ich war jetzt einfach mal so mutig: Auch wenn die Eisheiligen (11. bis 15. Mai) zumindest kalendarisch gesehen noch anstehen, habe ich meine vorgezogenen Gemüsepflanzen nun doch schon an die „frische Luft“ gesetzt. Tomaten, Gurken, Paprika und Co. haben mittlerweile ihren Platz an der Sonne gefunden. Es ist jedes Jahr ein Stück Gratwanderung, ob man „voreilig“ handelt oder nicht. Allerdings deutete sich in den vergangenen Tagen schon an, dass die Eisheiligen zumindest in Magdeburg eher milde gestimmt sein werden.

Der Blick auf die Temperaturen der kommenden Tage ließ mich also „mutig“ werden. Dabei hatte es mich in zurückliegenden Tagen durchaus erwischt, wenn ich voreilig gehandelt hatte. Dann hatte ich eben den Salat. Nur eben nicht in der Schüssel, sondern rein sprichwörtlich. Ich drücke jetzt vorsorglich die hoffentlich grünen Daumen.

Mit frostfreien Grüßen

Ihr

Ivar Lüthe

Was der Tag bringt

Konzert: Im Opernhaus des Theaters Magdeburg am Universitätsplatz 9 findet am 8. und 9. Mai das 9. Sinfoniekonzert der Spielzeit statt. Beginn ist jeweils um 19.30 Uhr. Bereits um 18.45 Uhr werden im Café Rossini im Opernhaus zusätzliche Informationen zur Aufführung im Rahmen des Formats „Einblick“ gegeben.Im Mittelpunkt des Abends steht das "Recycling Concerto" von Gregor A. Mayrhofer. Das Werk wurde 2022 für die deutsch-bulgarische Schlagzeugerin Vivi Vassileva komponiert und thematisiert die Problematik des Müllaufkommens.

Jazz: Heute um 20 Uhr präsentiert die Jazzsängerin Sophie Tassignon ihr aktuelles Projekt "Khyal – Searching For Peace2 im Forum Gestaltung. Dieses befindet sich in Magdeburg in der Brandenburger Straße 10. Mit ihrem neuen Programm erschafft Tassignon ein musikalisches Netz aus Jazz, Poesie und den Sprachen des Nahen Ostens.

Kabarett: Im Kabarett „...nach Hengstmanns“ am Breiten Weg 37 in Magdeburg stehen am Donnerstag, dem 1. sowie am 8. Mai 2025, Franziska Hengstmann, Heiko Herfurth und Tobias Hengstmann mit ihrem Programm „Ausgezählt!“ auf der Bühne. Beginn ist jeweils um 19.30 Uhr.