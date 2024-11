Sorge wegen Brandserie in diesem Stadtteil wächst | Frischzellenkur für diese Spielplätze

Bahn frei! fürs Reisezentrum am Hauptbahnhof

„Was für eine Woche!“ – „Aber es ist erst Mittwoch!“ So geht ein bekanntes Internet-Meme aus einem Tim-und-Struppi-Comic. Also ein Bild, das die aktuelle Gefühlslage ausdrücken soll.

Selten passte es besser, als an diesem Mittwoch, als eine überraschende Nachricht die andere toppte. Bis spät am Abend sich auch noch die Ampel selbst ins Aus beförderte.

Während im Fernsehen einer nach dem anderen der Beteiligten seine Stellungnahme abgab, scrollte ich durch Twitter (nein, nicht X) und las einen Kommentar nach dem anderen, der das Ende der Welt wegen des ein oder anderen Übels heraufziehen sieht.

Obwohl es eigentlich deprimiert, kann man nicht aufhören. Im Englischen gibt es sogar einen Begriff dafür, Doomscrolling. Und das tut gar nicht gut.

Dann ist es die richtige Entscheidung – auch wenn es schwerfällt – das Handy aus der Hand zu legen. Denn trotz allem ist morgen ein neuer Tag.

In diesem Sinne wünsche ich Ihnen einen guten Start in den Freitag,

Ihr Stefan Harter

Das passiert heute in Magdeburg

Feuerwerk: Bei der Lichtershow „Lumagica“ im Elbauenpark ist heute eine Inszenierung mit epischer Musik und Feuerwerk unter dem Titel „Sternenfeuer“ zu erleben. Diese beginnt um 21 Uhr. Der Park öffnet von 16 bis 23 Uhr.

Konzert: Der Sänger Alexander Eder, unter anderem bekannt aus „The Voice of Germany“, tritt heute ab 20 Uhr in der Getec-Arena in der Berliner Chaussee 32 auf.

Lesung: Autor Domenico Müllensiefen liest am heutigen Freitag ab 19 Uhr im Literaturhaus Magdeburg in der Thiemstraße 7 aus seinem Roman „Aus unseren Feuern“.

Klassische Musik: Unter dem Titel „MultiPhonics – Tage der jungen Musik: Especialmente – Besonders“ sind die diesjährigen Preisträgerensembles des Wettbewerbs Jugend musiziert, Mitglieder des Landesjugendorchesters Baden-Würlemberg sowie Max Grimm am Klavier im Gesellschaftshaus, Schönebecker Straße 129, zu erleben. Beginn ist um 19 Uhr.

Tanz: „Tango Argentino – Die Magie des Augenblicks“ ist die Kammermusik mit dem Duo Fracanapa überschrieben, die heute um 19 Uhr im Kulturzentrum Feuerwache, Halberstädter Straße 140, angeboten wird.

Messe: Die 2. Magdeburger Gesundheitsmesse öffnet heute von 14 bis 20 Uhr in der Festung Mark am Hohepfortewall mit vielen Angeboten und Ausstellern rund um das Thema Gesundheit.