ich sehe es überall: Im Urlaub am Strand, in Magdeburg im Stadtpark oder Klosterbergegarten, im Freibad oder wenn ich an Bolzplätzen vorbeigehe: Die Menschen spielen gerne Ball. Ob Fußball oder Basketball, (Tisch)tennis oder Spikeball, was aktuell im Trend zu liegen scheint. Es kommen auch immer neue Ballsportarten in den Trend, wie zum Beispiel Padel-Tennis, das immer beliebter wird. In Magdeburg gibt es einige Orte, an denen man sich diesbezüglich austoben kann.

Ich hingegen habe früher am liebsten im Sportunterricht gefehlt, wenn es um eine dieser Aktivitäten ging. Und das ist noch heute so. Als ich neulich gefragt wurde, ob ich nicht auch gerne mal etwas Sportliches (mit Bällen) unternehmen will, dachte ich aber: Warum nicht? Man kann sich ja auch mal auf neue Abenteuer einlassen. Den Vorschlag, Fußball zu spielen, lehnte ich jedoch erstmal ab. Um klein anzufangen, bin ich daher bald zum Minigolf verabredet.

Lena Bellon

Das hat Magdeburg heute zu bieten:

Konzert: Heute ist Markuz Walach ab 19 Uhr im Rahmen der Hutkonzertreihe im Café Treibgut an der Werner-Heisenberg-Straße 45 zu erleben. Die Sommerreihe bringt wöchentlich Live-Musik auf das Gelände direkt an der Elbe und schafft Raum für Begegnungen, Gespräche und handgemachte Musik – bei freiem Eintritt und offener Atmosphäre.

Unterhaltung: Im Technikmuseum Magdeburg an der Dodendorfer Straße 65 wird das Sommertheater „Zwölf vor 5 – Die Rückkehr des Branntwein“ des Hengstmann-Kabaretts gezeigt. Vorstellungen finden jeweils um 20 Uhr vom am 9., 11. sowie vom 15. bis 19. Juli statt. Weitere Termine sind bereits ausverkauft. Die Produktion ist der dritte Teil eines Theaterzyklus rund um die Figur Franz Branntwein. Nach den vorherigen Inszenierungen „Die BranntweinSaga – Eine alte Hoffnung“ und „Magdeburg schlägt zurück – der Saga zwoter Teil“ endet die Reihe im Jahr 2025. Inhaltlich bewegt sich die Geschichte zwischen verschiedenen Ebenen der Realität, wobei aktuelle gesellschaftliche und politische Zustände in satirischer Weise verarbeitet werden.

Literatur: Im Gartenhaus des Klosterbergegartens in Magdeburg steht die Sommerausgabe der Teesalonreihe im Juli im Zeichen einer literarischen Darbietung. Beginn ist am Mittwoch, dem 9. Juli 2025, um 19 Uhr. Im Mittelpunkt steht eine Lesung mit dem Verein Pelikan, dessen Mitglieder sich mit Texten rund um Ferien, Reisen und den Park beteiligen. Die Magdeburger Schreibgruppe des Pelikan trifft sich regelmäßig in der Stadtbibliothek Magdeburg. Unter ehrenamtlicher Leitung von Günter Hartmann stellen sich die Teilnehmenden dabei eigene literarische Arbeiten vor.