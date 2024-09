Prämonstratenserberg: Zweifel an den Plänen / Feuerwehren üben Notfall in der Kreuzhorst

das Landeserntedankfest im Elbauenpark ist gerade zuende gegangen, doch es wird überall noch fleißig geerntet. Bei Äpfeln und Birnen sieht es in diesem Jahr ja nicht ganz so gut aus. Unsere Ernte, die wir jedes Jahr zu Saft verarbeiten lassen, war jedenfalls nicht so üppig.

Dass es anderen wohl auch so geht, sieht man an den Obstbäumen entlang der Straßen vor den Toren von Magdeburg. Oft sind hier Menschen unterwegs und klauben sich ein paar Früchte von den Bäumen. Vor allem sehe ich es an der B1 in Richtung Irxleben. Hier holen sich viele Menschen derzeit Birnen.

Magdeburg selbst bewirtschaftet derzeit 15 Streuobstwiesen im Stadtgebiet. Für Privatpersonen gilt, dass das Ernten von haushaltsüblichen Mengen – in der Regel ein Korb oder ein Wassereimer voll – zu nicht kommerziellen Zwecken ohne Voranmeldung toleriert wird, heißt es von der Stadt. Eine Übersicht der Streuobstwiesen findet sich auf der Stadtseite im Internet. So gibt es auch ohne Garten ein paar frische Früchte für zu Hause.

Ich wünsche Ihnen einen guten Start in die neue Woche

Ihr

Ivar Lüthe

Was der Tag bringt

Reinigung: Autofahrer aufgepasst: Wegen Reinigungsarbeiten ist der neue City-Tunnel an diesem Montagabend ab 19 Uhr stadteinwärts gesperrt. Am morgigen Dienstag ist ab 19 Uhr die Gegenrichtung gesperrt. Umleitungen erfolgen über die Bundesstraße 1. Die Arbeiten enden laut Stadtverwaltung gegen 4 Uhr.

Sperrung: Ab diesem Montag kann der Großparkplatz an der Listemannstraße nicht mehr genutzt werden. Grund dafür sind vorbereitende Arbeiten für den dort geplanten Neubau der Integrierten Gesamtschule „Willy Brandt“. Alternativ steht der Parkplatz hinter der Festung Mark zur Verfügung.

Literatur: Die Buchpräsentation „Hidden Orient“ lockt im Rahmen der Magdeburger Literaturwochen am heutigen Montag in die Gruson-Gewächshäuser zu einer literarischen Reise zwischen Ostsee und Mittelmeer ein. Das Werk beleuchtet den kulturellen Austausch zwischen Hiddensee und dem Orient und zeigt, wie Norden und Süden, Abend- und Morgenland in überraschender Harmonie miteinander verbunden sind. Hidden Orient beginnt um 19 Uhr in den Gruson-Gewächshäusern in der Schönebecker Straße 129b.