Magdeburg - Ohrwürmer kennt jeder. Diese Melodien, die sich in unserem Kopf einnisten, ohne dass wir sie eingeladen haben. Kürzlich hatten wir in der Redaktion eine besonders hartnäckige Version dieses Phänomens. Während wir über eine alte Kinderserie sprachen, stimmte einer von uns die Titelmelodie an – und zack, war der Ohrwurm da.

Stundenlang konnte ich nichts anderes mehr denken. Der Begriff wurde übrigens im 19. Jahrhundert erstmals in der Literatur verwendet. „Wurm“ im Sinne von „etwas, das sich einnistet und nicht mehr loslässt“.

Der „Ohrwurm“ ist also genau das, was er klingt: Eine Melodie, die sich an dein Ohr schmiegt und nicht mehr loslässt. Und zwar immer dann, wenn wir Musik besonders gut oder besonders schlecht finden. In meinem Fall war er Gott sei Dank nach nur einem Tag schon wieder vorbei.

Aber was hilft gegen Ohrwürmer? Forscher empfehlen, sich zu konzentrieren, selbst ein anderes Lied zu singen oder noch besser, etwas Instrumentales zu hören. Aber Vorsicht – das schafft schnell einen neuen Ohrwurm! Letztlich bleibt uns nur eines: Geduld und Warten, bis er von selbst verschwindet.

Das bringt der Wochenstart:

In Gedenken: Das Oratorium „Die Ermittlung“ von Peter Weiss wird heute in der Johanniskirche Magdeburg aufgeführt. Das dokumentarische Oratorium, das sich mit dem Frankfurter Auschwitz-Prozess von 1963 bis 1965 auseinandersetzt, verdichtet die Aussagen von Opfern und Tätern zu einer eindringlichen Mahnung zur Wachsamkeit. Die Ermittlung beginnt am heutigen Montag, 27. Januar, wird um 20 Uhr in der Johanniskirche an der Johannisbergstraße.

Konzert: Die britische Tribute-Band „Transmission – The Sound of Joy Division“ gibt diesen Dienstag in Magdeburg ein Konzert. Die Gruppe ist grade auf der „45 years of Closer Tour 2025“ in Deutschland unterwegs. Veranstaltungsort für das Konzert in der Elbestadt ist der Moritzhof am morgigen Dienstag, 28. Januar, um 20 Uhr.

Wochenmärkte: Die Märkte am Marktplatz Kosmos-Promenade sowie am Nicolaiplatz haben heute wieder von 9 bis 15 Uhr geöffnet.