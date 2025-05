Sperrung für Bombensuche in der City | Matcha: Grüne Mode im Glas

Essen bestellen gehört zu meinen liebsten Hobbys. Früher habe ich mir mehrmals die Woche, manchmal sogar mehrmals am Tag mein Essen liefern lassen. Heute bin ich etwas gemäßigter und begrenze meine Sucht auf den Sonntag.

Es ist schon fast wie ein Ritual. Ich rolle mittags aus dem Bett direkt aufs Sofa und fange mit grummelndem Magen an, nach Nahrung zu suchen. Bei meinem Lieblings-Imbiss sind die Preise auch 2025 noch so moderat, dass ich gar nicht anders kann, als zuzuschlagen. Da werden wie im Blindflug Falafel-Sandwiches, Pommes, mit Käse überbackene Brote und diverse arabische Gerichte mit Bohnen, Aubergine und anderen Leckereien in den digitalen Einkaufswagen befördert und bestellt.

Meistens ist der Appetit dann doch deutlich größer gewesen als der Platz im Bauch und es bleibt Essen übrig - so viel, dass ich noch weit bis in die nächste Woche davon zehre. Erst gestern habe ich die letzten Fritten genascht. Zum Glück ist der nächste Sonntag nicht mehr weit.

Was der Tag bringt

Theateraufführung: Unter dem Titel „Du zum SuperDu - Alltagshelden strahlen wortlos“ analysiert Stefan Verra typische Kommunikationsfallen. Im Theater in der Grünen Zitadelle am Breiten Weg 8a geht es ab 20 Uhr um Körpersprache, nonverbale Wirkung und zwischenmenschliche Wahrnehmung.

Konzert: Der Moritzhof wird wieder zum Schauplatz der Konzertreihe „Magdebands“. Ab 20 Uhr stehen am Moritzplatz 1 die regionalen Musiker „Smooth & Groove“ sowie die „Mittwoch-A-Band“ auf der Bühne. Musikalisch bewegen sie sich zwischen Rockklassikern, denen mit Blues und Jazz frische Akzente gesetzt werden, und Eigenkompositionen im Folk-Bereich.

Foto-Ausstellung: Der Fotograf Wenzel Oschington zeigt Aufnahmen, die Magdeburg während des gesellschaftlichen Umbruchs dokumetieren. In der Sudenburger Feuerwache in der Halberstädter Straße 140 stehen ab 15 Uhr im Rahmen des Erzählcafés „Spätlese: Land im Umbruch“ Bilder und Erinnerungen aus dem Magdeburg des Jahres 1990 im Mittelpunkt.