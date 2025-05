„Ich fresse einen Besen, wenn Schweden nicht gewinnt“, sagte mein Freund neulich, als wir uns gemeinsam durch die diesjährigen Beiträge des Eurovision Song Contests hörten, der am heutigen Sonnabend wieder ausgetragen wird. Und ich musste ihm Recht geben. Der Song der Band KAJ, der den Titel „Bara Bada Bastu“ trägt, ist nicht nur ein Zungenbrecher, sondern auch ein echter Ohrwurm.

In dem Lied geht es um die Freud am Saunieren. Und ich weiß nicht, ob es am Beat liegt, am Text oder daran, dass ich spontan den Wunsch hatte, mit einem Handtuch um die Hüften gen Norden zu reisen – aber der Song bleibt hängen. Lustige Sache: Vor genau einem Jahr – kurz vor dem ESC 2024 – schrieb ich an dieser Stelle über meinen damaligen Favoriten Schweiz. Und siehe da: Schweiz hat tatsächlich gewonnen. Quasi orakelt.

Nun also Schweden. Ich lege mich fest. Sollte die Band wider Erwarten nicht gewinnen, serviere ich meinem Freund einen Besen auf Porzellanteller – garniert mit einem Zweig Dill, versteht sich.

Ein schönes Wochenende wünscht Ihnen

Romy Bergmann

Das steht am Wochenende an:

Clubs (eine Auswahl):Palast Theater Sudenburg: In der Braunschweiger Straße 25 im ehemaligen Palast Theater wird am 17.5. ab 21 Uhr gefeiert. DJ Taucher und DJ Paffendorf spielen ein Classic Set. Support bekommen die beide von Mac Le Bash und Mike Dops. Insel der Jugend: "Magentech" von Medimeisterschaften Magdeburg ist für den 17.5. ab 21.30 Uhr auf der Insel der Jugend in der Maybachstraße 8 mit Techno, Trance und 80ies geplant. Geheimclub: "Never Stop" mit LaRook, Ponygirl und DJ Sanity Check auf dem einen und mit Niklas Albrecht auf dem anderen Floor beginnt am 17.5. um 23 Uhr im Geheimclub in der Münchenhofstraße 37.

Orchesterführung: Am Sonntag, 18. Mai 2025 sowie am Freitag, 23. Mai 2025 beginnt jeweils um 11 Uhr im Opernhaus des Theaters Magdeburg in der Universitätsplatz 9 eine Aufführung des Werks The Young Person’s Guide to the Orchestra von Benjamin Britten. Die Veranstaltung richtet sich an ein Publikum ab acht Jahren.

Konzert: Am Sonnabend, dem 17. Mai 2025, beginnt um 19.30 Uhr im Opernhaus am Universitätsplatz 9 die letzte Vorstellung von Ludwig van Beethovens Oper „Fidelio“ in dieser Spielzeit. Ab 19 Uhr werden im Café Rossini des Opernhauses unter dem Titel „Einblick“ ergänzende Informationen zur Produktion angeboten.