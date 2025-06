was machen Sie an Pfingsten? Ich gestehe, dass ich damit immer ein langes Wochenende verbinde. Pfingsten ist für mich gleichbedeutend mit dem Spectaculum Magdeburgense. Oder auch mit dem Stadtfest. Beides wird am kommenden Wochenende in Magdeburg gefeiert. Somit ist sowohl in den Glacis-Anlagen als auch in der Innenstadt für Unterhaltung gesorgt.

Um die wirkliche Bedeutung herauszufinden, musste ich die Internet-Suchmaschine bemühen. Als Ungläubige habe ich bei manch kirchlichen Festen so meine Schwierigkeiten. Pfingsten ist neben Ostern und Weihnachten das dritte Hauptfest der Kirche. Es gilt - so hat es mir das Internet verraten - als Geburtstag der Kirche, gefeiert wird der Heilige Geist. Übrigens immer 50 Tage nach Ostern. Wieder was gelernt.

Wie auch immer Sie die Feiertage verbringen: Lassen Sie uns die Daumen drücken, dass sich die Wetterkarte noch ändert. Aktuell prognostiziert mir meine App Regen bis Sonntag.

Was der Tag bringt

Konzert: Im Café Treibgut auf der Nordseite des Magdeburger Wissenschaftshafens findet heute ein Hutkonzert mit dem Trio „Weimann, Hoffmann & Netzold“ statt. Beginn ist um 18.30 Uhr. Das musikalische Programm trägt den Titel „Sommers Sehnsucht“ und umfasst ausschließlich deutschsprachige Eigenkompositionen.

Lesung: Im Literaturhaus wird heute eine Lesung mit Delia Magg-Thesenvitz angeboten. Thematischer Mittelpunkt ist die Neuauflage des Werkes „Lüderitzbucht 1908–1914“. Einlass ist ab 18 Uhr. Der Eintritt ist frei.

Puppentheater: Im Puppentheater Magdeburg wird heute das Stück „Jazz für Räuber oder Gretels großer Auftritt“ gezeigt. Die Vorstellungen beginnen um 9 und um 10.30 Uhr. Die Inszenierung stammt vom Theater Mummpitz aus Deutschland und richtet sich an ein Publikum ab drei Jahren.