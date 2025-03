Baustart am Albinmüller-Turm | Neue Schwimmhalle: Positive Signale vom Bund

in einem Stadtteil von Magdeburg soll eine neue Sitzbank aufgestellt werden. Um zu ermitteln, wo diese am bestehen stehen könnte, werden Bürger beteiligt. Also diskutiert die örtliche Arbeitsgruppe für Gemeinwesenarbeit über das Thema.

Während die einen Vorschläge machen, äußern andere Bedenken. Wo eine Bank aufgestellt wird, drohe ein Problem mit Vermüllung – also mit Nutzern, die ihre Überreste einfach liegenlassen, anstatt ordentlich zu entsorgen. „Einfach nur eine Bank hinzustellen, reicht nicht aus“, meint ein älterer Herr.

Auch würden Sitzbänke junge Menschen anziehen, die sich dort dann in den späten Abendstunden versammeln – und die Ruhe im Wohngebiet stören. „Eine Bank ist kein Freizeit-Park“, kontert ein junger Sozialarbeiter.

Wenn ich an Sitzbänke denke, dann habe ich nur positive Erinnerungen. Sie sind ersehnter Rastplatz nach einem langen Spaziergang. Auf einer Sitzbank – idealerweise mit Blick auf die Elbe oder einen alten Baum – verliere ich mich gerne in Gedanken.

Oder ich fühle die Schmetterlinge im Bauch, wenn ich neben einem liebsten Menschen sitze.

Eine Sitzbank ist ein Nukleus von Gemeinschaft. Hier kommen Jung und Alt zusammen, tauschen sich aus und sammeln neue Kraft für den weiteren Weg. Wenn es nach mir geht, kann es gar nicht genug Sitzbänke in der Stadt geben.

Was das Wochenende bringt

Tag der offenen Tür in der Musikschule: Das Konservatorium Georg Philipp Telemann, Breiter Weg 110, lädt am heutigen Sonnabend zu einem Tag der offenen Tür ein. Unter dem Motto „Hören-Mitmachen-Informieren“ stellen sich von 10 bis 13 Uhr alle Fachbereiche der Musikschule den interessierten Besuchern vor. Die Türen öffnet auch das Thiem20, Thiemstraße 20. Dort präsentiert sich der Bereich Jazz-Rock-Pop.

Zoo hat wieder länger geöffnet: Ab dem heutigen Sonnabend gelten im Magdeburger Zoo wieder längere Öffnungszeiten. Ein Besuch ist nunmehr täglich von 9 bis 18 Uhr möglich, wie die Einrichtung informiert. Zeitgleich gibt es auch wieder das Feierabendticket, bei dem der Eintritt ab 16 Uhr vergünstigt ist. Alle Kinder bis zwölf Jahren können den Zoo zudem kostenlos besuchen.

Sonntagsmusik im Gesellschaftshaus: Das Ensemble Weimar Baroque unter der Leitung von Hans Christian Martin ist am Sonntag um 11 Uhr im Gartensaal des Gesellschaftshauses, Schönebecker Straße 129, zu erleben. Unter dem Titel „Sei mir ein Fels“ spielen die Musiker Werke aus dem kirchenmusikalischen Jahrgang „Musicalisches Lob Gottes“ von Georg Philipp Telemann.