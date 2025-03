Karolin Aertel ist Volksstimme-Redakteurin in Magdeburg.

Liebe Leser,Energie und Willenskraft sind in den frühe Morgenstunden angeblich besonders hoch. Schenkt man dem Bestseller-Autor Robin Sharma Glauben, liegt die „Heilige Zeit“ zwischen 5 und 6 Uhr; oder zumindest eine Stunde bevor man aufstehen muss. In diesen 60 Minuten verbirgt sich angeblich der Schlüssel zum Erfolg. Vorausgesetzt man nutzt sie zur Selbstoptimierung – beispielsweise für Sport, Yoga oder Meditation. Ob er bei seiner Theorie auch Eltern im Blick hatte, wage ich zu bezweifeln. Viele von ihnen dürften beim Thema Ego-Hour, also Ich-Zeit, nur müde lächeln können.

Obgleich ich morgendliche Routinen und Selfcare, übersetzt Selbstfürsorge, überaus zu schätzen weiß, kündige ich hiermit die Mitgliedschaft im 5-Uhr-Club. Statt Energie und Tatendrang dominierten nämlich nur Müdigkeit und Trägheit. Sie begleiteten mich den ganzen Tag mit beeindruckender Beständigkeit. Es ist eben nicht jeder Mensch eine morgenfrische Lerche. Mancher ist eine nachtaktive Eule; oder irgendetwas dazwischen. Welche Uhrzeit die Produktivität bestimmt, ist also relativ. Und nicht jeder Trend macht für jeden Sinn. Zum Glück ist nun Wochenende. Und ich hoffe, dass Sie, liebe Leser, aufstehen können, wenn Sie ausgeschlafen haben. Und falls doch jemand freiwillig um 5 Uhr aufsteht – ich bewundere Sie aus der Ferne. Sehr ausgeschlafen.

Herzliche WochenendgrüßeKarolin Aertel

Was Magdeburg heute zu bieten hat

Gitarren-Konzert: Instrumentalistin Sabine Oehring widmet sich am 15. März ab 19.30 Uhr im Gesellschaftshaus, Schönebecker Straße 129, den Werken von Johann Sebastian Bach. Das Konzert beinhaltet Originalwerke für Gitarre von Alter bis zeitgenössischer Musik und eigene Bearbeitungen. Das aktuelle Programm nimmt unter anderem den Einfluss Bachs auf das musikalische Schaffen nachfolgender Komponistengenerationen in den Fokus.

Irish Dance: Mitreißender „Irish Dance“, epische Musik und faszinierende Lichtprojektionen sind am Sonnabend ab 20 Uhr in der Getec-Arena, Berliner Chaussee 32, zu erleben. Bei der diesjährigen Cornamusa-Show „Die Geschichte der Highland-Rose“ sind irische Weltklasse-Tänzer, begleitet von einer preisgekrönten siebenköpfigen Liveband und eingebettet in schottische Historien-Erzählung zu erleben.

Krimi-Spiel: Mit Krimi- und Escapeboxen können Hobby-Agenten, spannende Verbrechen aufdecken oder mysteriöse Rätsel lösen. In der Stadtbibliothek, Breiter Weg 109, kann am Sonnabend eine Rätsel-Box abgeholt werden. Sie enthält das komplette Spielmaterial. Es gibt Escape- und Krimiboxen ab 10 beziehungsweise 14 Jahren und Rätselpuzzle ab 7 oder 10 Jahren. Geeignet sind sie für 1 bis 4 Spieler. Das Rätsel zu lösen dauert etwa 1 bis 2 Stunden.

Tanzen: „Escapism 004“ lautet der Titel des Abends ab 22 Uhr in der Kunstkantine in der Karl-Schmidt-Straße 43. Mit von der Partie sind Jon Wolf, Cor Dex, Seth van Rinsum, Axhale Fowly, Trust, Technoromantiker, Noëtik, DJ Ritalino, DJ Sanity Check und Larook.