die Arbeit ist geschafft, der Feierabend naht, nur noch schnell einkaufen und dann nach Hause. Bei mir sieht dieser Ablauf in der Woche oft identisch aus. Ich laufe durch das Geschäft meiner Wahl und hoffe, dass ich noch alle gewünschten Lebensmittel bekomme, um diesen dann im heimischen Kühlschrank ein neues Zuhause zu schenken.

Bei meinen Einkaufstouren ist mir in letzter Zeit dabei wieder eine Sache bewusst geworden: Wir Deutschen sind während dem Einkaufen oftmals in uns gekehrt und zumeist auch sehr unfreundlich. Kopfhörer in den Ohren, Einkaufszettel in der Hand oder auf dem Smartphone laufen wir gezielt die gesuchten Regale ab. Stoßen wir dabei aus Versehen mit einem anderen Einkäufer zusammen folgt oftmals kein „Entschuldigung“, sondern ein böser Blick oder ein genervtes Stöhnen. Verstehen Sie mich nicht falsch: Es gibt mehr als genug Tage, in denen ich selbst genauso bin.

Umso mehr wurde ich Ende März in meinem Urlaub in Island überrascht. Die Inselbewohner wirkten freundlich und aufgeschlossen – selbst beim Einkaufen. Ich finde, dass wir Deutschen uns da eine ganze Menge abgucken können, denn ein bisschen mehr Freundlichkeit beim Einkaufen würde auch uns nicht schlecht tun.

Liebe Grüße

Tim Müller

Das hat die Stadt zu bieten:

Im Kulturhistorischen Museum Magdeburg in der Otto-von-Guericke-Straße 68 bis 73 findet morgen um 19 Uhr ein Vortrag unter dem Titel „Das Museum. 1945 alles verbrannt? Spurensuche 80 Jahre danach“ statt. Die Veranstaltung widmet sich der Frage, welche Spuren der Zerstörung im zweiten Weltkrieg am Museum und in der Magdeburger Kulturlandschaft bis heute sichtbar sind. Der Eintritt ist frei.

Passionsweg Blau-Weiß: Unter diesem Titel finden ab morgen bis Sonnabend jeweils um 19 Uhr literarisch-historische Führungen anlässlich des 51. Jubiläum des Europapokalsieges des 1. FC Magdeburg statt. Der Rundgang startet am Haupteingang der heutigen Galeria in der Innenstadt. Im Mittelpunkt der Führung steht nicht nur der sportliche Erfolg des 1. FCM, sondern auch das Alltagsleben der damaligen Zeit. Der Eintritt kostet 20 Euro. Karten sind unter www.literaturhaus-magdeburg.de zu erwerben.