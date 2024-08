Schlaghosen und Flower-Power: Was in den 1970er Jahren modisch angesagt war, weiß ich noch genau. Selbst die Schulterpolster und Karottenhosen der 80er Jahre sind mir im Gedächtnis geblieben. In den 90er Jahren habe ich den Plateau-Sneaker-Trend mitgemacht. Aber wofür stehen die 2000-er Jahre? Die sind doch gar nicht so lange her, mag man denken. Doch ich habe so gar keine Fashion-Erinnerungen daran.

Doch für eine Motto-Party, die sich um die 2000-er Jahre dreht, musste ich mich intensiv mit den Trends befassen. Eintritt gibt es dort nämlich nur im passenden Outfit. Die Hüftjeans von damals passt nicht mehr so ganz, aus dem Crop-Top-Alter bin ich längst raus. Und Tanktops trage ich nur im Fitnessstudio. Party sausen lassen oder shoppen gehen: Es gab nur diese zwei Optionen. Beim Bummel durch die Magdeburger Geschäfte kam ich mir vor wie bei Shopping-Queen: Das Motto war vorgegeben. Nur das Budget gab es leider nicht von Guido Maria Kretschmer.

Für die TV-Sendung wurde im Mai übrigens auch erstmals in Magdeburg gedreht. Die Ausstrahlung auf dem Sender Vox steht kurz bevor. Noch im August ist es soweit. Ich bin schon gespannt, in welchen Geschäften die fünf Magdeburgerinnen shoppen waren. Sind Sie auch neugierig? Dann schreiben Sie mir gern. Auch von ihren modischen Favoriten.

Herzlichst, Ihre Sabine Lindenau

Was der Tag bringt

Konzert: Im Flowerpower am Breiten Weg spielen heute Abend „¡Pendejo!“, eine Heavy-Rock-Band aus den Niederlanden. Einlass ist ab 19 Uhr, der Beginn gegen 20.30 Uhr. Angesetzt ist auch eine Aftershow mit DJ Don Krawallo.

Genuss: Die Ferien neigen sich dem Ende entgegen. Wie wäre es noch einmal mit einem Besuch in der Eisdiele? Sie konnten online abstimmen, welche Ihre Lieblingseisdiele in Magdeburg ist. Die Ergebnisse überraschen durchaus.