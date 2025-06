Ärgernis Misteln - das hilft / So geht es nach Feuer in Wohnhaus weiter

auch wenn der Sonntag einigermaßen verregnet daherkam: Der Frühling ist längst zur Hochform aufgelaufen und nähert sich nun mit großen Schritten dem Finale: Am 21. Juni ist um 4.42 Uhr Sommersonnenwende, und damit beginnt der Sommer. Noch zweieinhalb Wochen bleiben also, um die milde Jahreszeit zu genießen.

Einmal mehr dürfte sich Magdeburg dabei in den kommenden Tagen von seiner besten Seite zeigen. Am verlängerten Wochenende zu Pfingsten beispielsweise noch in dieser Woche stehen traditionell in der Elbestadt zwei wichtige mehrtägige Termine im landeshauptstädtischen Veranstaltungskalender. Am Donnerstag beginnt das Spectaculum Magdeburgense im Ravelin 2 mit seinem Fokus auf das Mittelalter und die Festungsgeschichte der Elbestadt. Tags darauf geht es auch in der Magdeburger Innenstadt zur Sache: Mit mehreren Bühnen rund um den Alten Markt gibt es auch in diesem Jahr beim Stadtfest ein abwechslungsreiches Programm für die Menschen aus der Landeshauptstadt ebenso wie für die Besucher aus der Nachbarschaft und aus der Ferne.

Gut zu wissen

Von heute bis zum 10. Juni wird der Wochenmarkt vom Alten Markt auf den Nordabschnitt verlegt. Grund ist das Stadtfest, das von diesem Freitag bis Pfingstmontag gefeiert wird. Der Magdeburger Wochenmarkt wird dann wieder ab Dienstag kommender Woche, 11. Juni, an gewohnter Stelle am gewohnten Ort auf dem Alten Markt abgehalten. Geöffnet ist der Wochenmarkt im Magdeburger Stadtzentrum von Montag bis Freitag von 9 bis 16 Uhr und sonnabends von 9 bis 13 Uhr.

Das ist heute los in Magdeburg

Kunst: Um 19 Uhr beginnt eine neue Ausstellung in der Galerie Himmelreich am Breiten Weg 213b, Ecke Danzstraße. Gezeigt werden Arbeiten von Hermann Stamm unter dem Titel „Bilder aus der Registratur“.

Tango: Heute beginnt um 18 Uhr eine Tanzveranstaltung mit Tango Argentino im Gesellschaftshaus Magdeburg. Der Abend mit dem Titel „Milonga I“ wird auf der Terrasse an der Schönebecker Straße 129 eröffnet und ab 20 Uhr im Gartensaal fortgesetzt. Der Musiker Martin Müller begleitet den Abend mit Livemusik am Knopfakkordeon. Im Mittelpunkt steht das gemeinsame Tanzen zur Musik eines Tango-DJs und ausgewählter Livebeiträge.

Tresenchor: Um 19.30 Uhr beginnt heute ein Gesangstreffen in der Xampanyeria am Breiten Weg 226. Unter dem Titel „Tresenchor“ verbindet das Theater Magdeburg geselliges Beisammensein mit Musik aus der Popkultur.

Geschichte: Das Stasi-Unterlagen-Archiv lädt für den heutigen Dienstag um 17 Uhr zur Führung über das Gelände der ehemaligen Bezirksverwaltung des DDR-Ministeriums für Staatssicherheit. Um Voranmeldung wird gebeten. Telefon: 030/186652211 oder E-Mail: magdeburg.stasiunterlagenarchiv@bundesarchiv.de.

Film: Der Film „Was von der Liebe bleibt“ wird heute um 19 Uhr im Moritzhof am Moritzplatz 1 in Magdeburg gezeigt. Im Anschluss an den Film ist ein Gespräch vorgesehen. Der Eintritt ist frei, Spenden werden erbeten.