kürzlich rief der Nabu wieder zum Zählen der Gartenvögel auf. Das war die Gelegenheit, aller Technik zu entkommen und auf analog umzustellen – zumindest eine Stunde lang!

„Lass uns Vögel beobachten!“, schlug ich also meinem Elfjährigen vor. Sein Blick sprach Bände: „What?“ Abwarten. Zählbogen ausgedruckt, Decke platziert, Fernglas griffbereit: Schon lagen wir im Grünen unseres kleinen Hofs. Endlich Ruhe! Kein Phone, kein Bildschirm, nur wir beide, ein paar Snacks und das Gezwitscher zahlreicher Haussperlinge. Das Bruderherz war ausgeflogen.

Die anfängliche Skepsis meines Großen wich einer jähen Begeisterung fürs Protokollieren von Spatz, Amsel und Schwalbe. Wer würde wohl das Rennen machen? Nach einer Stunde des Vogelglücks, packten wir wieder zusammen: Wir waren schön geerdet.

Gerade lockt übrigens eine weitere Mitmachaktion in die Natur: Noch bis zum 26. Mai werden Igel und Maulwürfe gesucht. Es könnte sich lohnen.

Ich bin Sophie Hellriegel und habe zwei Kinder, 10 und 11 Jahre alt.

Kennst du die coolste Kinderband der Welt? "Deine Freunde" haben sich ein paar lesenswerte Geschichten ausgedacht. Den ersten Band "Tür zu, es zieht! Hausenheim Hood News und Kinderlalaland" verlosen wir diesmal. Auf geht's!

Was Familien in Sachsen-Anhalt interessieren könnte

Integration: Je früher ein Kind mit Migrationshintergrund in die Kita kommt, umso besser gelingt aus Sicht der Einrichtungen die Integration. Neue Zahlen geben einen Überblick über die Situation in Sachsen-Anhalt.

Unicef-Projekt: Könnte Magdeburg die erste Stadt in Sachsen-Anhalt werden, die das Unicef-Siegel „Kinderfreundliche Kommune“ trägt? Im Stadtrat war das Projekt Thema.

Ferienplanung: Wer Kinder hat und in den Urlaub fahren möchte, kann dies in der Regel nur in den Schulferien tun. Wann sind in Sachsen-Anhalt Ferien? Alle Termine von 2025 bis 2027 im Überblick.

Immer mehr junge Erwachsene machen ihre Eltern für eigene Schwächen, Verhaltensmuster oder gar psychische Krankheiten verantwortlich. (Foto: IMAGO / Westend61)

Psychologie und Familie: Kindheitstraumata und elterliches Fehlverhalten als Erklärung für heutige Probleme – in sozialen Medien ist das „Parent Blaming“ weit verbreitet. Doch Psychotherapeuten warnen: Wer zu lange in der Vergangenheit verharrt, riskiert den nächsten Fehler.

Resilienz und Autonomie: Die Gewaltkriminalität bei Kindern nimmt zu. Könnte auch mein Kind zum Täter werden? Wie lässt sich so etwas verhindern? Ein Psychiater ordnet ein.

Schule vorbei – und nun? Der neue Lebensabschnitt ist mit Freude, aber auch vielen Fragen verbunden. Die Verbraucherzentralen wollen jungen Leuten bei der Beantwortung helfen. Was du jetzt wissen musst – von Wohnung bis Auslandsjahr.

Fotos für die Hochzeit: Nancy Seidel aus Aseleben (Landkreis Mansfeld-Südharz) wurde bei den Wedding King Awards zur besten Hochzeitsfotografin Ostdeutschlands gekürt. Wie es dazu kam und wohin ihre Reise noch geht.

Münze, Murmel, Batterie verschluckt! Das Kind hat etwas verschluckt, was es nicht den Mund hätte bekommen sollen. Wie Eltern das bemerken, was zu tun ist – und welche Gegenstände besonders tückisch sind.

Die Schüler der Klasse 4a der Regenbogen-Grundschule in Bernburg haben am Projekt „Medienklasse“ der MZ teilgenommen und in einer Stunde auch Besuch von MZ-Redakteurin Katharina Thormann bekommen. (Foto: Engelbert Pülicher)

"Medienklasse" in Bernburg: Die Schüler der Klasse 4a der Regenbogen-Grundschule in Bernburg (Salzlandkreis) haben sich am Schulprojekt „Medienklasse“ beteiligt. Welche Nachrichten-Themen sie besonders interessieren.



Auch in Magdeburg haben drei vierte Klassen der Grundschule Bertolt-Brecht-Straße an unserem Schulprojekt "Medienklasse" teilgenommen. Volksstimme-Reporterin Lena Bellon war für Fragen und Tipps zu Besuch.

Spende für Wünschewagen in Hoym: Das Organisatoren-Team der Hoymer Baby- und Kindersachenbörse im Salzlandkreis spendet 1.000 Euro an den ASB-Wünschewagen. Was die Frauengruppe von den Mitarbeiterinnen erfährt, berührt sie.

Speeddating für Senioren in Magdeburg: In Magdeburg-Sudenburg wird Speeddating für Enkelkinder und Senioren angeboten. Aber auch Freundschaften sollen sich nun darüber finden. Wie sich interessierte Familien und Seniorinnen finden können.

Timo Siebert (l.) und Pablo Dolecki sprechen im Musical als Soldaten miteinander in den letzten Kriegstagen in Weißenfels. (Foto: Vincent Grätsch)

Historisches auf der Schulbühne in Weißenfels: Die Schüler der Beuditzschule in Weißenfels im Burgenlandkreis haben in einem Musical die Geschehnisse in ihrer Heimatstadt zum Kriegsende vor 80 Jahren aufgegriffen. Wie es dazu gekommen ist – und wie die Reaktionen ausfielen.

Verzweifelte Suche nach Pfleger im Altmarkkreis: Tag und Nacht kümmert sich Wera Jahnke aus Nesenitz um ihren Sohn, der an Epilepsie und einer Behinderung leidet. Doch ihre Kräfte schwinden. Hilfe ist nötig, aber nicht leicht zu finden.

Überraschung für Leonard aus Wittenberg: Für den sechsjährigen Jungen mit einer Autoimmun-Erkrankung geht ein großer Traum in Erfüllung. Das Technische Hilfswerk zeigt ihm, was es kann – und er ist mittendrin.

Hilfe für Jugendliche im Burgenlandkreis: Die Zukunftswerkstatt in Zeitz unterstützt junge Erwachsene, die individuelle und sozialpädagogische Hilfe benötigen. Wie der Schritt ins geregelte Leben und in die Berufswelt gelingen soll.

Geburtshilfe in Halle erhält Preis: Herzlichen Glückwunsch! Die Geburtshilfe des Krankenhauses St. Elisabeth und St. Barbara ist mit dem 1. Platz des Deutschen Hebammenpreises in der Kategorie „Teams“ ausgezeichnet worden. Die Jury des Deutschen Hebammenverbandes ehrte das Team für das Projekt „Geburts-Nachgespräch“, das seit 2023 erfolgreich in der Klinik etabliert ist.

KINDERMUND: Was Kinder so Lustiges von sich geben ...

Felix (4) erklärt erschöpft nach einer Wanderung:

"Ich will jetzt nicht weiterlaufen! Ich habe schon genug Abenteuer gehabt." Felix (4)

Spaß und Kultur mit den Kids: unsere Tipps für Familien

Sieben Tipps fürs Wochenende: Hier verraten wir, was Familien mit Kindern am Wochenende vom 17. und 18. Mai in Sachsen-Anhalt zwischen Halle, Magdeburg und Dessau unternehmen können.

Am 1. Juni steigt das Pusteblume-Kinderfest der Volksstimme im Elbauenpark Magdeburg. (Foto: Volksstimme)

Hurra! Das Pusteblume Kinderfest der Volksstimme im Elbauenpark Magdeburg steht in den Startlöchern. Am 1. Juni 2025, von 10 bis 18 Uhr, feiern wir mit euch den internationalen Kindertag im Elbauenpark Magdeburg. Tanzt und singt mit uns die beliebten, fröhlichen Hits der Lichterkinder. Dazu gibt es ein Kinderbandmobil, Hüpfburgen, Kinderschminken und alles, was zu einem bunten Tag mit der ganzen Familie dazugehört.



Datum: 1. Juni, ab 10 Uhr, Elbauenpark Magdeburg



Tickets gibt es in den biber-ticket-Vorverkaufsstellen, telefonisch unter 03 91/59 99 700 und online unter biberticket.de

Hier kommt schon einmal eine kleine Auswahl der Kindertagfeste am 1. Juni – von Magdeburg bis Zeitz.

In der Gedenkstätte KZ Lichtenburg in Prettin finden am 18. Mai Führungen zur Dauerausstellung statt. (Foto: Sammlung Gedenkstätte KZ Lichtenburg Prettin)

Am 18. Mai ist "Internationaler Museumstag": Weltweit wird an diesem Sonntag auf die Bedeutung der Stätten aufmerksam gemacht. Wir stellen sieben Orte in Sachsen-Anhalt vor, die vor allem für Familien und junge Leute spannend sind.

Egal ob Zelt, Bungalow, Wohnmobil oder Campervan: Die neue Campingsaison ist in vollem Gange. Wir stellen die schönsten und familienfreundlichsten Campingplätze in Sachsen-Anhalt vor.

Lust auf eine Radtour? Wenig tut Körper und Geist so gut wie eine Radfahrt an der frischen (See-)Luft. Viele schöne Flecken in Sachsen-Anhalt und der Region bieten hierfür genau die richtige Umgebung. Die Redaktion verrät, welche Strecken besonders viel Spaß machen.

Mwana (links) und Sweni, die beiden Elefantenkühe im Magdeburger Zoo, konnten sich erstmals aus der Nähe "berüsseln". (Foto: Zoo Magdeburg)

Ein Zoo-Besuch lohnt sich immer! Und nun erst recht, denn die im Magdeburger Zoo lebenden Elefantenkühe Sweni und Mwana waren bislang getrennt voneinander. Nun wurden sie erstmals zusammengeführt – mit Erfolg.

Outdoor am See: Angeln ist mehr als nur ein Hobby – es stärkt Geduld, Konzentration und die Naturverbundenheit von Kindern. Ab wann Kinder selbst angeln dürfen und wo in Sachsen-Anhalt es gute Gewässer gibt, um das Hobby auszuprobieren.

Action in den Freizeitparks: Von wilden Achterbahnfahrten und Schaukeln über tierische Begegnungen bis hin zu süßen Erdbeer-Erlebnissen, wir geben acht Tipps, was es wo in Mitteldeutschland Neues und Spannendes zu erleben gibt.

Die Kinderuni Leipzig startet ins Sommersemester: Es folgen fünf Vorlesungen für Juniorstudierende im Alter von 8 bis 12 Jahren. (Foto: Christian Hüller)

Erste Vorlesung der Kinderuni Leipzig

Die Kinderuni Leipzig lädt auch im Sommersemester 2025 wieder Juniorstudierende zwischen 8 und 12 Jahren zu Vorlesungen ein. Die Vortragsreihe findet im Audimax am Campus Augustusplatz statt und bietet eine Reise durch unterschiedliche Themen aus Wissenschaft und Forschung.



Zum Auftakt steht an diesem Freitag eine interaktive Lesung der Ärztin und Kinderbuchautorin Dr. Milena Bartels aus ihrem Buch „Kiezkinder – wir mischen mit!“ auf dem Programm. Gemeinsam mit den Kindern und Mitarbeitenden der Stabsstelle Chancengleichheit, Diversität und Familie der Universität Leipzig wird diskutiert, wie vielfältig Familien und Städte heute sind.



Zur Anmeldung geht's hier.



Datum für die erste von fünf Vorlesungen:

16. Mai 2025, 17 bis 18 Uhr, 8 bis 12 Jahre, Audimax Leipzig

Kurs für Erste Hilfe bei Kindern

Die AOK Sachsen-Anhalt bietet am Freitag, 16. Mai, von 14.30 bis 17.30 Uhr in Halle ein kostenloses Seminar für Erste Hilfe bei Kindern an. Das Seminar richtet sich an Eltern, Großeltern und alle, die mit Kindern zu tun haben. Wie leiste ich Erste Hilfe und beurteile Notsituationen richtig? Was tun bei Verbrennungen, Atemnot und Vergiftungen? Welche Gefahrenquellen gibt es zu Hause?

Diese und weitere Fragen klärt ein Experte im Kurs, wie es in der Mitteilung heißt. Denn für Erste Hilfe bei Kindern gelten andere Regeln als bei Erwachsenen. Der Kurs findet im AOK-Kundencenter am Robert-Franz-Ring 14 (Raum F002) statt. Anmeldung unter www.deine-gesundheitswelt.de/kindererstehilfe

Spenden für Schulanfänger in Halle

Für Familien mit geringem Einkommen stellt die Einschulung ihrer Kinder eine finanzielle Belastung dar. Deshalb unterstützen die AWO-Ortsvereine Halle-Nord und Halle-Mitte gemeinsam mit dem AWO Regionalverband Halle-Merseburg seit inzwischen zwei Jahrzehnten Kinder aus AWO Einrichtungen, um ihnen einen optimalen Start ins Schulleben zu ermöglichen.



An diesem Freitag, von 14 bis 18 Uhr, wird auf dem Marktplatz in Halle ein Zuckertütenstand aufgebaut, an dem man sich informieren kann, welches Schulmaterial gebraucht wird. Auch Geldspenden sind möglich.



Datum: 16. Mai 2025, 14-18 Uhr, Marktplatz Halle

Alle Mäuse aufgepasst! "Frederick" ist wieder in Dessau auf der Puppenbühne zu erleben. (Foto: Claudia Heysel)

Mittelalterspektakel in Bernburg

Beim Mittelalterspektakel auf dem Schlosshof in Bernburg können kleine und große Besucher am 17. und 18. Mai eine zauberhafte Zeitreise erleben und dem imposanten, zehn Meter langen Drachen „Fangdorn“ begegnen. Um 11 Uhr beginnt an beiden Tagen das Markttreiben mit mehr als 40 Ständen, an denen Handwerker ihre Künste und Fertigkeiten zeigen und Händler manch edles Stück zum Kaufe feilbieten.

Im Ritterlager trifft man die Thüringer „Ritter des Löwen“. Kampfesmutig bis zur letzten Minute verteidigen die Ritter und Knappen mit scharfem Schwert ihre Auffassung von Ruhm und Ehre. Im Zentrum des bunten Treibens stehen aber auch die Klänge von Trommeln, Schalmeien und Dudelsäcken. Die Musikanten von „Cradem Aventure“ und „Sack und Pacc“ spielen auf.

Datum: 17./18. Mai 2025, ab 11 Uhr, Schlosshof Bernburg

Kinderchöre singen in Halle

Vom 15. bis zum 18. Mai steigt in Halle das Internationale Kinderchorfestival. Bei den Konzerten treten Kinder und Jugendliche verschiedener Nationalitäten gemeinsam auf. Das Eröffnungskonzert findet an diesem Donnerstag um 18 Uhr in der Konzerthalle Ulrichskirche statt (Eintritt 15 Euro, erm. 7 Euro).

Karten sind an der Abendkasse erhältlich. Einen Tag später erklingt um 18 Uhr am gleichen Ort ein Freundschaftskonzert, bei dem der Eintritt (wie auch bei den weiteren Konzerten) frei ist. Am Samstag um 15.30 Uhr wird auf der Ratshoftreppe unter freiem Himmel gesungen. Den Abschluss macht am Samstag um 18.30 Uhr ein zweites Freundschaftskonzert in der Aula im Löwengebäude der Uni.

Datum: 15. - 18. Mai 2025, Internationales Kinder- und Jugendchorfestival

Figurentheater „Frederick“ in Dessau zu erleben

Knapp vier Jahre nach der Premiere kommt das Figurentheater „Frederick“ nach dem Kinderbuch von Leo Lionni, wieder zurück auf die Puppenbühne des Alten Theaters in Dessau. An nunmehr noch zwei Sonntagen – dem 18. und 25. Mai jeweils um 15 Uhr – besteht für alle ab 4 Jahren Gelegenheit, die Geschichte der Feldmaus Frederick, die keine Körner, sondern Farben sammelt, wieder zu erleben.



Datum: 18. Mai 2025, 15 Uhr, 4+, Altes Theater/Puppenbühne

Orchesterführung für junge Leute in Magdeburg

Zu den Klassikern der Orchesterliteratur für junges Publikum gehört Benjamin Brittens „Orchesterführer für junge Leute“. Das Werk für alle Ohren ab acht Jahren erklingt an diesem Sonntag in einem Familienkonzert im Opernhaus Magdeburg. und Freitag, 23.5., in einem Schulkonzert im Opernhaus.



Datum: 18. Mai 2025, 11 Uhr, 8+, Opernhaus Bühne

Melde dich für die Kinderuni der MLU in Halle an!

Die Kinderuni der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg (MLU) startet am 2. Juni 2025. Neugierige Schülerinnen und Schüler der Klassen 1 bis 6 können an diesem Tag zwischen 9 und 12 Uhr experimentieren und Vorlesungen besuchen.



Warum sind Gifte eigentlich giftig? Was ist eigentlich die Europäische Union? Und wie sieht es in einem archäologischen Museum aus? Mit diesen und noch vielen weiteren spannenden Fragen beschäftigt sich die Kinderuni der MLU in diesem Jahr.



Die Teilnahme an der Kinderuni der MLU ist kostenlos. Anmeldungen sind bis zum 26. Mai 2025 möglich. Informationen zum Programm und zur Anmeldung gibt hier.



Kinderuni MLU-Termine: 2. Juni, 16. Juni und 23. Juni 2025

Anmeldung für das Schülerprojekt "Natur zum Anfassen" läuft noch bis Mitte Mai

Die beiden Energieversorger enviaM und MITGAS veranstalten in diesem Jahr erneut das Schülerprojekt „Natur zum Anfassen“. Ab sofort können sich die Klassenstufen zwei bis sechs sowie Förderschulklassen für einen erlebnisreichen Tag in der Natur anmelden. Anmeldeschluss ist der 23. Mai. Da die Projektplätze begrenzt sind, wird eine schnelle Anmeldung empfohlen.



Die Umweltbildungstage finden in Sachsen-Anhalt zwischen dem

25. August und 19. September in sechs außerschulischen Lernorten statt: Mit dabei sind die Naturwerkstatt Schochwitz in Salzatal (Saalekreis), das Informationszentrum Haus am See in Schlaitz (Anhalt-Bitterfeld), der Jugend- und Schulbauernhof Othal in Allstedt (Landkreis Mansfeld-Südharz), die Ökostation Neugattersleben in Nienburg (Salzlandkreis), die Natur- und Umweltschule Wethau bei Naumburg (Burgenlandkreis) sowie der Ökogarten Quedlinburg (Landkreis Harz).

Kostenloser Familienkirchentag in Halle: Hunderte Besucher werden erwartet

Am 25. Mai verwandelt sich die Peißnitzinsel in Halle in ein buntes Mitmach-Festival für Groß und Klein – kostenlos, kreativ, inklusiv. Mit Musik, Theater, Bewegung, Bastelspaß und starken Botschaften. Was genau geplant ist.

25. Schülertheatertreffen in Halberstadt

An drei Tagen voller Theater haben die Theater AGs, Theatergruppen, Jugendclubs und Tanz AGs der Region die Möglichkeit, ihre Stücke vom 26. bis zum 28. Mai auf ausgewählten Bühnen in Halberstadt zu präsentieren. Als Rahmenprogramm erwartet die Besucher spannende Workshops. Gezeigt werden sowohl fertige Stücke als auch Probeneinblicke und Auszüge aktueller Inszenierungen mit einer Länge von mindestens 20 Minuten.



Datum: 26. bis 28. Mai 2025, Harztheater

Der Internationale Kindertag wird im DB Museum Halle bereits am 31. Mai gefeiert. Auf dem Gelände können zum Beispiel alte Loks erkundet werden. (Foto: Mauro Esposito)

Kindertag im DB Museum Halle

Das DB Museum Halle begrüßt seine kleinen Gäste zum Internationalen Kindertag bereits am 31. Mai mit einem bunten Familienprogramm. Für Spiel und Spaß sorgt Clowndame Filotta mit Kinderschminken, Riesenseifenblasen und Ballontieren. Dazu garantiert ein Glücksrad mit vielen Preisen Spannung und Freude. Zudem können die historischen Loks erkundet und eine Modellbahnlandschaft bestaunt werden. Für das leibliche Wohl sorgen sowohl ein Kaffee- und Kuchenangebot als auch ein Imbiss- und Getränkestand.



Eintritt frei für Kinder, Erwachsene bezahlen den Museumseintritt von 3 Euro



Datum: 31. Mai 2025, 10-18 Uhr, Gästeeingang Berliner Straße 241, über S-Bahn-Haltepunkt Steintorbrücke

"LEGOmobil"-Ausstellung zeigt ausgefeilte Spielfahrzeuge in Magdeburg

Wenn aus kleinen Steinen große Technikträume werden: Noch bis zum 30. Juni 2025 zeigt die Sonderausstellung „LEGOmobil“ im Jahrtausendturm im Magdeburger Elbauenpark beeindruckende LEGO-Autos und Rennwagen aus LEGO-Technik-Bausteinen. Mit der spannenden Verbindung zwischen Technik, Kreativität und Spielspaß fasziniert die Ausstellung im Turmfoyer sowohl Tüftlerinnen und Tüftler als auch LEGO-Fans jeden Alters. Geöffnet ist dienstags bis sonntags sowie an allen Feier- und Ferientagen von 10 bis 18 Uhr.



Datum: bis zum 30. Juni 2025, Di-So/feiertags 10-18 Uhr, Elbauenpark

Diesmal gibt's 2 x Band 1 von "Deine Freunde" zu gewinnen:

Lukas, Pauli und Flo träumen vom großen Musikerfolg. Auf der Suche nach einem Proberaum und einer WG stoßen sie auf ein verlassenes Schulgebäude, in dem es tatsächlich spuken soll. Dort gibt es eine mysteriöse Dachbodentür, die immer wieder aufspringt und für ordentlich Zugluft im ganzen Haus sorgt. Dahinter warten die verrücktesten Abenteuer!

"Deine Freunde" ist die erfolgreichste Kinderband Deutschlands. Mit Hits wie „Schokolade“, „Keine Märchen“ oder „Schweinehund“ begeistern sie ihre Fans seit über zehn Jahren. Sänger Lukas Nimscheck moderierte früher den Tigerenten-Club. Musikproduzent Markus Pauli war Live-DJ bei der Band Fettes Brot. Erzieher Florian Sum war Schlagzeuger bei "Echt" und ist der HipHoper der Band.

Jede Menge Abenteuer verbergen sich hinter einer Dachbodentür. Und "Deine Freunde" sind mittendrin. (Foto: Oetinger)

"Tür zu, es zieht! Hausenheim Hood News und Kinderlalaland (Band 1)" von Sebastian Stuertz, Oetinger Verlag, 204 Seiten, ab 7 Jahren, 16 Euro, ISBN: 978-3-7512-0688-4

Möchtest du das Buch gewinnen? Dann schick uns bis zum

21. Mai 2025 eine E-Mail mit dem Betreff "Deine Freunde Band 1". Hier findest du unsere Datenschutzerklärung.

Wir halten die Däumchen gedrückt! Liebe Grüße aus der Eltern-Ecke!

