Am gestrigen Sonntag schwelgte ich wahrlich in Erinnerungen. Mit dem 1. Juni war die Zeit für den Kindertag gekommen – ein Datum, das für mich früher fast so klangvoll war wie Weihnachten. Der Kindertag bedeutete für mich immer: keinen Unterricht und ein kleines Geschenk meiner Eltern. Er war vor allem aber immer eins: Ausflugstag mit meinen Großeltern! Mal ging es in den Elbauenpark, manchmal auch einfach nur auf den Spielplatz ums Eck, um zu schaukeln oder zu rutschen.

Oftmals traf man dabei andere Freunde, die ebenfalls mit ihren Großeltern oder Eltern unterwegs waren. Anschließend spielte man zusammen Fußball oder ging ein Eis essen. Alles in allem war es eine schöne Zeit und ich würde so viel dafür geben, noch einmal Kind sein zu können.

Heutzutage sehe ich viele Eltern, die ihre Kinder bereits in frühen Jahren an Smartphones spielen lassen oder zu Hause vor den Fernseher setzen. Sie denken dabei gar nicht daran, was für schöne Erlebnisse ihre Kinder dadurch verpassen. Aus diesem Grund kann ich nur sagen: Bewahren Sie Kindern das Gefühl, Kind zu sein, sie werden es Ihnen später danken.

Liebe Grüße

Tim Müller

Was ist heute los in Magdeburg?

Verkehrstipp: Vom 2. Bis zum 16. Juni ist die hallische Straße voll gesperrt. Der Grund dafür ist die Wiederaufnahme der Bauarbeiten der Deutschen Bahn. Für den Kfz-Verkehr wird in beiden Richtungen eine Umleitung über die Carl-Miller-Straße ausgeschildert. Fußgängern steht hingegen eine Umleitung über die Erich-Weinert-Straße zur Verfügung.

Konzert: Die Punkrockband Feine Sahne Fischfilet meldet sich mit einem emotionalen Album zurück. Ihr Konzertjahr startet die Mecklenburger Band in diesem Jahr in Magdeburg. Zu hören ist Feine Sahne Fischfilet am 2. Juni um 20 Uhr im Amo Kulturhaus.

Theater-Open-Air: Die Kammerspiele Magdeburg werden zum 200. Jahrestag des Baubeginns des ersten deutschen Volksgartens auf dem Gelände des einstigen Klosters Berge nicht nur die Geschichte dieses einzigartigen Parks, sondern auch die über 800-jährige Vorgeschichte erzählen. Beginn des Theater-Open-Air ist um 20 Uhr. Tickets gibt es im Volksstimme Service-Center an der Goldschmiedebrücke 15-17, der Touristen-Information am Breiten Weg 22 sowie im Kartenhaus im Allee-Center in der Ernst-Reuter-Allee 11.