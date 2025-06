Hund im Büro - so klappt's / Neue Wohnungen für Magdeburg

aus der Abteilung „Statistiken, die keiner braucht“ kommt diese Information: Magdeburger Uhrenliebhaber geben für Luxusuhren durchschnittlich „nur“ 4864 Euro pro Kauf aus und liegen damit bundesweit auf dem vorletzten Platz unter 55 verglichenen Städten in Deutschland. Lediglich in Lübeck sind es mit 4.607 Euro noch ein paar „Kröten“ weniger. Bremen führt übrigens mit 8.501 Euro die Liste an.

Ermittelt hat das ein Online-Portal anhand von 250.000 Transaktionsdaten. Mal abgesehen davon, dass es jeder halten kann wie er es möchte, zeigt es vor allem eines: Der Alltag schlaucht genug Geld – an Luxusuhren können und wollen die meisten Magdeburger wohl beim Geldausgeben eher nicht denken.

Das macht auch überhaupt nichts. Schließlich sind wir Elbestädter mit Luxusuhren dennoch gut ausgestattet. Blicke auf die Domuhr gibt es nämlich genauso gratis wie die auf den Zeitzeiger im Elbbahnhof und an vielen anderen Kirchen mehr. Was die Stunde geschlagen hat, lesen wir auch an solchen Zeitmessern ab. Schöner als solche (Kirchen)uhren kann ein Luxus-Zeitzeiger kaum sein, oder?

Was der Tag bringt

Ausgeh-Tipp: Mittelalterfans aufgepasst. Heute startet das Spectaculum Magdeburgense und damit eine Mittelalterstadt in und um das Ravelin II an der Maybachstraße im Rahmen der Magdeburger Festungstage. Los geht es heute und morgen um 17 Uhr, Sonnabend, Sonntag und Montag sogar schon um 11 Uhr.

Info-Tipp: Heute um 14 Uhr lädt der Seniorenbeirat zum nächsten Magdeburger Seniorengespräch ein. Im Alten- und Service-Zentrum "Pik ASZ" in der Leipziger Straße 43 sind Vertreter der Kassenärztlichen Vereinigung Gesprächspartner der Veranstaltung. Die Mitglieder des Seniorenbeirates stehen ansonsten jeden Donnerstag von 10 bis 12 Uhr persönlich im Rathaus für Fragen und Anliegen zur Verfügung.

Verkehrs-Tipp: Bitte dran denken: Die Hallische Straße ist noch bis zum 16. Juni für den Straßenbahn- und Autoverkehr gesperrt. Bitte mehr Zeit einplanen für Fahrten in die City und wieder heraus.