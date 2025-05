es gibt ja so spezielle Thementage, die zunächst etwas skurril klingen. So ging es mir, als ich las, dass am Dienstag, 22. Mai, der „Tag der Zahnpastatube“ ist. Wozu braucht es denn einen Tag der Zahnpastatube? Wenn ich ehrlich bin, habe ich mich noch nie tiefgründig damit beschäftigt. Im Grunde genommen sehen die Tuben doch alle ziemlich ähnlich aus, was die Formen anbelangt.

Nun gab es im Zusammenhang mit dem Thementag aber eine Frage, die nichts mit der Form der Tube zu tun hat, sondern mit dem eigentlichen Akt des Zähneputzens. Was ist besser? Zahnpasta nur ausspucken oder sie auch gründlich ausspülen? Da hat ja jeder seine eigene Routine. Die Informationsstelle für Kariesprophylaxe rät jedenfalls dazu, vor dem Zähneputzen den Mund auszuspülen und die Zahnzwischenräume zu reinigen. Und nach dem Putzen die Zahnpasta nur auszuspucken. Dann bleibt das Fluorid besser und länger an den Zähnen haften und sorgt dafür, den Zahnschmelz widerstandsfähig gegen Säuren zu machen. Und schon hat man selbst bei einem skurril klingenden Thementag wieder ein paar Informationen mehr.

In diesem Sinne wünsche ich Ihnen heute einen erkenntnisreichen Tag.

Ihr

Ivar Lüthe

Das ist heute in Magdeburg los

Ballett: Im Opernhaus des Theaters Magdeburg am Universitätsplatz 9 wird "Carmen/Morgenröte eines Stiers" gezeigt. Der Ballettabend vereint choreografische Handschriften von Jörg Mannes und Jeroen Verbruggen. Die Musik stammt von Rodion Schtschedrin, Arturo Márquez und weiteren Komponisten. Das Angebot richtet sich an Zuschauerinnen und Zuschauer ab 12 Jahren. Am 16. Mai beginnt die Vorstellung um 19.30 Uhr.

Konzert: Im Moritzhof am Moritzplatz 1 in Magdeburg ist Ansa Sauermann mit seinem Trio zu Gast. Der Dresdner Musiker, der seit einigen Jahren in Wien lebt, bringt im Rahmen seines Jubiläumsprogramms "10 Jahre und immer noch Bock" ein Konzert auf die Bühne, das sein bisheriges musikalisches Schaffen würdigt. Beginn des Konzerts ist am 16. Mai um 20 Uhr.

Ausstellung: Ab dem 16. Mai präsentiert Dr. Gunther von Hagens, der Plastinator, zusammen mit Kuratorin Dr. Angelina Whalley erstmals die Ausstellung "Körperwelten – Der Zyklus des Lebens" in der Magdeburger Hyparschale am Kleinen Stadtmarsch. Die Ausstellung zeigt den menschlichen Körper im Kreislauf von Entstehen und Vergehen und beleuchtet die Entwicklung des Körpers von der Zeugung bis ins hohe Alter. Die Ausstellung ist montags bis freitags von 9 bis 18 Uhr geöffnet, mit dem letzten Einlass um 17 Uhr. Samstags und sonntags können die Besucher von 10 bis 18 Uhr (letzter Einlass: 17 Uhr) die Ausstellung erleben. Tickets gibt es im Vorverkauf auch bei Biberticket online, unter Telefon 0391/5999700 und in allen Biberticket-Verkaufsstellen - zum Beispiel in der Goldschmiedebrücke 17 in Magdeburg.