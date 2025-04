Wer einen Garten sein Eigen nennt, ob gleich am Haus oder als Parzelle, hat in diesen Tagen besonders viel zu tun. Gut zu merken ist das an der Schlange am Grünabfall-Container.

Die wird derzeit gern auch mal etwas länger, zum Beispiel am Sonnabendvormittag, wenn die sonst arbeitende Bevölkerung kollektiv die Deponien der Stadt stürmt. Dicht an dicht stehen dann die Autos nebeneinander und Säcke an Säcke quellen daraus hervor.

Ich nutze dafür den Wertstoffhof am Großen Silberberg, der leider noch keine so komfortable ebenerdige Einfüllmöglichkeit hat wie die anderen Anlagen. Entsprechend mühsam ist für alle Anwesenden das Hochwuchten der natürlich oft bis zum Zerreißen gefüllten Säcke.

Verständnisvoll greift man sich dann auch gern mal gegenseitig unter die Arme, um die Reste des gärtnerischen Frühjahrsputzes mit vereinten Kräften in den Großcontainer zu bugsieren.

Kommt man dann geschafft, aber erleichtert nach Hause stehen schon wieder die nächsten zwei Säcke am Gartenzaun, weil die bessere Hälfte in der Zwischenzeit den Rasen gemäht hat. Und das Spiel geht von vorne los.

In diesem Sinn wünsche ich Ihnen einen entspannten Dienstag,

Ihr Stefan Harter

Das passiert heute in Magdeburg

Lesung: In der Magdeburger Stadtbibliothek im Breiten Weg 109 beginnt heute um 19.30 Uhr eine Lesung mit dem Rapper und Autor Ben Salomo. Im Mittelpunkt steht sein Buch, in dem er seine Erfahrungen als jüdischer Künstler in Deutschland schildert.

Gottesdienst: Am heutigen Dienstag findet der nächste akademische Gottesdienst statt. Bei diesem Format predigt kein Pfarrer, sondern ein Hochschullehrer, diesmal Prof. Dr. Thomas Schmidt. Er spricht zum Thema „Standsicher und Gebrauchstauglich - was mir mein Glaube hier zu bieten hat“. Musikalisch wird der Gottesdienst vom Universitätschor gestaltet. Beginn ist um 19.15 Uhr in der Wallonerkirche, Neustädter Straße 6.

Vernissage 1: In der Galerie Himmelreich, Breiter Weg 213b/Ecke Danzstraße, wird heute um 19 Uhr die Ausstellung „Küstenlinie“ aus der Kunstsammlung von Dr. Konrad Mahlfeld eröffnet. Gezeigt werden Werke der Malerei und Grafik, die sich mit der Landschaft und dem Licht norddeutscher Küstenregionen auseinandersetzen.

Vernissage 2: „Paintbox“ heißt die Ausstellung mit Aquarellen von Lorenz Wühler, die ebenfalls heute um 11 Uhr in der Galerie Süd im Kulturzentrum Feuerwache, Halberstädter Straße 140, eröffnet wird.