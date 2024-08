Wie der Herr, so's Gescherr. Wo diese Redewendung herkommt, scheint nicht ganz klar. Sie soll aber auch auf die Beziehung zwischen Hunden und ihren Besitzern anspielen. Mit den Jahren soll sich der Hund angeblich seinem Besitzer mehr und mehr angleichen. Ich kann daran nicht so ganz glauben. Mein flauschiger Vierbeiner ist echt ein Hübscher. Dann ist aber auch schon fast Schluss mit Gemeinsamkeiten.

Der Captain, ein inzwischen zwölf Jahre alter Puggle, ist sturer als ein Esel, lässt sich nichts sagen und will immer mit dem Kopf durch die Wand. Am liebsten wäre er den ganzen Tag unterwegs, um zu flirten. Sind wir draußen, kann er seine Neugier kaum stillen und möchte jedes Hundeweibchen erobern. Dabei neigt er zu extremer Selbstüberschätzung. Würde ich ihm sein Essen nicht einteilen, wäre er obendrein auch noch ständig am Futtern. Von meiner ansteckenden Gelassenheit, unendlichen Geduld, stetigen Ausgeglichenheit und Bescheidenheit hat er so rein gar nichts. Oder habe ich da jetzt etwas durcheinandergebracht?

Wie sieht es bei Ihnen aus? Entdecken Sie Gemeinsamkeiten mit ihrem Vierbeiner? Ich freue mich über Ihre Nachrichten.

Herzlichst, Ihre Sabine Lindenau

Was der Tag bringt

Karaoke: Ab 19 Uhr findet heute eine Karaoke-Veranstaltung im In:Takt im Breiten Weg 32-34 statt. Die Veranstaltung wird von der Bunten Tante moderiert, die für gute Stimmung sorgen wird. Der Abend ist in Teil der CSD-Aktionswochen in Magdeburg.

Tanz: Immer wieder montags trifft sich die Magdeburger Swing-Community zum geselligen Tänzchen – dieses Mal in der Datsche in der Karl-Schmidt-Straße 43. Ab 19.30 gibt es den Taster und Schnupperkurs für alle Neulinge und Auffrischungsbedürftige mit Grundschritten und einfachen Figuren. Ab 20.15 Uhr sind dann Training und freies Tanzen angesagt.