Neue Pläne für den Deichbau / So steht es um die Stadtkasse

die Natur liefert immer noch die besten Schauspiele. Eines ist derzeit über Magdeburg zu erleben. Dort formieren sich tausende Zugvögel für ihre lange Reise Richtung Süden. Interessant dabei: Um den langen und anstrengenden Weg ins Warme zu finden und zu überstehen, verbünden sich die Vögel untereinander. Sie bilden Formationen, die das Fliegen erleichtern.

Nichts neues, ja, aber ich frage mich bei der Beobachtung jedes Mal: Wie das machen die Vögelchen? Wie verständigen sie sich untereinander? Wer bestimmt, wer vornweg fliegt und wer das Schlusslicht bildet? Und woher kennen sie die Richtung? Erschöpfende Antworten darauf haben noch nicht einmal die Experten gefunden.

So wissenschaftlich muss man das alles vielleicht auch gar nicht betrachten. Wir Menschen sollten uns das Verhalten eher als Vorbild nehmen. Die Lehre der Zugvögel ist doch: Gemeinsam geht es oft einfacher und besser ans Ziel, als wenn jeder nur für sich kämpft. Mit Blick auf die kleinen und großen Herausforderungen in unserer Gesellschaft nicht der schlechteste Tipp, den uns hier die Natur gibt, oder?

Herzliche Grüße!

Rainer Schweingel

Das bringt der Tag

Party: Der Heimatverein „Werderaner Freunde“ lädt am heutigen Mittwoch, 13. November, zur „70er Jahre Party“ in die Kegelanlage in der Lingnerstraße 6 ein. Los geht es um 18.30 Uhr (Einlass ab 18 Uhr). Für Musik sorgt René Stelzer als DJ. Getränke und Speisen gibt es gegen Spenden.

Verkehr: In der Maxim-Gorki-Straße kommt es aufgrund von Kanalreparaturarbeiten der Abwassergesellschaft Magdeburg zu Verkehrseinschränkungen. Laut Baustellenkarte sollen die Arbeiten bis zum 29. November andauern.

Kultur: Schnell noch zur Banksy-Ausstellung in die Hyparschale, die nur noch bis einschließlich Sonntag geöffnet hat. Hier gibts Ticket und mehr Informationen.