nonnen der Buddhistischen Klosterschule Ganden Tashi Choeling in Päwesin meditiert werden. Der Abend steht unter dem Thema "Lamrim - Systematische Meditationen für inneren Frieden - Lerne zu lächeln". Los geht es um 19 Uhr. Der Eintritt ist frei.

Workshop für Kinder: Der Verein Grünstreifen bietet mittwochs einen kostenlosen Mint-Workshop für Kinder und Jugendliche zwischen 10 und 16 Jahren an. Beginn ist um 16 Uhr in den Vereinsräumen (Macherburg) in der Porsestraße 19. An diesem Mittwoch geht es um Transferdruck. Die Teilnehmer lernen Textilien mit eigenen Motiven zu gestalten. In den kommenden Wochen stehen Lasergravur und Wasserraketen auf dem Plan. Anmeldung und weitere Informationen finden sich unter der Adresse www.gruenstreifen-ev.org/magdemint/ im Internet.

Handarbeitszirkel: In gemütlicher Atmosphäre kann heute von 9 bis 11 Uhr im Familienhaus, Hohepfortestraße 14, mit eigenen Materialien gestrickt, gehäkelt oder einem anderen Handarbeitsthema nach Wahl nachgegangen werden.